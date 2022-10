La conversion en 2 points de Drew Surges en 2OT donne à St. Charles North une victoire spectaculaire sur Batavia, titre DuKane – Shaw Local

BATAVIA – Rob Pomazak a eu une conversation avec Drew Surges cette saison qu’il n’a eue qu’avec un groupe très restreint de joueurs depuis qu’il est devenu entraîneur-chef à St. Charles North

Il a dit à son porteur de ballon principal “vous devez être prêt à avoir le ballon quand tout le monde dans le stade le sait, et vous devez encore faire le travail.”

Alors que St. Charles North s’alignait pour la tentative de conversion gagnante en deux points avec un championnat de conférence en jeu, Surges a fait le travail.

Il a franchi la ligne de but en se précipitant hors du chat sauvage pour donner aux North Stars une victoire 32-31 sur Batavia en double prolongation pour remporter le titre de la conférence DuKane.

“Celui-ci était spécial”, a déclaré Surges. «Nous n’avions aucun intérêt à partager celui-ci. Notre tournée de vengeance est maintenant terminée avec un championnat de conférence.

Alors que les temps forts des North Stars (8-1, 7-0 Conférence DuKane) prenant d’assaut le terrain de Batavia se rejoueront pendant des années, ce fut un autre moment fort qui pourrait atteindre le sommet de la mémorable saison senior de Surges qui a mis St. Charles Nord en position de remporter la victoire.

Après que Batavia ait sauté hors-jeu sur un 4e et 2 près du milieu de terrain, le quart-arrière des North Stars Will Vaske a reculé et a été touché alors qu’il relâchait le ballon, le faisant sauter quelques mètres en l’air. Surges a reculé, a attrapé le ballon et a cassé plusieurs tacles en route vers un touché fou de 51 verges avec 5:34 à faire au quatrième quart pour donner à St. Charles North une avance de 17-14.

Alec Crum de Batavia a ensuite inscrit un placement de 37 verges dans la dernière minute pour forcer les prolongations.

“C’est le jeu le plus fou que j’ai jamais vu”, a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. “C’était la pièce la plus étrange de l’histoire du lycée. Un jeu qui ressemble à un sac pour une énorme perte se transforme en un touché. [Surges] a la présence d’esprit de revenir en arrière et de l’attraper et puis ce n’était pas comme [Surges] juste couru sans personne là-bas… il a cassé plusieurs tacles, c’était fou.

Surges a été limité à seulement 17 verges au sol, tandis que Vaske a donné une grande étincelle aux North Stars après n’avoir pas joué depuis une blessure de la semaine 3 contre Wheaton North.

Le quart-arrière senior a terminé 16 sur 29 pour 224 verges et trois touchés. C’est aussi Vaske qui s’est précipité pour un score de 10 verges lors de la première prolongation pour donner l’avantage à St. Charles North.

Après n’avoir pas vu d’action de jeu pendant plusieurs semaines, Vaske n’a jamais douté qu’il serait de retour et qu’il ferait des jeux importants pour l’instant un programme gagnant du championnat de la conférence.

“Je viens de me préparer autant que possible”, a déclaré Vaske. «Chaque fois que mon numéro était appelé, je savais que je devais être prêt à revenir là-bas.

“Honnêtement, ce ne sont que des joueurs qui jouent et jouent”, a ajouté Vaske sur le touché fou de Surges. “Il jette les gars vers le bas… Quand vous avez un joueur comme ça à vos côtés, cela rend vraiment tout tellement plus facile pour tout le monde. Nous savions si nous étions dans une situation [to go for 2], Drew recevait le ballon et il allait faire un jeu pour nous. C’est comme ça que ça se passe.

Après avoir disputé une grande partie du match de vendredi soir sans le receveur hors concours et le demi défensif Drew Gerke en raison d’une blessure, Batavia a été contraint de s’appuyer fortement sur son jeu de course. Alors que les Bulldogs (6-3, 5-2) avaient près de 1 000 verges de Ryan Whitwell à leur disposition toute la saison, c’est le secondeur Tyler Jansey qui a été la grande surprise de l’attaque précipitée.

Après avoir porté le ballon seulement 15 fois au cours des huit premières semaines d’action, la grande recrue senior du Wisconsin de 6 pieds 1 pouce et 224 livres s’est précipitée pour un époustouflant 234 verges en 21 courses vendredi soir.

Son touché de 93 verges a ouvert le score pour Batavia à la fin de la première mi-temps.

Les kickers Hunter Liska (SCN) et Crum ont chacun marqué de longs buts sur le terrain dans le règlement, y compris ceux de Crum pour forcer les prolongations.

Jake Furtney et Anthony Taormina ont capté des passes de touché pour les North Stars dans la victoire, tandis que Whitwell et le quart-arrière Ryan Boe ont des touchés précipités en prolongation pour les Bulldogs.

Le TD de 5 verges de Boe a suivi le TD de 10 verges de Vaske pour St. Charles North pour forcer la deuxième prolongation. Là, Whitwell a d’abord marqué sur un TD de 6 verges. Vaske a répondu avec une passe TD à Jake Furtney pour égaliser dans la deuxième période OT, ouvrant la voie à l’héroïsme à 2 points de Surges.

“Ce sont deux des meilleures équipes de tout l’État en [Class] 7A », a déclaré Piron. “Nous sommes déçus parce que nous voulions gagner un championnat de conférence, mais, qui sait, peut-être reverrons-nous ces gars-là dans quelques semaines.”

“Chaque année, vous pouvez mettre dans les livres que ce jeu va se dérouler jusqu’au dernier jeu”, a déclaré Pomazak. “Bien que nous n’ayons pas payé notre meilleur match ce soir, nous avons la chance d’être du bon côté cette année.”