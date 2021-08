Peut-être que seule Laurel Hubbard, l’haltérophile transgenre, était la seule athlète à avoir une arrivée plus attendue à Tokyo, mais pour des raisons très différentes.

La coureuse blonde aux longues jambes Schmidt devait se débarrasser de son statut d’acteur de nouveauté après avoir été nommée «athlète la plus sexy du monde» lorsqu’elle s’est qualifiée pour Tokyo 2020 en tant que membre de la piste Team Deutschland.

Schmidt avait été mise au banc pour le relais mixte 4x400m dans lequel les Allemandes ont été disqualifiées en raison d’un contact avec leurs homologues jamaïcaines sur la piste, mais avait encore une chance de faire sa révérence dans le 4x400m féminin.

Mais ce n’était pas le cas car les contre-la-montre de Schmidt n’étaient pas assez rapides pour obtenir une place dans le quatuor allemand.

« J’ai reçu tellement de messages doux de votre part ces derniers jours. Vous avez tous été si anxieux et excités pour mes débuts dans le relais 4×4 aux Jeux olympiques », Schmidt a posté jeudi à ses 2,3 millions de followers sur Instagram.

« Après une simulation de course aux essais, je n’ai pas été en mesure de garantir ma place dans l’alignement pour les préliminaires.

« Je suis tellement reconnaissante pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus au cours de ce voyage. Maintenant, j’ai hâte d’encourager mes filles aujourd’hui et j’espère que nous pourrons nous qualifier pour la finale olympique !

« Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour toutes les expériences que j’ai déjà faites pendant mon séjour à Tokyo. J’ai pu apprendre tellement de choses et j’ai hâte où ma carrière sportive me mènera dans les années à venir

« Je ne pourrai jamais assez remercier chacun d’entre vous pour votre incroyable soutien. Prenez soin de vous ! »

Contrairement à son message, tous les messages que Schmidt a reçus n’étaient pas gratuits, car beaucoup ont commencé à soupçonner qu’elle s’était associée à un bon vieux freeload, à en juger par le contenu TikTok de la jeune femme de 22 ans.

Certains se sont demandé si elle avait été emmenée au Japon pour simplement promouvoir les Jeux olympiques avec son apparence, « Je n’avais pas réalisé qu’être sexy était un sport » l’un a dit, et un autre l’a accusée de s’être rendue à Tokyo pour les cadeaux gratuits offerts aux athlètes, plutôt que pour concourir.

Schmidt était également devenue quelque peu célèbre pour ses routines de fitness avec le club de Bundesliga Borussia Dortmund, mettant les joueurs à l’épreuve.