J’entends encore les cris de George Floyd, suppliant de respirer.

Le son est assourdissant.

Comme plus de 80% du reste de l’Amérique noire, j’ai prêté attention au procès de l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin – l’homme qui a mis son genou sur le cou de Floyd.

J’en ai regardé autant que je pouvais en digérer.

Au cours des premiers jours, nous avons tous vu ce qui semblait être une boucle sans fin de moments horribles capturés sur des caméras de police: des témoins debout sur le trottoir près de Cup Foods suppliant Chauvin de s’arrêter; gros plans du genou de Chauvin sur le cou de Floyd; et un homme adulte couché sur le ventre, impuissant dans la rue, pleurant pour sa mère. Il mourait à l’âge de 46 ans, juste un an de moins que moi maintenant.

Parfois, cela a été trop intense.

Cette boucle sans fin de vidéos, les 38 témoins crédibles cités par l’accusation et les médecins qui ont témoigné en des termes non équivoques que Floyd est mort d’un manque d’oxygène et non d’une surdose de drogue devrait ajouter à un verdict de culpabilité.

Mais je sais que ça ne veut pas dire qu’ils volonté.

Le racisme, les préjugés implicites signifient perdre au lieu de gagner

Ce sentiment n’est pas le mien seul.

Alors que près de 80% des adultes noirs disent Chauvin devrait être reconnu coupable de meurtre, seuls 42% pensent qu’il le sera, selon un sondage réalisé ce mois-ci par The Economist et YouGov. C’est une différence de 38 points.

Dans ce même sondage, la différence est nettement moindre entre les Blancs qui pensent qu’il devrait être reconnu coupable et ceux qui pensent qu’il le fera.

L’accusation a besoin d’une affaire extrêmement détaillée parce qu’elle sait ce que les Noirs ont vécu pendant des siècles: le racisme et les préjugés implicites (que ce soit de la part de la police ou d’un jury) signifient que nous perdons, même lorsque nous devrions gagner.

Une récente ouverture à froid « Saturday Night Live » a parfaitement capturé l’écart entre le scepticisme des Noirs et la certitude des Blancs en ce qui concerne le verdict Chauvin:

L’émission s’est ouverte avec quatre ancres (deux blanches, deux noires) assises au bureau de presse KDBD « Eye on Minnesota ».

Après qu’ils soient tous d’accord sur les actions horribles de Chauvin, la présentatrice blanche déclare qu ‘ »il n’y a aucun moyen pour Derek Chauvin de s’en éloigner ».

Les deux ancres noires penchent la tête avec scepticisme, et après de nombreux allers-retours, elles conviennent que les ancres blanches «veulent bien» mais «nous avons déjà vu ce film».

Martin Luther King III:« La peine de mort n’a jamais été destinée … à rendre justice aux familles noires comme la mienne »

Il ne fait aucun doute qu’un verdict de culpabilité dans une affaire aussi extrêmement claire ne devrait pas se sentir comme une victoire. Le fait que tant de preuves contre un homme comme Chauvin, qui avait près de deux douzaines de plaintes sur son dossier, a encore de fortes chances d’aboutir à un verdict de non-culpabilité est insultant. Mais en tant que Noirs américains, nous avons grandi pour nous attendre à cette douleur et cette humiliation.

C’était une insulte grave et déprimante lorsque l’officier qui a tué Breonna Taylor après avoir fait irruption dans son appartement et lui avoir tiré dessus au milieu de la nuit n’a pas été inculpé de sa mort. C’était tout aussi déshumanisant lorsque l’agent de Tulsa Betty Shelby a été acquitté en 2017 après avoir tiré et tué Terence Crutcher, un homme noir non armé qui se tenait au bord de la route par une nuit sombre, essayant d’obtenir de l’aide pour démarrer son véhicule en panne.

Nous avons vu cela trop de fois

Les condamnations d’officiers pour avoir tué des civils sont rares. Plus de 6000 civils ont été tués par des officiers sur une période de cinq ans commençant en 2013, selon les données rapportées par Time. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre 104 agents dans des affaires de meurtre ou d’homicide involontaire coupableentre 2005 et 2019. Sur ce nombre, 36 seulement ont été condamnés. Et un nombre disproportionné de civils tués chaque année sont des Noirs.

Les générations précédentes ont subi des insultes beaucoup plus flagrantes et ouvertes: un jury entièrement blanc a acquitté les hommes blancs qui ont noyé Emmett Till, 14 ans, après qu’il aurait flirté avec une femme blanche (la femme a ensuite rétracté une partie de son histoire). Plus de 4 000 Noirs ont été lynchés dans ce pays, dont beaucoup n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable.

Oui, nous avons vu ce film beaucoup trop de fois auparavant.

Les étudiants de l’école secondaire:La police n’a pas sa place dans les écoles. Voici comment nous les avons expulsés à Los Angeles.

Et les incidents depuis la mort de Floyd continuent de se renforcer l’idée que la vie des Noirs n’a pas d’importance pour l’Amérique.

Nous sommes tous trop familiers avec les gros titres:Daunte Wright, 20 ans, a été tué par balle ce mois-ci lors d’un arrêt de la circulation de routine à quelques kilomètres de l’endroit où Floyd a été asphyxié. Un officier de l’armée a été aspergé de poivre en Virginie après avoir été arrêté pour ne pas avoir de plaques sur son véhicule. Il avait en fait des plaques et a intenté une action contre le service de police.

Face à ces violations policières, le président Joe Biden a refusé de donner suite aux promesses de campagne de lutter contre la violence policière, choisissant plutôt de soutenir un acte du Congrès qui ne fait aucun progrès au Sénat.

Autant entendre les cris de Floyd m’ont rendu émouvant, autant les incidents survenus depuis sa mort m’ont mis en colère. Comme la plupart des Noirs d’Amérique, je me demande:Combien d’entre nous doivent mourir pour que les politiciens fédéraux agissent?

La représentante Maxine Waters, D-Californie, pousse à l’action, mais a pris de la chaleur pour cela. Elle a appelé les manifestants à « rester dans la rue » si Chauvin est déclaré non coupable. Le GOP appelle à sa censure et la défense a tenté, en vain, d’utiliser le moment pour obtenir l’annulation du procès. Mais intégré dans sa déclaration, mis à part la colère au niveau de la surface, je suppose que la plupart des Noirs d’Amérique ressentent depuis le début de ce procès: la peur. Si nous ne pouvons pas obtenir justice dans une affaire aussi évidente, le ferons-nous jamais?

Les larmes ont coulé, plus tomberont

Le faible argument de l’équipe de défense selon lequel la drogue a tué Floyd et qu’une force excessive était justifiée n’est pas la première fois que l’Amérique tente de nous convaincre que son terrible traitement n’était en fait pas si terrible et que le résultat était en quelque sorte de notre faute.

La défunte première dame Barbara Bush a un jour laissé entendre que l’ouragan Katrina et le retard mortel dans l’assistance à la Nouvelle-Orléans, à prédominance noire, neuvième arrondissement, étaient en quelque sorte une bénédiction. Au cours d’une interview, elle a fait preuve d’un mépris éhonté pour la vie des Noirs, affirmant que les victimes qui avaient perdu leur maison étaient mieux loties car elles pouvaient désormais être déplacées vers d’autres États. Ils étaient «de toute façon défavorisés», a déclaré Bush.

Colonne:Face à plus de violence policière, qu’est-il arrivé à la promesse de Biden d’avoir le dos de l’Amérique noire?

La ligne de logique de Bush était similaire aux arguments que beaucoup utilisaient pour justifier l’esclavage – les Africains étaient mieux dans l’Amérique civilisée que l’Afrique sauvage, même s’ils étaient amenés ici enchaînés.

Ces manières déshumanisantes de voir l’Amérique noire ont souvent fait leur chemin dans le procès Floyd. Tout au long, la défense a tenté de le dépeindre comme une menace «surhumaine» en raison de la consommation de drogue.

Lors des plaidoiries de clôture de lundi, l’accusation a travaillé dur pour rendre Floyd humain à nouveau, déclarant à plusieurs reprises que l’homme non armé pouvait en effet ressentir de la douleur.

Les procureurs ont également réfléchi à certaines des parties les plus émouvantes de ce procès.

Quand Charles McMillian a pleuré à la barre des témoins parce qu’il avait également perdu sa mère et qu’il avait été ramené à ces moments d’impuissance, j’ai pleuré aussi.

Quand le petit frère de Floyd, Philonise Floyd, s’est tamponné les yeux pour empêcher les larmes de couler quand il a vu une photo de sa mère tenant Floyd comme un bébé, mes yeux se sont également remplis de larmes.

Et si un verdict de culpabilité est rendu, je pleurerai probablement aussi.

L’Amérique noire fera la fête. Nous prendrons le souffle que Floyd ne pouvait pas en reconnaissant ce pas en avant (même si nous reconnaissons également que le pas arrive trop tard dans l’histoire de la nation).

Police aux États-Unis:Un regard sur la race, la justice, les médias

La mort de Floyd (avec celle de Taylor et du jogger Ahmaud Arbery) a suscité un moment de jugement racial. Ces manifestations estivales massives, face à une pandémie mortelle, ont marqué un changement progressif dans l’attitude du pays face aux dangers de la police pour l’Amérique noire.

La culpabilité de Chauvin aussi.

Eileen Rivers est rédactrice en chef du projet Opinion et fondatrice de Policing the USA.