La coopérative CL Central remporte le tournoi du comté de McHenry : résumé sportif du Northwest Herald du jeudi 14 septembre

GOLF FILLES

Tournoi du comté de Ann Christiansen McHenry : À Boone Creek, à Bull Valley, quatre golfeurs coopératifs de Crystal Lake Central ont terminé dans le top 10 pour mener les Tigers à une victoire dans le tournoi jeudi. Ella Notaro de Marian Central a remporté le titre individuel en tirant un 78.

Les Tigers ont terminé premiers en tirant un 334. Addison Cleary de Central a pris la deuxième place au classement général avec un 81, Delaney Medlyn a pris la quatrième place avec un 82, Madeline Trannel s’est classée septième en tirant un 85 et Rylee Rud a terminé huitième avec un 86.

Madison Donovan (81) de McHenry a pris la troisième place, Aubrey Dingbaum de Huntley (82) s’est classée cinquième, Jenna Albanese de Prairie Ridge (82) a terminé sixième, Emma Leucht de Marengo (90) a pris la neuvième place et Maddie Sloan de Huntley (90) a terminé la journée à la 10e place.

McHenry (365) a pris la deuxième place, Huntley (369) a terminé troisième, Prairie Ridge (380) quatrième et Johnsburg (382) a complété le top cinq.

FOOTBALL GARÇONS

Crystal Lake Sud 1, Prairie Ridge 0 : À Crystal Lake, Nick Prus a marqué le but vainqueur à deux secondes de la fin de la première mi-temps du match de la Fox Valley Conference alors que les Gators (5-3-1, 2-0 FVC) résistaient aux Wolves (9-2, 1- 1).

Dundee-Crown 5, Crystal Lake Central 0 : Lors du Streamwood Classic, les Chargers (8-3) ont remporté une victoire en tournoi contre leur rival FVC Central (6-5-2).

Diego Flores a marqué deux fois et Raul Hernández, Hugo Arista et Cristopher Gonzalez ont chacun marqué une fois.

Huntley 7, McHenry 0 : À Huntley, Hudson Nielsen a marqué dès la première minute et a terminé avec un tour du chapeau pour mener les Red Raiders (5-3-1, 1-0) à une victoire du FVC.

Tyler Roberts a marqué deux fois, tandis qu’Anthony Aweve et Elias Ramon ont chacun ajouté un but.

Jacobs 1, Hampshire 0 : Au Hampshire, Elsworth McIntosh a marqué le seul but pour mener les Golden Eagles (1-7-1, 1-1) devant les Whips (1-4-3, 1-1) dans le jeu FVC.

Belvidere Nord 3, Marian Central 0 : À Belvidere, les Hurricanes (0-4) n’ont pas pu remporter leur première victoire de la saison dans un match hors conférence.

VOLLEY-BALL FILLES

Marian Central 2, Académie de l’Espoir 0 : À Chicago, les Hurricanes ont dominé leur match de la Chicagoland Christian Conference avec une victoire de 25-3, 25-3.

Bella Pontarelli a mené Marian (5-8, 1-1) avec 19 as et une récupération. Jilly Winkelman a réussi trois as, trois récupérations et une passe décisive. Hadley Rogge a terminé avec cinq attaques décisives, un as et une récupération ; Jordan Orlos a réussi trois as, deux attaques décisives et deux récupérations ; et Mary Kate Hernon a terminé avec trois attaques décisives.

Burlington Central 2, Hampshire 0 : À Burlington, Ashli ​​Bonds a terminé avec six attaques décisives, trois as, deux récupérations et un bloc pour mener les Rockets à une victoire de 25-16, 25-19 FVC.

Ashley Arceo a récolté huit passes décisives et deux récupérations pour Central (6-3, 5-3), Leah Freeseman a terminé avec sept attaques décisives et une récupération, et Haidyn Scahtz a obtenu cinq attaques décisives, quatre récupérations et un as contre les Whip-Purs (10- 8, 4-4).

Crystal Lake Sud 2, Cary-Grove 0 : À Crystal Lake, les Gators (10-4, 5-3) ont réalisé une performance complète pour gagner 25-17, 29-27 dans le jeu FVC.

Olivia Apt a terminé avec 15 passes décisives, cinq récupérations et deux as, Bobbi Wire a réalisé 11 récupérations, huit attaques décisives et deux as, et Gabby Wire a réalisé 12 récupérations et neuf attaques décisives.

Huntley 2, Dundee-Crown 0 : À Carpentersville, les Red Raiders (9-0, 8-0) sont restés invaincus cette saison avec une victoire de 25-9, 25-12 FVC.

Jacobs 2, McHenry 1 : À McHenry, les Golden Eagles (7-6, 5-3) ont tenu bon pour remporter une victoire de 25-20, 13-25, 26-24 FVC.

Ali Pierre a mené Jacobs avec 11 attaques décisives, 10 blocs, sept récupérations et un as ; Cassie Gorrity a réalisé six récupérations, trois attaques décisives et deux blocs ; Bella Van de Burgt a terminé avec 11 récupérations ; et Gracie Breeze a enregistré 31 récupérations et deux as.

TENNIS FILLES

Cary-Grove 5, Prairie Ridge 2 : À Crystal Lake, les chevaux de Troie ont remporté une victoire imposante en FVC.

La joueuse n°2 en simple Chloe Warner a gagné 5-7, 6-1, 6-4 pour CG, et la joueuse n°3 en simple Eva Becirovic a remporté son match 6-4, 6-4. La paire de double n°1 composée d’Alaina Joseph et Becca Weaver a gagné 6-2, 6-2, la paire de double n°2 composée de Katelyn O’Malley et Aubrey Lonergan a remporté son match 6-3, 6-4 et la paire de double n°1 composée d’Alaina Joseph et Becca Weaver a gagné 6-2, 6-2, et la paire de double n°2 composée de Katelyn O’Malley et Aubrey Lonergan a remporté son match 6-3, 6-4, et la paire de double n°1 composée d’Alaina Joseph et Becca Weaver a gagné 6-2, 6-2, et la paire de double n°2 composée de Katelyn O’Malley et Aubrey Lonergan a remporté son match 6-3, 6-4. 3 paires de double composées d’Ellie Mjaanes et Katie Gross ont gagné 6-2, 6-2.

Au n°1 en simple, Aleena Ciezak a gagné 6-2, 6-0 pour les Wolves et au n°4 en double, Gracie Smith et Mary Myers ont remporté leur match 6-4, 1-6, 6-4.

Huntley 7, Hampshire 0 : Au Hampshire, les Red Raiders ont balayé les Whips pour remporter une victoire FVC.

La joueuse n°1 en simple Ella Doughty a gagné 6-0, 6-0, la joueuse n°2 en simple Gia Patel a remporté son match 6-1, 6-0 et la joueuse n°3 en simple Trinity Nguyen a gagné 6-1, 6-0. . La paire de double n°1 composée de Kate Burkey et Carlie Weishaar a gagné 6-1, 6-1, l’équipe de double n°2 composée de Julie Klockner et Ari Patel a remporté son match 6-1, 6-1, la paire de double n°3 de Shea Nagle et Ellie Pauwels ont gagné 6-7, 6-1, 7-6, et l’équipe de double n°4 composée de Vinuthna Depala et Ashley Phommasack a remporté son match 6-0, 6-0.

GOLF GARÇONS

Cary-Grove 160, Prairie Ridge 163 : À Turnberry à Lakewood, Joey Boldt a mené les Trojans à une victoire FVC en tirant un 36.

Kyle Kotlarczyk a terminé avec un 39, Brock Iverson avec un 42 et Erik Pietrzyk a tiré un 43 pour CG. Austin Klauser a mené les Wolves avec un 37, Charlie Pettrone a terminé avec un 40 et Jimmy Berg et Tommy Trax ont tiré 43.

Dundee-Crown 167, Crystal Lake Sud 191 : Au Crystal Lake Country Club, Jack Sundstedt a ouvert la voie aux Chargers en tirant un 41 lors de la victoire du FVC.

Jared Russell, Leth Pearson et Kal Klancnik ont ​​chacun terminé avec un 42 pour DC. Jack Wilcox a tiré un 41 pour les Gators, tandis que Tim Popovits a terminé avec un 47, Gavin Greenwald a tiré un 51 et Jackson Bowers a tiré un 52.

Huntley 149, Hampshire 153 : À Randall Oaks à West Dundee, Nooa Hakala et Taig Bhathal ont chacun tiré un 36 pour mener les Red Raiders à une victoire serrée du FVC.

Nathan Elm a tiré un 38 tandis que Sam Locascio a terminé la journée avec un 39 pour Huntley. Eric Brown a tiré un 36 pour les Whips, Tegan VanWeil a tiré un 38, Nolan Adamczyk a tiré un 39 et Seth Gillie a terminé avec un 40.

Harvard 185, North Boone 189 : À Beaver Creek à Capron, Logan Garafol a tiré un 37 pour mener les Hornets à une victoire serrée.

Wyatt Stott a terminé derrière Garafol avec un 44, tandis que Coen Dacy et Keon Wanland ont chacun terminé avec un 52 pour compléter le score de Harvard.