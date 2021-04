Même si les actions de Moscou et de Pékin n’entraînent pas une invasion militaire de l’un ou l’autre des pays, et la plupart des experts estiment toujours que cela est peu probable, l’ampleur et l’intensité des mouvements militaires exigent une attention immédiate. Les responsables américains et alliés n’osent pas rejeter la certitude que la Russie et la Chine partagent des renseignements ou la probabilité croissante qu’elles coordonnent de plus en plus leurs actions et stratégies.

La semaine dernière, la Russie et la Chine ont simultanément intensifié leurs activités militaires distinctes et les menaces à la souveraineté de l’Ukraine et de Taiwan respectivement – des pays dont la vibrante indépendance est un affront à Moscou et à Pékin mais est au cœur des intérêts des États-Unis et de leurs alliés dans leurs régions.

C’est le test le plus significatif et le moins reconnu du leadership de Biden à ce jour: cela pourrait être le défi déterminant de sa présidence.

Vu indépendamment, les défis de la Chine et de la Russie seraient une poignée pour n’importe quel président américain. Si la Chine et la Russie agissent de manière plus cohérente et cohérente, vous avez un récit plus conséquent que l’intrigue de n’importe quel roman de Tom Clancy. C’est un scénario pour lequel les États-Unis et leurs alliés n’ont pas de stratégie ni même de compréhension commune.

Pour tous ceux qui doutent des ambitions sino-russes, l’un de mes endroits préférés pour lire les feuilles de thé chinois est le Global Times, souvent un porte-parole des dirigeants de Pékin. Dans un éditorial à la fin du mois dernier, sous le titre « Les relations sino-russes se renforcent tandis que les États-Unis et leurs alliés se débattent », il a écrit: « La relation bilatérale la plus influente en Eurasie est le partenariat stratégique global sino-russe de coordination pour une nouvelle ère. »

Dans un avertissement à peine voilé adressé au Japon et à la Corée du Sud, il a écrit: «La Chine et la Russie comprennent le poids de leurs liens… Pour être honnête, aucun pays de la région ne peut se tenir seul contre la Chine ou la Russie, et encore moins lutter contre les puissances. dans le même temps. Ce serait désastreux pour tout pays qui tend à affronter la Chine et la Russie en forgeant une alliance avec les États-Unis. «

Interrogé en octobre dernier sur la possibilité d’une alliance militaire formelle avec la Chine, le dirigeant russe Vladimir Poutine mentionné, « Théoriquement, c’est tout à fait possible. »

En tout cas, il n’y a rien de théorique sur les escalades militaires autour de l’Ukraine et de Taiwan.

Au cours de la semaine dernière, la Russie a rassemblé la plus grande concentration de troupes le long de la frontière ukrainienne depuis l’annexion de la Crimée en 2014. Des responsables du gouvernement ukrainien affirment que le président russe Vladimir Poutine a amené plus de 40 000 soldats près de la frontière orientale de l’Ukraine pour des « exercices d’entraînement au combat » période de deux semaines.