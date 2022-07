La conversation d’une petite fille avec son père sur Splinter est la chose la plus mignonne sur Internet

Les médias sociaux contiennent une pléthore d’adorables vidéos d’enfants, et on ne peut pas se lasser de les regarder en boucle. Quelque chose de similaire a de nouveau été apporté par Internet, qui crie “Les papas ne sont que des super-héros déguisés”. Une vidéo devenue follement virale sur internet montre un moment émouvant entre un père et sa fille. Publiée sur Instagram, la vidéo montre un homme en train de retirer une écharde du pouce de sa fille, et leur adorable interaction vous fera fondre le cœur. Le texte inséré sur la vidéo se lit comme suit : “La fille a eu une écharde.”

La vidéo désormais virale a été publiée sur une page Instagram intitulée Get Lucky Outdoors le 26 juin, avec la légende « L’éclat le plus mignon de tous les temps », et s’est terminée par un cœur rouge et des émoticônes rieurs. La vidéo s’ouvre sur un homme engourdissant le pouce de sa fille sanglotante avec des glaçons pour qu’elle ne ressente pas la douleur. On peut l’entendre demander à sa fille en pleurs de “se calmer, ce n’est qu’une écharde”. Tout en répondant à son père, la petite fille chuchote : « Ça va faire mal. Et dans le but de la calmer, le père a dit: “Ce n’est pas le cas.” De plus, elle demande à son père : « S’il te plaît, fais-le doucement. Promis, vous le ferez doucement.

Le moment le plus mignon est celui où la petite fille panique après avoir vu son père sortir un couteau coupe-ongles en pensant qu’il va se couper le doigt. Elle continue même en disant à son père qu’elle avait ce pouce depuis des années et que leur interaction touchera honnêtement votre cœur. La jolie vidéo est vraiment en train de gagner sur Internet car la section des commentaires est inondée de personnes se sentant pour la petite fille et appréciant même le père. Un utilisateur a écrit: “J’espère qu’elle a reçu une friandise après l’opération” et s’est retrouvée avec les émoticônes riantes et les emojis au cœur rouge.

Un autre a commenté: «Excellent travail papa!….et sa fille, étant elle-même précieuse…Le papa fait bien son travail, en lui parlant, en lui faisant savoir qu’il a ça. Il est évident que sa fille lui fait confiance en premier lieu. Et ma fille fait ce que font les filles. Être intelligent, dramatique et être dur, et plein d’un million de questions avec attitude, tout en même temps. Tu sais que papa ferait n’importe quoi pour elle…” Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 4 millions de fois et a recueilli plus de 270 000 likes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.