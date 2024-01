La controverse VAR du Real Madrid démontre les pressions auxquelles sont confrontés les arbitres espagnols

« J’ai vu certaines de ces vidéos. Vous essayez de vous éloigner mais, à la fin, ils vous atteignent », a déclaré l’arbitre espagnol Alejandro Jose Hernández Hernández à la radio COPE en novembre dernier.

« Ce n’est pas la situation idéale pour arbitrer un match de football. Nous, les arbitres, avons beaucoup d’expérience, mais cela génère une tension générale. Ils donnent l’image de l’arbitre comme de l’ennemi, ce qui est extrêmement négatif pour nous.

Hernández Hernández a été interrogé sur sa présence régulière dans les vidéos de Real Madrid TV (RMTV) compilées par la chaîne interne officielle de ce club pour étayer les affirmations selon lesquelles lui et certains autres arbitres auraient des préjugés contre leur équipe. Un exemple tristement célèbre est un ensemble de 11 minutes de décisions clés prétendument incorrectes prises par Hernandez Hernandez lui-même, toutes contre Madrid, diffusées quelques jours avant qu’il ne prenne en charge un « derbi » crucial de la Liga contre ses voisins de la ville, l’Atletico, en mars 2021.

“Je ne dis pas qu’il ne devrait pas arbitrer les matchs du Real Madrid. Je dis qu’il n’est pas du tout possible qu’il continue à arbitrer, étant donné toutes ces erreurs que nous venons de montrer”, a déclaré Miguel Angel Munoz, directeur adjoint de RMTV, pendant le segment.

Hernández Hernández a été mentionné pour la dernière fois sur RMTV jeudi soir dernier, suite à la sortie de Madrid de la Copa del Rey à l’Atletico, le directeur de la chaîne, Jesus Alcaide, l’ayant inclus dans un appel de responsables soi-disant partiaux contre l’équipe de Carlo Ancelotti.

Cette histoire a été rappelée par beaucoup après la performance de Hernández Hernández en tant qu’officiel du VAR lors du match de Liga entre Madrid et Almeria au Bernabeu dimanche. L’équipe locale était menée 2-0 à la mi-temps, mais est revenue pour gagner 3-2 grâce à trois énormes décisions assistées par le VAR.

À trois reprises entre la 57e et la 67e minute, Hernández Hernández est intervenu pour demander à l’arbitre sur le terrain Francisco José Hernández Maeso de revoir ses décisions initiales.

Le premier est survenu après qu’un centre soit entré dans la surface d’Almeria et que le ballon soit sorti pour un coup de pied de but. Dans l’audio diffusé ensuite par la Fédération espagnole de football (RFEF), Hernández Hernández a déclaré à Hernández Maeso : “Je vais recommander un examen sur le terrain pour envisager une éventuelle pénalité pour handball par un défenseur d’Almeria.”

Hernandez Maeso a suivi la recommandation et Jude Bellingham a converti le penalty pour réduire de moitié le déficit.

Ensuite, une contre-attaque des visiteurs, lancée après que Dion Lopy ait dépassé Bellingham près de la ligne médiane, a été complétée par Sergio Arribas, plaçant Almeria en bas du tableau 3-1. Hernández Hernández est de nouveau intervenu pour dire à son collègue moins expérimenté : « Je vais vous recommander d’examiner une éventuelle faute dans le mouvement vers le but. Je vais vous montrer le contact, il est dans la même phase d’attaque.

Lopy a été pénalisé pour une faute sur Bellingham et Madrid n’est resté qu’à un but de retard.

Le troisième incident s’est produit lorsque Vinicius Junior a converti un centre pour porter le score à 2-2, Hernandez Maeso refusant immédiatement le but pour un handball du Brésilien. “Je vais vous montrer : ça le touche à l’épaule droite, d’accord ?”, dit Hernández Hernández.

Encore une fois, Hernández Maeso est revenu sur sa décision.

Ces trois appels étaient très discutables – et ont en effet été très débattus.

Certains experts et supporters ont vu une poussée de l’attaquant madrilène Joselu contribuer au handball pour le penalty. La faute de Lopy sur Bellingham était peut-être la plus claire, mais Hernandez Maeso avait une vue complète de l’incident de près et n’a vu aucun problème en temps réel.

Le plus problématique a été le handball de Vinicius Jr, notamment les images utilisées pour prendre la décision d’accorder le but. Le compte Twitter officiel d’Almeria a demandé pourquoi l’équipe VAR n’avait pas montré à Hernandez Maeso un autre angle de l’incident – ​​un angle que les téléspectateurs à la maison ont vu dans le cadre de la retransmission télévisée du match.

Parmi ceux qui ont partagé leur point de vue dimanche soir figurait Jaume Roures, fondateur de Mediapro, la société catalane qui fournit des systèmes VAR pour plusieurs ligues en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. “Je tiens à souligner que les images du but de Vinicius montrées par le VAR étaient des mauvaises prises”, a déclaré Roures sur la radio Cadena Ser dimanche soir. “Les rediffusions à la télévision, de face, montraient clairement qu’il avait marqué avec son bras.”

Les radiodiffuseurs fournissent toutes les images aux responsables du VAR, qui décident ensuite lesquelles voient l’arbitre sur le terrain, a déclaré Roures. “Dans un match madrilène, il y aura plus de 20 caméras (en fonctionnement)”, a-t-il déclaré. «Ensuite, les opérateurs VAR et les arbitres décident comment les utiliser. Ils obtiennent toutes les images en direct, non éditées.

Mediapro est la société qui a lancé la première saison de VAR en Espagne en 2018-19. Au milieu de cette campagne, le président madrilène Florentino Pérez a appelé Luis Rubiales, alors président de la RFEF, pour se plaindre des décisions défavorables à son équipe. À la fin de cette saison, Mediapro a été remplacé par Hawk Eye, propriété de Sony, qui gère le système actuel.

La même société a également produit RMTV pendant 18 ans, jusqu’à ce que son contrat ne soit pas renouvelé en 2019 et que la hiérarchie du Bernabeu change de partenaire, vers Telefonica et Supersport. Sans surprise, la chaîne de télévision du club a toujours été très favorable à sa propre équipe. Cependant, ces dernières années, ces vidéos affirmant que certains arbitres sont contre eux sont devenues plus courantes et sont souvent diffusées quelques jours avant que cet arbitre ne prenne en charge un match madrilène.

Le chef du comité d’arbitrage espagnol, Luis Medina Cantalejo, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il n’aimait pas ces vidéos, mais qu’il ne pensait pas non plus qu’elles avaient un impact sur la nomination des arbitres ou sur les décisions prises pendant les matches.

“Aucune autre équipe, dans aucun sport au monde, ne fait quelque chose de pareil”, a déclaré Medina Cantalejo. « Ce n’est pas positif pour la compétition de tenter de faire pression sur un officiel avant le match, ce qui est l’objectif de ces vidéos. Mais les arbitres doivent être préparés (à gérer) cela. Cela ne m’inquiète pas et cela n’inquiète pas l’arbitre.

Perez a également souvent critiqué publiquement la qualité de l’arbitrage dans le football espagnol, suggérant que trop de décisions vont à l’encontre de son équipe, y compris lors des examens VAR.

“Des questions aussi sensibles et importantes que la qualité de l’arbitrage et l’application du VAR dépendent directement de la fédération espagnole”, a-t-il déclaré lors de l’Assemblée générale de Madrid en novembre dernier. « Personne ne sait qui dessine ces lignes VAR, ni quel cadre ils choisissent. Cela arrive constamment et génère des doutes sur l’arbitrage espagnol. J’espère que le gouvernement espagnol agira et prendra les mesures nécessaires pour régénérer les structures de l’arbitrage dans notre pays.

Le mois précédent, Roures avait été évincé de Mediapro, après 30 ans à la tête de l’entreprise. Et en décembre dernier, la RFEF a attribué à l’entreprise un contrat pour gérer à nouveau le VAR dans le football espagnol à partir de la saison prochaine, tandis que Hawk-Eye introduira son système de hors-jeu semi-automatique.

Le président de la Liga, Javier Tebas, est également favorable à une réforme de la gestion de l’arbitrage, y compris du VAR, en Espagne. Tebas a dit L’Athlétisme l’été dernier, idéalement, un nouvel organisme indépendant serait créé – similaire à la situation qui existe en Premier League.

Dans un autre enchevêtrement de relations au sein du football espagnol, Tebas et Roures ont été des partenaires commerciaux. Roures est également un associé de longue date du président du club de Barcelone, Joan Laporta, et sa société Orpheus Media a aidé à financer certains des « leviers » que le club catalan a actionnés lors des récentes fenêtres de transfert pour leur permettre de recruter de nouveaux joueurs malgré leurs énormes dettes.

Pendant ce temps, l’enquête judiciaire sur les paiements versés par Barcelone à l’ancien chef des arbitres José Maria Enriquez Negreira se poursuit, Madrid et Pérez étant officiellement engagés dans l’action en justice en tant que parties lésées.

Enriquez Negreira et le Barça ont nié tout acte répréhensible, le club affirmant qu’il avait été embauché en tant que “consultant externe” qui fournissait des rapports “liés à l’arbitrage professionnel”.

Après que Dani Carvajal ait marqué le but vainqueur à la 99e minute lors du match de dimanche, Almeria était en colère.

“Nous repartons avec le sentiment qu’on nous a volé le match”, a déclaré leur milieu de terrain Gonzalo Melero. « Le penalty, le but de la main, le but refusé… ça dépasse toutes les limites. Si nous voulons être la meilleure ligue du monde, nous sommes à des années-lumière. »

La réaction de Madrid a été détendue.

Le manager Ancelotti vient de dire qu’il estimait que les trois décisions du VAR étaient correctes, tandis que le vainqueur du match Carvajal a ajouté : “Si Melero regarde ces jeux calmement, il se rendra certainement compte qu’ils ont tous été arbitrés correctement.”

Sur RMTV, l’expert Alvaro de la Lama a déclaré : « Nous ne sommes pas habitués à voir justice rendue. Nous voulons simplement que la technologie soit utilisée correctement.

Pendant ce temps, Hernández Hernández était défendu par d’anciens collègues travaillant désormais dans les médias. “Nous ne pouvons pas permettre à RMTV de continuer à traquer nos arbitres”, a déclaré Cesar Muniz Fernández sur la radio Onda Cero.

Après que son équipe ait gagné 4-2 au Real Betis plus tard dimanche, l’entraîneur-chef de Barcelone, Xavi, a déclaré : « Je serai puni si je parle, mais tout le monde a vu ce qui s’est passé à Madrid. J’ai déjà dit que cette ligue sera très difficile à gagner. Je me souviens de Getafe (en août), du penalty évident sur Raphinha à Vallecas (lors d’un match en novembre contre le Rayo Vallecano), un autre sur Joao Felix… C’est comme ça. Nous devrions avoir six points de plus.

Le directeur de RMTV, Alcaide, a répondu en affirmant que « toute la carrière » de Xavi en tant que joueur de Barcelone devrait être considérée comme « suspecte », faisant référence aux paiements que le Barça a versés à l’ancien chef des arbitres Negreira entre 2001 et 2018 – qui font l’objet d’une enquête pour corruption possible dans une affaire intentée par le parquet espagnol.

Malgré toute la controverse persistante, lundi matin…