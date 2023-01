La coopération sur le climat émerge au Moyen-Orient

Cet article fait partie de notre dossier spécial sur la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

En décembre 2020, la société israélienne Watergen a signé un accord de partenariat avec la multinationale Al Dahra basée à Abu Dhabi installer leurs dispositifs de production d’eau douce aux Emirats Arabes Unis. L’accord était remarquable à la fois pour son calendrier et les parties impliquées.

Arrivant à peine deux mois après la signature du Accords d’Abraham – un accord forgé par l’administration Trump qui a établi des relations diplomatiques entre Israël et une poignée de nations arabes autrefois adversaires – l’accord Watergen a rapidement abouti à des dizaines d’unités de production d’eau fonctionnant dans des bâtiments commerciaux et gouvernementaux à travers les Émirats arabes unis.

Le partenariat a été l’une des premières collaborations entre Israël et ces anciens ennemis visant à lutter contre les défis liés au climat tels que la hausse des températures et la diminution des ressources en eau. Depuis lors, près d’une demi-douzaine d’autres accords similaires ont été discutés ou conclus, notamment un plan de production d’hydrogène au Maroc et un accord soutenu par les États-Unis et financé par les Émirats pour que la Jordanie vende de l’énergie solaire à Israël en échange de Frais l’eau.

Alors que le Forum économique mondial se réunit à Davos, en Suisse, la semaine prochaine, sous le thème de la “Coopération dans un monde fragmenté”, l’endroit le plus improbable – le Moyen-Orient – pourrait offrir des indices sur la manière d’y parvenir. Depuis la signature des accords d’Abraham, des progrès ont été accomplis sur les fronts diplomatique et économique, mais surtout dans la lutte contre la crise climatique mondiale, un axe majeur du forum.