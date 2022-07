La controverse sur les plans de voyage de Pelosi à Taiwan, brièvement expliquée

À quel point un voyage à Taïwan peut-il être téméraire ?

Pour la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le potentiel les plans de voyage ont déjà provoqué un débat politique intérieur et une petite fracas de politique étrangère.

Lundi, Taïwan a organisé des exercices de raid aérien. La cause : les craintes que la Chine, contrariée par un haut représentant américain prévoyant de s’y rendre, ne poursuive une escalade militaire contre Taïwan, l’île démocratique voisine que Pékin revendique comme la sienne.

Tout le monde, du président Joe Biden aux anciens de Trump en passant par un ancien président de la Chambre, a pesé sur l’itinéraire de Pelosi.

La visite, potentiellement prévue pour le mois prochain, attire une nouvelle attention sur l’équilibre entre la manière dont les États-Unis gèrent le statut de Taiwan. C’est une politique complexe remplie de nuances diplomatiques, dans une tentative de lisser les relations avec la Chine tout en soutenant Taïwan contre l’agression chinoise. Tout cela a été accentué par l’essor économique et militaire rapide de la Chine, qui a concentré l’énergie américaine sur la lutte contre son influence dans le monde.

Cela a créé une atmosphère de concurrence dangereuse entre les deux pays dotés d’armes nucléaires, où même un voyage à l’étranger a des implications stratégiques.

Les plans de voyage – et les réponses de chacun à ceux-ci

Pelosi avait annulé un voyage à Taïwan pour avril lorsqu’elle a été testée positive pour Covid-19, et elle l’a reporté pour août, une décision rapportée pour la première fois par le Financial Times.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière à propos du départ de Pelosi, “l’armée pense que ce n’est pas une bonne idée pour le moment”. (Certains responsables de Biden ont déclaré que la Chine pourrait aller jusqu’à interdire son voyage en mettant en place une zone d’exclusion aérienne au-dessus de Taïwan, ce qui pourrait entraîner un conflit direct entre les États-Unis et la Chine.)

Lors d’une conférence de presse un jour plus tard, Pelosi a rétorqué “il est important pour nous de montrer notre soutien à Taiwan”. Elle a dit qu’elle ne discutait jamais des plans de voyage internationaux “parce que c’est un problème de sécurité”, mais a ajouté qu’elle n’avait rien entendu directement de l’administration au sujet de la question de l’avion. Mais plusieurs hauts responsables américains, selon le FT, pensent que c’est un moment particulièrement dangereux dans les relations américano-chinoises pour qu’elle voyage.

Le Congrès se heurte et contredit parfois la Maison Blanche sur la politique étrangère, du moins sur le plan rhétorique. Et les membres du Congrès voyagent fréquemment à l’étranger vers des points chauds ; Le président du House Armed Services Committee, Adam Smith (D-WA), a conduit un groupe de législateurs en Ukraine la semaine dernière, par exemple. Le représentant républicain Newt Gingrich s’est rendu à Taïwan lorsqu’il était président en 1997, la dernière fois qu’un second de la présidence américaine s’est rendu sur l’île. Mais en plus du fait que Pelosi soit un membre dirigeant du même parti que Biden, les relations avec la Chine se sont détériorées depuis les années 90. En réponse au voyage de Pelosi, la Chine a hardiment menacé de “mesures fortes” contre Taïwan et a fait part de ses vives inquiétudes à la Maison Blanche au sujet du voyage.

Une grande partie de l’inquiétude à Washington et à Pékin au cours du voyage peut être liée au moment choisi. Le mois prochain, le Parti communiste chinois tiendra son 20e congrès, un grand rassemblement qui a lieu tous les cinq ans et au cours duquel Xi Jinping devrait assumer un troisième mandat présidentiel sans précédent. Lors de la confab, il discutera également probablement de Taiwan à un moment où les experts voient des parallèles entre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le pouvoir que la Chine veut affirmer sur Taiwan. (Beaucoup se demandent quelles leçons la Chine tire de l’aventurisme brutal de Vladimir Poutine et de la réponse de l’Occident à celui-ci.) Et Biden et Xi doivent tenir un appel téléphonique pour apaiser les relations américano-chinoises.

“Il y a un mauvais timing et un pire timing, et c’est certainement un pire timing”, m’a dit Lev Nachman, chercheur au Harvard Fairbank Center for China Studies. “Le souci est que Pelosi va être une paille qui casse le dos du chameau.”

La Chine agace régulièrement Taïwan avec des exercices militaires, mais cette fois, cela pourrait être quelque chose de tout à fait plus provocateur. “Presque à chaque fois qu’il y a une délégation du Congrès, à chaque fois qu’il y a une vente d’armes à Taiwan, la Chine chante et danse”, a déclaré Nachman. “Quand la Chine dit qu’elle va faire quelque chose pour riposter, l’inquiétude est la suivante : est-ce que ça va être pareil, vous savez, le shtick qu’ils nous donnent toujours ? Ou y aura-t-il quelque chose de plus?

Lorsque Xi se réveille chaque matin, quel est le premier défi auquel il pense ? Je parierais avec confiance que Taiwan n’est ni dans son Top 5 ni même dans son Top 10. La visite de Pelosi, cependant, si cela se produit, propulsera Taiwan très près du sommet, ou numéro un. Est-ce utile? – Derek J. Grossman (@DerekJGrossman) 24 juillet 2022

Même si Pelosi exprime son soutien à Taïwan, son bureau n’a pas officiellement confirmé le voyage. (Un porte-parole a réitéré à Vox qu’ils ne confirment ni ne refusent les voyages internationaux en raison des «protocoles de sécurité».) Le statut du voyage, en ce moment, est aussi ambigu que les engagements exacts des États-Unis envers Taiwan.

Une politique chinoise nuancée et un Biden non scénarisé

L’ambiguïté entourant les relations américano-taïwanaises fait tourner la tête de ceux qui ne maîtrisent pas pleinement la politique «Une seule Chine», en vigueur depuis les années 1970. Officiellement, les États-Unis reconnaissent la revendication de la Chine sur Taiwan mais ne la cautionnent pas. Les États-Unis déclarent officiellement qu’ils ne soutiennent pas l’indépendance de Taïwan, mais garantir l’autonomie de Taïwan est au cœur des actions américaines en Asie. Et la visite prospective de Pelosi à Taiwan pourrait bouleverser le délicat équilibre.

Il n’y a pas de relations diplomatiques officielles entre les États-Unis et Taïwan, mais de nombreux liens non officiels ; relations sont dictées par une série de protocoles et de lois diplomatiques – le Taiwan Relations Act (adopté par le Congrès en 1979), les trois communiqués conjoints (entre les États-Unis et la Chine dans les années 70 et 80) et les six assurances (entre le États-Unis et Taïwan). C’est ainsi que les États-Unis peuvent, entre autres, vendre des armes à Taïwan pour leur légitime défense contre la Chine tout en préservant les relations avec la Chine.

La politique d’ambiguïté stratégique – que les États-Unis soutiennent ou non Taïwan dans une attaque chinoise – perdure, comme l’a souligné le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan la semaine dernière. Mais Biden a suggéré le contraire.

En tant que président, Biden a suscité la controverse en décrivant “l’engagement que nous avons pris” de défendre Taïwan si la Chine devait l’attaquer, bien que la politique américaine ne prévoie pas un tel engagement. Les commentaires non scénarisés persistants de Biden à ce sujet ont conduit beaucoup à spéculer sur le fait qu’il changeait de politique. Même un petit changement de formulation est un gros problème. Lorsque le Département d’État américain modifie une phrase sur son site Web, la Chine émet une condamnation formelle. Ainsi, le président qui contredit son propre gouvernement à plusieurs reprises se sape lui-même ou pique la Chine. Après chaque épisode, la Maison Blanche a minimisé les commentaires car, en substance, Biden étant Biden.

Les remarques de Biden suggèrent, comme l’a postulé le journaliste David Sanger du New York Times, que le personnel belliciste de l’administration Biden “gagne la journée” et “cette administration est en train de repenser l’utilité de l’ambiguïté stratégique”.

Jessica Drun, experte de Taïwan au Conseil de l’Atlantique, affirme que la Chine est capable de devancer le récit parce que son approche de Taïwan est explicite et déclaratoire – que Taïwan est à eux et que les États-Unis sont militaristes en l’armant. “Le nôtre est enveloppé de nuances, et certains mots ont des significations différentes d’un point de vue diplomatique”, m’a-t-elle dit. «Il y a des choses qui doivent être mises en garde à chaque fois, et il est donc plus difficile pour nous d’articuler clairement, au moins à un public public, quelles sont nos positions. C’est pourquoi il y a tant de malentendus sur ce qu’est la politique américaine envers Taiwan, parfois même de la part d’éléments au sein de notre propre gouvernement.

Lorsque le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a parlé de la politique chinoise, comme lors du dialogue Shangri-La en juin, il a essentiellement lu à haute voix la loi sur les relations avec Taiwan. Il a pris soin de rester sur le scénario. Le secrétaire d’État Tony Blinken a ajouté quelques détails supplémentaires sur l’approche américaine à Taiwan dans un discours majeur sur l’Asie en mai. Il a souligné que la politique a été “cohérente à travers les décennies et les administrations” et a déclaré : “Bien que notre politique n’ait pas changé, ce qui a changé, c’est la coercition croissante de Pékin”.

La prudence de l’équipe de Biden contraste avec l’approche plus explosive de l’administration Donald Trump, avec des guerres commerciales, des mots amers et l’approbation de plus de 18 milliards de dollars de ventes d’armes à Taiwan. (Biden a approuvé un peu plus d’un milliard de dollars jusqu’à présent.)

Trump, en tant que président élu, a enfreint la politique américaine en tenant un appel téléphonique avec le président taïwanais Tsai Ing-wen. En tant que secrétaire d’État, Mike Pompeo a prononcé un discours qui a été interprété comme une menace de changement de régime en Chine. Et depuis qu’ils ont quitté le gouvernement, Pompeo et l’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper se sont tous deux rendus à Taïwan. Avec le faible taux d’approbation de Biden et une autre élection présidentielle en seulement deux ans, de nombreux membres du gouvernement chinois considèrent qu’une administration républicaine beaucoup plus anti-chinoise est imminente – tout en faisant disparaître la politique d’« une seule Chine » aux États-Unis.

La rhétorique mise à part, l’approche de Trump et de Biden vis-à-vis de la Chine et de Taïwan présente certaines similitudes. Biden, pourrait-on dire, met en œuvre une stratégie belliciste pour la Chine que l’ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger a préconisée à la Maison Blanche de Trump. La secrétaire au commerce de Biden, Gina Raimondo, a même accueilli Pottinger pour discuter et coordonner la politique industrielle en mars.

A Washington, il existe un consensus bipartisan sur Taiwan. “Les républicains sont plus bruyants à Taiwan que les démocrates”, a déclaré Nachman, mais il explique : “Chaque projet de loi taïwanais qui a jamais été adopté par le Congrès, tant au niveau de la Chambre que du Sénat, a été bipartisan et soutenu à l’unanimité par les démocrates et les républicains”.

Pour l’instant, Pelosi se retrouve dans une situation difficile. Annuler la visite à Taïwan donnerait l’impression que les États-Unis sont faibles et la Chine triomphante, alors qu’y aller pourrait être imprudent. La désescalade pour sauver la face de Pelosi pourrait être de reporter la visite après le Congrès du Parti.

Bonnie Glaser, qui dirige le programme Asie du groupe de réflexion German Marshall Fund à Washington, argumente que les États-Unis et le monde ont besoin de clarté de la part de l’administration Biden sur la façon dont elle voit les relations américano-taïwanaises, afin que les remarques improvisées du président ne viennent pas par inadvertance définir la politique. Sans cela, et alors que Pelosi est sur le point de voyager, cela risque d’ajouter de nouveaux dangers à ce qu’elle décrit comme des relations toxiques entre les États-Unis et la Chine.

“Essayez de convaincre les Chinois que cela ne fait pas partie d’un grand plan pour changer notre politique, et c’est très difficile à faire”, m’a-t-elle dit. “Ils attribuent plus de cohérence à notre politique qu’ils ne le devraient.”