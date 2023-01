La conversation du Premier ministre avec BS Yediyurappa lors de la rencontre du BJP suscite le buzz sur le plan du Karnataka

Lundi, le Premier ministre Narendra Modi a eu une réunion de 15 minutes avec l’ancien ministre en chef du Karnataka, BS Yediyurappa, en marge de l’exécutif national du BJP.

Le Karnataka est l’un des États qui se rendront aux urnes cette année. La stratégie de sondage pour ces neuf États était l’ordre du jour clé de la réunion exécutive de deux jours en cours à New Delhi, à laquelle assistent le Premier ministre Modi et les principaux dirigeants et ministres du parti.

Depuis qu’il a été démis de ses fonctions au Karnataka – le seul État du sud où le BJP a fait une percée – M. Yediyurappa, qui compte une large base de partisans de Lingayat, a gardé un profil bas. Mais à l’approche des élections, l’homme fort d’origine du BJP dans le sud a été élevé au conseil parlementaire – l’organe décisionnel le plus élevé du parti.

La rencontre avec le Premier ministre Modi a suscité des spéculations sur un tournant de fortune pour le quadruple ministre en chef du Karnataka.

Le successeur de M. Yediyurappa, Basavaraj Bommai, a fait la une des journaux plus pour de mauvaises raisons que pour de bonnes.

Le mandat de M. Bommai au poste le plus élevé avait semblé fragile l’année dernière alors que l’opposition accumulait des allégations de corruption contre lui et lançait la campagne PayCM. Mais le parti avait soutenu qu’il n’y aurait pas de changement et que l’État se rendrait aux urnes sous sa direction.

Amit Shah, le stratège en chef du BJP, a confié à l’unité du Karnataka une “Mission 136” – remportant 136 des 224 sièges de l’État. Mais cela pourrait être une tâche ardue dans le contexte du défi du Congrès au Karnataka, l’un des rares États où le parti bénéficie d’un soutien au niveau du sol.

Le BJP est arrivé au pouvoir dans l’État du sud pour la troisième fois au Karnataka alors que le gouvernement d’alliance du Congrès et du Janata Dal Secular de HD Kumaraswamy s’effondrait à la suite d’un exode de ses députés. L’alliance au pouvoir avait accusé le BJP de diriger une opération Lotus – – renversant un gouvernement d’opposition en braconnant ses députés.

M. Bommai et le président de l’unité d’État du parti, Nalin Kumar Kateel, ont également rencontré le secrétaire général d’État en charge, Arun Singh.