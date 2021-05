La conversation de Virat Kohli avec les fans interrompue par Anushka Sharma, un joueur de cricket a demandé de montrer sa fille Vamika ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le capitaine de cricket indien Virat Kohli est en quarantaine et a eu une session de discussion amusante avec ses fans samedi 30 mai. Son interaction a cependant été interrompue par sa femme et actrice Anushka Sharma, avec une question qui lui est propre.

« Où avez-vous gardé mes écouteurs », a demandé l’actrice à son mari lors de la session de chat. Ce à quoi le mari adoré a répondu: « Toujours sur la table d’appoint à côté du lit, amour », ajoutant un emoji souriant et un cœur.



Virat a également révélé qu’il regardait de belles émissions de télévision avec Anushka lorsqu’il se détendait.



Virat a également été interrogé sur sa fille Vamika. « Quelle est la signification de Vamika ? Comment est-elle? Pouvons-nous la voir s’il vous plaît », a demandé un fan.

« Vamika est un autre nom pour la déesse Durga. Non, nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux réseaux sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les réseaux sociaux et qu’elle puisse faire son propre choix », a répondu le joueur de cricket.



Virat et Anushka ont accueilli leur premier enfant, leur fille Vamika le 11 janvier 2021 – ont été très prudents quant à la vie privée de leur enfant et n’ont pas encore partagé une seule photo d’elle avec les fans.

Le beau couple s’est rencontré pour la première fois sur les plateaux d’une publicité de shampooing en 2013 et a rapidement déclenché une romance. Le duo s’est marié en décembre 2017, lors d’une cérémonie de mariage privée en Italie.

Le couple de puissance est adoré par les fans et est populairement connu sous le nom de ‘Virushka’.