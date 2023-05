La controverse sur l’histoire du Kerala : Adah Sharma demande à ceux qui l’appellent un film de propagande de googler deux mots ; stylos, ‘Peut-être qu’un récit de filles blanches a raconté…’

L’histoire du Kerala réalisé par Sudipto Sen a retenu l’attention de tous. Le film a été embourbé dans la polémique avant sa sortie. Beaucoup ont appelé à son interdiction en le qualifiant de film de propagande. L’histoire met en vedette Ada Sharma dans un rôle de premier plan et concerne trois femmes du Kerala qui subissent un lavage de cerveau et se convertissent à l’islam. Ils sont ensuite amenés à rejoindre l’Etat islamique. Les réalisateurs ont affirmé que le film était basé sur de vrais événements et que cela appelait à la controverse. Même Shashi Tharoor l’a commenté. La Cour suprême a donné son feu vert au film et il est sorti en salles.

Adah Sharma est satisfaite de la réponse à The Kerala Story

The Kerala Story produit par Vipul Amrutlal Shah a obtenu une bonne ouverture au box-office. Le film est devenu le cinquième plus gros succès de l’année 2023. Adah Sharma est ravie de la réponse que le film a reçue. S’adressant à son compte Twitter, elle a exprimé sa gratitude à tous. Elle a écrit qu’elle avait reçu une ovation debout et que les théâtres étaient pleins à craquer.

Dans le tweet suivant, Adah Sharma a également écrit sur ceux qui l’appellent encore un film de propagande. Elle a dit que les personnes qui s’opposent toujours devraient rechercher deux mots – ISIS et Bride sur Google. Elle a dit que le fait que des filles blanches racontant leurs histoires inciteraient les gens à changer d’avis et à croire que l’histoire du Kerala est basée sur de vrais événements.

The Kerala Story a réussi à gagner Rs 8,03 crore le jour de son ouverture. Il s’agit du cinquième film le plus rentable de l’année après Pathaan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Tu Jhoothi ​​Main Makkar et Bholaa. Bien que le film ait reçu de bonnes critiques de la part de quelques critiques, les internautes sont divisés sur le scénario et sa présentation.