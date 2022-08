La conversation d’un homme avec Rapido Driver devient virale

Dans ce qui vient comme un autre moment “Peak Bengaluru”, la conversation d’un homme avec son pilote Rapido fait que tout le monde s’arrête et prend note. L’utilisateur de Twitter Parag Jain, réalisant que sa conversation devait être racontée, a décidé d’écrire un fil à son sujet sur le site de microblogging et cela a déjà attiré beaucoup d’attention en ligne.

Jain commence par raconter comment un coureur Rapido est venu le chercher chez WeWork. « Pendant le trajet, il m’a demandé ‘A quel étage travailles-tu ?’ Après lui avoir donné une introduction, demandé s’il travaillait, il a répondu “Monsieur, il y a deux ans, je travaillais dans le même bâtiment”, a-t-il encore écrit.

Le chauffeur travaillait dans l’équipe d’exploitation d’une entreprise chinoise. Cependant, une fois ces applications interdites, il a perdu son emploi en mars 2020. Il n’a pas pu trouver d’autre emploi en raison de la situation COVID et il a pensé à poursuivre sa passion de longue date pour la réalisation de films. “Créé une mini-série en investissant toutes les économies. La série a reçu une excellente réponse et a remporté environ 15 festivals de cinéma. A reçu un intérêt d’OTT mais l’a rejeté en raison de problèmes commerciaux. Un projet ne pouvait pas rapporter d’argent », a écrit Parag plus loin.

Après avoir été financièrement fauché pendant les 2 dernières années, il a finalement pensé à faire du Rapido à temps partiel juste pour survivre. Il n’a pas dit à sa mère qu’il faisait des trajets en Rapido. Parag a ensuite partagé ses détails. Regarde le fil :

avait mélangé @Peakbengaluru mouvement. Rider Rapido est venu chercher chez WeWork. Pendant le trajet, il m’a demandé ‘A quel étage travailles-tu ?’ Après lui avoir donné une introduction, demandé s’il travaillait, il a répondu “Monsieur, il y a deux ans, je travaillais dans le même bâtiment” – Parag Jain (@kparagjain) 15 août 2022

Depuis sa mise en ligne, le tweet est devenu viral et a attiré l’attention. “Un tour de montagnes russes dans la vie”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Difficile de dire si je me sens triste ou plein d’énergie après avoir lu l’histoire de Vignesh. Félicitations à son esprit.

Voici quelques réactions :

Torsion de nuit M :

Parag est en fait kashtapadra Vignesh et voici son histoire. Quoi qu’il en soit, quel est le problème avec Bengaluru qui inspire des conneries comme celle-ci ? https://t.co/q6Boei5L7j — Mystique tamoul (@Mystic_Tamil) 16 août 2022

Peak Bengaluru, ou puis-je dire Peak India ? https://t.co/Nhu1A2Ss2I – George Varghese (@georgevcfc) 16 août 2022

Le gars qui a tout. Non! Il est à la recherche d’un emploi. Si vous pouvez l’aider, merci de le contacter. https://t.co/LahNc0CByj — Canard assis سميت 🇮🇳 (@S_erendipits) 16 août 2022

rebondissement: c’était en fait l’histoire courte https://t.co/Zqv4xnhqty — shubhanker (@Shubhankerism) 16 août 2022

Mérite un retweet. https://t.co/lEEPqtkjPE – Films et livres (@ moviegeek100) 16 août 2022

Quelle est votre opinion sur la même chose ?

