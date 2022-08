La conversation de Desi Grandpa avec sa petite-fille à propos de leur chien de compagnie est trop saine

Un fil de conversation sain entre un grand-père et sa petite-fille discutant de l’endroit où se trouvent leurs animaux de compagnie est devenu viral sur Twitter. Une utilisatrice nommée Udita Pal, qui possède un chien de compagnie nommé Kiwi, se fait souvent un devoir de partager des mises à jour quotidiennes sur son animal de compagnie avec son grand-père. Récemment, elle s’est rendue sur le site de micro-blogging pour partager des captures d’écran de leurs conversations heureuses et c’est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui. Dans l’une des conversations, on voit le grand-père poser des questions sur la responsabilité du chien lors d’un événement officiel.

« Chère Udita, Kiwi a-t-il participé hier à l’inauguration de votre nouveau bureau ? Si oui, quel était son portefeuille assigné ? » il interroge. Après quoi, il reçoit une flopée de photos de Kiwi de l’événement organisé. Après avoir visionné les photographies, le grand-père a déclaré: “Très bien maintenant, il est mature et peut assumer n’importe quelle responsabilité.”

Dans une capture d’écran ultérieure, le grand-père exprime qu’il est profondément inquiet pour leur chien. Il dit: «Chère Udita, Kaju Devi (un autre animal de compagnie de la famille) dort toujours, je suis inquiet. Comment Kiwi est-il en forme ? » À cela, la petite-fille répond: “Kiwi va très bien.” Une fois l’assurance obtenue, la personne âgée conclut la conversation : « Merci, chère Udita. Bonne nuit et amour à Kiwi.

Dans un autre incident, lorsqu’il apprend que le chien de compagnie a visité un temple, on voit la personne âgée inquiète demander : « Emplacement du temple ? Kiwi était-il autorisé à entrer ? Quels repas donnés ? Je suis très heureux.” Tout en partageant les captures d’écran des conversations, l’utilisateur de Twitter a déclaré : “C’est ainsi que mon grand-père parle de mon chien et c’est tellement précieux et sain.” Jetez un œil au tweet viral ci-dessous :

C’est comme ça que mon grand-père parle de mon chien et c’est tellement précieux et sain ❤️ pic.twitter.com/e47lqrZwfr – Udita Pal (@i_Udita) 16 août 2022

Le tweet viral a suscité une réponse tonitruante sur le site de micro-blogging. Un utilisateur a fait l’éloge de la façon dont le grand-père a commencé les conversations. L’utilisateur a écrit: “Il commence ses messages par” Cher Udita “comme s’il écrivait une lettre. Comme c’est mignon.”

Il commence ses messages par Chère Udita, comme s’il écrivait une lettre.

Comme c’est mignon. — gareeb aadmi (@DailyPassenger_) 16 août 2022

Un autre a déclaré que le fil de la capture d’écran était vraiment sain : “C’est tellement sain ! J’espère que lui et Kiwi vont bien.

C’est tellement sain ! J’espère que lui et Kivi vont bien ❤️ — Sakshi (@saakshiiee) 16 août 2022

Un autre a souligné comment le grand-père a choisi de mettre fin à la plupart des conversations en déclarant qu’il est heureux : « C’est la meilleure partie… chaque message se terminait par ‘Je suis heureux !’ Les grands-parents sont trop mignons.

C’est la meilleure partie… chaque message se terminait par JE SUIS HEUREUX !! Les grands-parents sont trop mignons – Amit Sharma (@amito9899) 16 août 2022

Un internaute a déclaré que leurs conversations étaient la chose la plus mignonne qu’ils aient vue sur Internet : “Je suis très heureux”. C’est la chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui. Tellement d’amour pour Kivi et ton grand-père.

Le grand nombre d’utilisateurs a également salué le fil de conversation viral qui a reçu plus de 2 000 likes à ce jour.

