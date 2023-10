La coopérative de crédit accorde des subventions aux petites entreprises | Actualités, Sports, Emplois

Dans le but de favoriser le développement économique local et de soutenir les petites entreprises, Town & Country Credit Union a accordé 10 000 $ dans le cadre de son programme 2023 de subventions aux petites entreprises. Quatre entreprises ont été sélectionnées pour recevoir chacune une subvention de 2 500 $ qui leur permettra d’avoir un impact positif sur leur personnel et leurs clients et de continuer à apporter de précieuses contributions à la communauté.

Les destinataires sont :

– Active Minds Academy, Fargo, une garderie axée sur l’éducation préscolaire et les expériences d’apprentissage de qualité pour façonner les futurs leaders.

– Chaos Games, Minot, un magasin de jeux qui a favorisé le sentiment de convivialité et de créativité. Leur large gamme de jeux de table, leurs événements et leur personnel passionné en ont fait une pierre angulaire de la communauté des joueurs.

– Hilltop Farm, Des Lacs, une ferme familiale de quatrième génération cultivant des produits locaux, préparant des produits frais faits maison et démontrant son engagement à fournir à la communauté des aliments d’origine locale.

– Sonder Bakehouse, West Fargo, est une destination incontournable pour les pâtisseries artisanales et le café réconfortant. Leur dévouement à l’excellence culinaire et à leur ambiance chaleureuse enrichit la vie de leurs clients.

Les candidats à la subvention devaient être membres d’une coopérative de crédit et soumettre un essai répondant à la question, « Comment votre petite entreprise utiliserait-elle 2 500 $ pour créer un impact positif sur votre personnel, vos clients ou la communauté ? »







