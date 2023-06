La coopération entre les travaillistes et les démocrates libéraux est essentielle pour vaincre les conservateurs aux élections partielles, selon le gourou des sondages

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La coopération entre les travaillistes et les libéraux démocrates pourrait être la clé pour vaincre les conservateurs de Rishi Sunak lors d’une liste d’élections partielles à venir, a déclaré un politologue de haut niveau.

Sir John Curtice a déclaré que le vote tactique serait crucial pour les sièges à gagner après que Boris Johnson et deux autres députés conservateurs aient quitté les Communes.

M. Sunak fait face à trois tests électoraux difficiles dans l’ancien siège de M. Johnson à Uxbridge et West Ruislip, dans l’ouest de Londres, ainsi que dans les circonscriptions de Mid-Bedfordshire et Selby et Ainsty.

Ces concours ont été déclenchés après que les députés Nadine Dorries et Nigel Adams, tous deux alliés de l’ancien Premier ministre, l’ont suivi après une dispute pour savoir s’ils obtiendraient des sièges à la Chambre des lords.

Écrire dans L’indépendant Sir John, un professeur de politique très respecté à l’Université de Strathclyde, a suggéré que tous les sièges étaient potentiellement à la portée des partis d’opposition dans les bonnes conditions.

Mais il a déclaré que l’expérience précédente des élections partielles a montré que dans ce Mid-Bedforshire en particulier, les perspectives de l’opposition pourraient dépendre du fait que les travaillistes décident de monter une campagne sérieuse – ou de laisser les Lib Dems aspirer des votes tactiques.

«Les libéraux démocrates auraient besoin d’un swing de 24 points pour prendre le siège des conservateurs. Mais c’est moins que le swing de 34% que le parti a obtenu dans le North Shropshire et le swing de 30% à Tiverton & Honiton », a-t-il déclaré, faisant référence à deux récents renversements d’élections partielles provoqués par le parti de Sir Ed Davey.

«Cependant, un ingrédient clé de ces succès des libéraux démocrates était la capacité du parti à persuader les électeurs travaillistes de voter en leur faveur en leur faveur – dans les deux cas, le vote travailliste a fortement chuté.

« Cette pression a apparemment été aidée par la décision apparente des travaillistes de ne pas organiser une grande campagne au siège, une décision qui a été réciproque par les libéraux démocrates lors de l’élection partielle de Wakefield où les travaillistes sont sortis vainqueurs. »

Le siège d’Uxbridge de Boris Johnson « essentiel » pour le travail, déclare le professeur John Curtice (N / A)

Sir John s’est demandé si les travaillistes seraient disposés à adopter cette approche cette fois-ci étant donné le contexte politique plus large d’une élection générale imminente.

Le politologue de haut niveau a déclaré qu’à Uxbridge et West Ruislip, les travaillistes auraient le meilleur changement pour battre les conservateurs – et que la victoire « semblerait non seulement un objectif souhaitable mais essentiel pour Sir Keir Starmer » s’il était sur la bonne voie pour gagner un général. élection.

À Selby, Sir John a déclaré que le parti travailliste avait déjà bénéficié « d’un soutien important là-bas dans le passé » – bien qu’il aurait besoin d’un swing de 18% contre les conservateurs pour gagner.

Le pair conservateur Lord Hayward a déclaré L’indépendant les élections partielles seront «un sérieux défi pour les conservateurs» à gagner. « Il est très difficile pour un gouvernement de gagner des élections partielles, même s’il y a de larges majorités. »

L’expert en élections a averti Sir Keir Starmer que les concours sont également un grand défi pour le parti travailliste. « Ils doivent bien faire pour prouver qu’ils sont prêts à obtenir les votes dont ils ont besoin dans des circonscriptions très différentes. »

Malgré la perspective de campagnes difficiles à venir, Lord Hayward a déclaré que M. Sunak serait soulagé que M. Johnson et certains de ses plus fervents partisans soient partis.

Rishi Sunak sera soulagé de voir Boris parti, déclare le meilleur sondeur conservateur (AFP/Getty)

« Malgré les élections partielles problématiques à court terme, Rishi évite les problèmes à plus long terme. Boris est une grande personnalité – il a encore un énorme potentiel pour causer des problèmes. Mais dans l’ensemble, il est plus propre pour Rishi d’avoir Boris et ses alliés en dehors du parlement.

Le haut responsable conservateur a ajouté: «Je pense que Rishi Sunak a esquivé une balle. Si Boris avait combattu l’élection partielle, cela aurait été le chaos – une chose qui divise vraiment le parti, certains allant faire campagne pour lui et d’autres ne le soutenant pas. Qu’aurait fait Rishi ?

Aucune date n’a encore été fixée pour les élections partielles, le moment dépendant du moment où le gouvernement choisit de « passer le bref » au parlement. Mais les votes sont attendus d’ici trois à quatre semaines.

Les partis d’opposition n’ont cependant pas perdu de temps pour lancer leurs campagnes, avec des personnalités travaillistes, dont la coordinatrice de campagne Shabana Mahmood, qui ont frappé les portes d’Uxbridge et de West Ruislip au cours du week-end.

Le chef de la Lib Dem, Sir Ed, s’est quant à lui rendu lundi dans le Mid Bedfordshire pour déclarer la circonscription « une course serrée » entre sa tenue et un parti conservateur « déconnecté ».

S’exprimant lundi, le secrétaire aux communautés, Michael Gove, a déclaré que les élections partielles sont toujours « difficiles », mais a ajouté : « Les élections font partie de la vie politique ».