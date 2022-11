La controverse sur les pénalités entre le Portugal et l’Uruguay est un sujet de discussion majeur

La controverse sur les pénalités entre le Portugal et l’Uruguay a été l’un des nombreux points de discussion du match de la Coupe du monde de lundi, mais l’Uruguay devait s’inquiéter d’autres problèmes.

Pas de largeur et pas d’intelligence. Cela résume à peu près la performance de l’Uruguay contre le Portugal dans les 60 premières minutes.

Malgré la sécurité d’une défense centrale expérimentée à trois et d’une ligne d’attaque composée d’Edison Cavani et de Darwin Núñez, les ailiers uruguayens Matias Olivera et Guillermo Varela étaient anonymes. Tout comme l’Uruguay contre la Corée du Sud, la menace uruguayenne provenait principalement des zones centrales.

Federico Valverde et Matias Vecino au milieu de terrain ont été dominés par Bernardo Silva et compagnie. Rodrigo Bentancur était le seul joueur uruguayen à menacer de créer quoi que ce soit dans la première heure. Il a traversé la défense portugaise comme un couteau dans le beurre en première mi-temps avec une course incroyable qui, par malchance, ne s’est pas terminée par un but.

Retour au 4-3-3

Malgré son choix de mode douteux consistant à associer des baskets blanches surdimensionnées à un costume bleu marine, il n’y avait rien de controversé avec les remplacements de Diego Alonso à l’heure de jeu. Facundo Pellistri et Giorgian De Arrascaeta sont entrés alors que l’Uruguay passait à un 4-3-3. Enfin, des balles étaient jouées sur les ailes (principalement l’aile droite de Pellistri) et des centres étaient délivrés.

Après avoir encaissé le premier but, ces remplacements ont galvanisé l’Uruguay. Maxi Gomez a secoué les boiseries et Luis Suarez a raté de peu la cible à quelques mètres.

A l’approche des arrêts de jeu, l’Uruguay menaçait de sauver un point. Du moins, jusqu’à ce qu’un penalty soit donné pour CE handball contre Jose Gimenez.

Loi 12

La position de l’International Football Association Board (IFAB) sur la loi sur le handball dans le cadre de la loi 12 est intéressante à lire. En effet, une clarification a été émise il y a un an concernant une infraction au handball. Si un ballon touche la main d’un joueur, il est considéré comme une infraction si ledit joueur “touche délibérément le ballon avec sa main/son bras” et/ou “touche le ballon avec sa main/son bras alors que cela a rendu son corps anormalement plus gros”.

Je pense que l’on peut affirmer sans se tromper que Gimenez n’a pas délibérément touché le ballon avec sa main.

La position de ses mains a-t-elle rendu son corps anormalement plus gros ? Peut-être. Cependant, comment Gimenez aurait-il pu empêcher le ballon de toucher sa main ? Une fois glissé pour un tacle, il est très difficile de contrôler ses bras agités.

Déjà-vu de la Coupe du monde

Une fois qu’un tel incident est passé au VAR, il est très difficile pour l’arbitre de ne pas donner de handball. Cet incident m’a rappelé l’attaque de handball d’Ivan Perisic lors de la finale de la Coupe du monde 2018.

Au départ, il semblait que l’arbitre n’était pas intéressé à donner un penalty contre la Croatie. Cependant, une fois qu’il s’est dirigé vers le moniteur VAR, vous saviez simplement qu’il allait pointer vers l’endroit. Encore une fois, le handball de Perisic n’était pas délibéré et il est peu probable qu’il ait eu le contrôle de ses bras agités alors qu’il sautait pour une tête.

Malgré la clarification de l’IFAB en 2021, la règle du handball est toujours aussi floue. Dire qu’il s’agit d’une faute de handball si le bras/la main rend un corps anormalement gros est trop vague.

Personnellement, je pense que Gimenez a causé une faute de handball. En touchant le ballon avec sa main et en modifiant sa trajectoire, il a privé Bruno Fernandes d’une chance de tirer depuis une zone décente. Rien à voir avec des corps anormalement gros !

Le Ghana est le suivant pour l’Uruguay. Je me demande… est-ce qu’un Uruguayen a déjà touché le ballon délibérément avec ses mains pour nier une chance de but ?

Mon esprit s’embrouille.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage