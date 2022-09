Sara Ali Khan et Kartik Aaryan la rumeur disait qu’ils sortaient ensemble quand ils tournaient et faisaient la promotion de leur film, J’adore Aaj Kalréalisé par Imtiaz Ali. Les rumeurs sur leur relation étaient si folles que chaque jour il y aurait quelque chose ou autre qui ferait à la fois de Sara Ali Khan et de Kartik Aaryan une grande tendance. Ils ont été massivement expédiés ensemble sont SarTik. Après qu’il y ait eu des rapports sur leur rupture et SarTikComment les fans se sont divisés. Sara Ali Khan et Kartik Aaryan n’ont pas directement confirmé leur relation et leur rupture, mais ont donné quelques indices. Et maintenant, les anciennes flammes ont été vues en train de discuter au OTT Play Awards 2022 événement nocturne. La vidéo de Sara et Kartik devient virale.

Entertainment News: Sara Ali Khan et Kartik Aaryan discutent avec animation

Chaque fois qu’on les interrogeait sur leur relation, Sara et Kartik avaient de vagues réactions et cela ne faisait qu’alimenter les rumeurs et les commérages. Mais lorsqu’ils se sont reconnectés plus tôt cette année lors d’une autre soirée de remise des prix, Sara Ali Khan et Kartik Aaryan étaient très cordiaux. Et maintenant, alors qu’ils ont été repérés aux OTT Play Awards hier soir, leur conversation animée a encore une fois fait parler d’eux. Une vidéo de Sara et Kartik discutant et souriant devient virale en ligne. Les deux se sont même assis ensemble et, selon les rapports, se sont entretenus pendant longtemps. Découvrez la vidéo et les réactions ci-dessous :

Ouah ?#sartik s’il vous plaît rafistolez karlo et sortez à nouveau AB (@AnnaBamang) 10 septembre 2022

Les fans doivent arrêter de se battre #SaraAliKhan et #KartikAaryan sont cordiaux les uns avec les autres alors soutenez et aimez qui vous voulez et vous pouvez les expédier en tant que costar ou amis mais en couple c’est embarrassant ? diksha (@Dikshyaa_R) 10 septembre 2022

Ils sont passés à autre chose, les fans doivent aussi passer à autre chose, c’est gênant pour eux et leur partenaire aussi, la raison principale de cette guerre de fandom est de les expédier en couple rien d’autre#SaraAliKhan #KartikAaryan Anusha Khan (@anusha_k22) 10 septembre 2022

Ya kasa hua ? Ya meri ankhon ka dhoka trop nhi ?#SaraAliKhan #KartikAaryan https://t.co/KlbM4z0BUA Shamariya Khan (@KhanShamariya) 10 septembre 2022

Kartik et Sara gagnent gros aux OTT Play Awards 2022

Ce fut une grande soirée pour Sara Ali Khan et Kartik Aaryan car ils ont tous deux remporté un prix chacun. Kartik a remporté le trophée du meilleur acteur masculin – populaire (film) pour sa performance à Dhamaka, Sara a remporté le trophée de la percée féminine de l’année pour ses talents d’actrice dans Arangi Re d’Aanand L Rai.

Pendant ce temps, Sara Ali Khan a fait la une des journaux pour avoir fréquenté le joueur de cricket indien Shubman Gill.