The Olive Garden n’offre plus le Pasta Pass et n’a pas annulé celui de Sean Hannity. | John Greim / LightRocket via Getty Images

Comment une blague sur Twitter qui a échappé au contrôle de son créateur a donné à l’animateur de Fox News un moyen léger de parler de l’interdiction de Twitter de Trump.

Le soir du 8 janvier, alors que son cher ami le président Donald Trump était exclu de Twitter, l’animateur de Fox News, Sean Hannity, a publié un teaser pour un segment inhabituel à venir, promettant de résoudre un problème urgent concernant les pâtes.

Dans le clip, Hannity dit à son public de rester à l’écoute pour une discussion sur «un tweet à carreaux bleus» qui prétend qu’il a perdu son LifeTime Pasta Pass du restaurant de la chaîne américaine populaire Olive Garden. «Nous avons étudié cela, nous vous dirons de quoi il s’agit», les assure-t-il.

« À venir: il y a eu un tweet à carreaux bleus aujourd’hui indiquant que j’ai perdu ma carte de pâtes à vie à Olive Garden. Nous l’avons examiné, nous vous dirons de quoi il s’agit » pic.twitter.com/upMKwtgaEV – Andrew Lawrence (@ndrew_lawrence) 9 janvier 2021

Moi aussi. Et, en regardant le segment, j’ai trouvé qu’il ne s’agissait pas vraiment d’Olive Garden, ou de pâtes, du tout – mais une pratique était de reconditionner les anciennes attaques conservatrices contre les entreprises de médias sociaux, tout en contournant les sujets difficiles de l’interdiction de Trump. les médias sociaux, l’insurrection qui l’a provoquée et le rôle de Fox News dans les deux.

Quel était ce «tweet à carreaux bleus» sur la perte d’une «carte de pâtes» par Sean Hannity?

À la suite de la tentative d’insurrection au Capitole le 6 janvier, Louie Mantia, Jr. – un designer de Portland, Oregon qui se trouve être vérifié sur Twitter – a publié une image sur Twitter avec la légende «Une déclaration d’Olive Garden».

Il semble qu’il s’agisse de quelques paragraphes de la société condamnant la violence, promettant de rechercher des émeutiers et révoquant un certain nombre de Pasta Pass, dont celui d’Hannity. (Le Pasta Pass étant un laissez-passer qui permettait au porteur de pâtes illimitées.) L’image était, comme l’expliquerait Mantia, faux.

Il disait:

À Olive Garden, «Nous sommes tous de la famille ici.» Nos traditions, comme la soupe, la salade et les gressins à volonté, ont été appréciées par de nombreux invités de tout le pays et de tout le spectre politique. Il est venu à notre attention que quelques-uns de nos invités avaient participé à un visqueux [sic] attaque contre le Capitole de notre nation. Nous avons travaillé avec le FBI et le Holiday Inn dans Washington DC pour identifier plusieurs invités qui ont à la fois fréquenté nos restaurants et participé au soulèvement violent contre notre gouvernement cette semaine. En réponse, Olive Garden a invalidé notre Never Ending Pasta Pass pour plusieurs invités et révoqué un Pass pour pâtes à vie pour Sean Hannity. Olive Garden se consacre à la création d’un environnement sûr et agréable pour nos clients avec ce que nous appelons Hospitaliano. Cette année a été difficile pour beaucoup d’entre nous, et nous avons hâte de vous voir, vous et votre famille, sourire et à nouveau dans nos restaurants. En attendant, vos plats préférés d’Olive Garden sont disponibles à la commande en ligne pour les deux ramasser et livraison.

Vendredi, Mantia, Jr. a publié un fil expliquant que l’image était de la fiction à 16 h 51 HE, disant: «Juste pour que je sois parfaitement clair: ce n’est pas une vraie déclaration. Vous pouvez lire le fil complet ici, c’est très réfléchi et minutieux.

L’image d’origine était également très réfléchi et minutieux. C’était, en fait, une faute de frappe freudienne absolument parfaite, ce qui, selon Mantia, était accidentel, mais qui est à la fois typique de ces messages et une véritable brûlure sur la consistance de la sauce Alfredo d’Olive Garden – envoi du genre de bloc-de- des déclarations textuelles que les marques sont souvent obligées d’émettre lors d’événements nationaux.

Je déteste expliquer la blague, mais c’était très, très bien fait, à tel point que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pensaient que c’était pour de vrai – y compris, je l’admets, moi-même, brièvement. Il se trouve que j’ai rédigé un explicatif sur les raisons pour lesquelles les marques pèsent sur ce qui s’est passé à Capitol, et je l’ai presque inclus dans le message. (Là mais pour la grâce de réaliser quand quelque chose est trop beau pour être vrai.)

L’image de Mantia avait toutes les caractéristiques de l’un de ces messages: elle utilisait le logo du restaurant de la chaîne américaine et des couleurs familières (marron et vert olive). C’était juste la bonne longueur; assez longtemps pour que vous vous sentiez obligé de sauter la substance, mais trop court pour dire quoi que ce soit de significatif. Il comprenait une déclaration d’action (annulant ce Lifetime Pasta Pass) et une référence subtile au coronavirus. Il mettait en gras les mots importants, y compris les noms et slogans propres à l’entreprise, contenait des appels pour la livraison, et la marque, l’agence gouvernementale et la ville avec lesquelles l’entreprise s’était associée pour attraper et punir ceux qui avaient pris part à l’insurrection.

Dans son explication des raisons pour lesquelles il a publié l’image – et pourquoi il l’a supprimée – Mantia évoque le besoin «absurde» que les marques ressentent de tweeter sur les événements nationaux, en disant: «Il y a une barre très basse pour ce que les entreprises et les individus ressentent faire des déclarations publiques sur. » Il a spécifiquement indiqué qu’Axe s’adressait à une bombe de leur spray corporel représentée dans l’épave des événements de mercredi.

Les marques émettent ces déclarations fréquemment – à la fois après avoir été impliquées de manière passagère dans un événement et simplement en raison de l’ampleur d’un événement. La volonté de publier ces déclarations vient d’une combinaison d’attentes des consommateurs, de développement de la marque et du fait que le capitalisme est un système américain intégral, pratiquement une quatrième branche du gouvernement. Comme je l’ai expliqué précédemment, les déclarations sont «une réalité d’entreprise qui existe inconfortablement entre l’opportunité et l’obligation». Au-delà d’Axe, des entreprises comme Coca-Coca, Ben & Jerry’s, Chevron et Patagonia ont toutes fait des déclarations sur l’action de la foule de mercredi.

La plaisanterie était l’absurdité de cette réalité. Expliquer l’absurdité, comme Mantia l’a d’abord fait et je le suis maintenant, n’est en effet que plus absurde.

D’accord, c’est absurde, mais pourquoi Olive Garden?

Olive Garden n’était pas un choix aléatoire. Mantia a expliqué que le bâillon avait été déclenché par un échange, en quelque sorte, entre les personnalités des nouvelles du câble Anderson Cooper et Sean Hannity. Il écrit:

«Il y a deux jours, Anderson Cooper a déclaré que ceux qui avaient attaqué le Capitole retourneraient à Olive Garden et à Holiday Inn. Et puis, Sean Hannity a passé du temps dans son émission à dire à quel point il aime Olive Garden. Ces choses se sont réellement produites. C’est ridicule. »

Il y a deux jours, Anderson Cooper a déclaré que ceux qui avaient attaqué le Capitole retourneraient à Olive Garden et à Holiday Inn. Et puis, Sean Hannity a passé du temps dans son émission à dire à quel point il aime Olive Garden. Ces choses se sont réellement produites. C’est ridicule. pic.twitter.com/uUa1HnFExI – Louie Mantia, Jr. (@Mantia) 8 janvier 2021

L’invocation par Cooper de ces marques de masse en tant qu’endroits où les émeutiers choisiraient de prendre leur retraite après une journée d’émeutes a entraîné des accusations de classisme. (Et Cooper est, après tout, un membre de la célèbre famille Vanderbilt, qui a pris de l’importance à l’âge d’or.) Hannity – également un homme riche, dont la valeur nette de Forbes s’élève à 43 millions de dollars – a capitalisé sur cela, en utilisant son homme ordinaire , Fox News de bonne foi embrasse la chaîne et fait honte à Cooper. Mantia, comme beaucoup d’Américains collés aux nouvelles du câble la semaine dernière, a tout vu.

Ce dépoussiérage de nouvelles sur le câble combiné à la déclaration d’Axe (plus, note-t-il, «le fait que j’ai très peu de travail réel à faire ces jours-ci») a incité le concepteur de Portland à créer une réponse au kerfuffle d’Olive Garden et à la publier en ligne, on fait. Il explique dans son fil de discussion qu’il a travaillé pour en faire «une blague évidente», entre autres, en incluant la référence liée à Cooper à l’Holiday Inn.

Mais la faute de frappe irrésistible de «visqueux» au lieu de «vicieux», le changement hilarant mais approprié pour la marque de l’hospitalité italienne en «Hospitaliano», le simple fait que les marques pèsent comme ça tout le temps, et le volume de nouvelles à suivre avec, tout est combiné pour rendre l’image rapidement virale et hors de son contrôle.

«Les gens», a écrit Mantia, «pensaient que Sean Hannity avait vraiment perdu son Pasta Pass (qui, comme nous le savons tous, n’a pas été vendu depuis 2019).»

Mantia a réfléchi dans ses tweets, en disant: «Les gens plaisantent sur le fait que les responsables des médias sociaux ont du mal quand quelque chose comme ça se produit. Je sais que c’est vrai et je n’ai pas considéré cet aspect assez sérieusement. Je n’ai pas non plus considéré que mon badge vérifié sur Twitter donnerait du crédit à quelque chose d’aussi stupide que celui-ci. » Une fois que la menace de la blague se transformant en désinformation est devenue évidente, Mantia a déclaré: «Je pense que cela ne devient pas * juste * une blague.»

Sean Hannity peut avoir accepté; pour lui, cela semblait devenir une opportunité.

Tout cela s’est passé sur Twitter, qui faisait la une des journaux autre les raisons.

Vers 18 heures HE le 8 janvier, environ une heure après que Mantia ait publié sa déclaration et quelques heures avant la diffusion en direct de Hannity sur Fox News, Twitter a définitivement interdit le président Donald Trump de Twitter.

Au cours des prochaines heures, Trump sauté du compte Twitter au compte Twitter, en essayant de menacer l’entreprise de technologie – et toutes les entreprises de technologie – avec l’article 230, la loi sur la liberté d’expression qui empêche les entreprises de technologie d’être responsables de ce que des tiers, c’est-à-dire des utilisateurs, publient sur leurs sites (pour la plupart partie, de toute façon). L’interdiction est devenue une énorme histoire, malgré les meilleurs efforts de Twitter; ce n’était pas une nouvelle que l’on pouvait facilement éviter.

Immédiatement, Trump alliés de Sénateur Lindsey Graham au fils du président, Donald Trump, Jr., a accusé Twitter de censure et d’hypocrisie, notant que d’autres dirigeants mondiaux qui avaient approuvé la répression et prôné la violence restaient sur la plateforme. Bien entendu, cela ne tient pas compte du fait qu’en tant que plateforme privée, Twitter établit ses propres règles et peut déplatformer qui il veut, quand il le souhaite. (Et cette position ignore également les dernières années d’enthousiasme du GOP pour l’autonomie sacrée des entreprises privées.)

Mais dans les studios Fox, Sean Hannity a trouvé un angle personnel pour impliquer Twitter dans cette hypocrisie: la désinformation qui avait proliféré ce jour-là. sur lui-même. Et le Pasta Pass! Cela aussi, en fin de compte, est un bâillon.

Mon mari m’a fait traquer et attacher la réponse à «quel est le problème avec Olive Garden» parce qu’il voulait vraiment, vraiment savoir et, eh bien, le voici. https://t.co/7vj73K7OP6 pic.twitter.com/cG4FOWPrax – Kay Steiger (@kaysteiger) 9 janvier 2021

Lançant l’explication de l’affaire à Joe Concha de The Hill, Hannity a déclaré: «Aujourd’hui, le leader du monde libre est définitivement suspendu [from Twitter], et j’ai lu sur ce même site – qui croit en la vérité! – que j’ai perdu mon abonnement de pâtes à vie à Olive Garden! Ce qui n’est pas vrai!

Hannity appelle le «rapport» «menancing» mais semble y trouver de l’humour. Après avoir vanté les vertus des offres d’Olive Garden, y compris les beignets chauds difficiles à discuter, il dit: «Je ne voudrais jamais faire taire quiconque me battant la merde, ils me font rire certains jours. Et en effet, le tweet de Mantia ne semble pas être la force de la colère d’Hannity; c’est plus qu’un point de départ pour le segment.

Concha continue de rire en ajoutant que le restaurant vous donne plus de gressins qu’un homme ne peut en consommer de manière responsable – avant de contourner le message de blague de Mantia et de passer à des exemples de faux tweets qui sont toujours en cours: des «porte-parole» chinois affirmant que les États-Unis ont créé le coronavirus et tweets qui sembleraient enfreindre les règles de Twitter à partir des comptes de Louis Farrakhan et du nationaliste blanc Richard Spencer.

En mettant en évidence ces tweets, il a été souligné que, bien sûr, personne de Fox ne suggérerait que ces personnages perdent leurs propres privilèges Twitter. Bien qu’ils aient les exemples à portée de main, et semblent certainement les déplorer, ce message permet à Hannity et à son réseau de se positionner de manière trompeuse en tant que défenseurs de la liberté d’expression – tout en défendant Trump et en redirigeant commodément l’attention sur Twitter, plutôt que sur l’incendiaire. les déclarations que Trump a faites sur la plate-forme, ou toutes les façons dont Fox News les a renforcées.

Pour Hannity, il semble que le tweet Olive Garden était une distraction, et une bonne. Tout comme l’animateur a saisi le classisme de Cooper lors des émissions précédentes, il a filtré ces dernières nouvelles à travers un objectif digeste et respectueux de la marque – un objectif dont il est la victime, mais cela ne le dérange même pas!

Et cela a du sens, car quand il est temps de parler de la façon dont une grande entreprise de technologie a suspendu définitivement le compte d’un ami et d’une personnalité politique que vous avez passé quatre ans à renforcer «en raison du risque de nouvelle incitation à la violence», la meilleure façon de aller, c’est faire plaisir et faire en sorte que tout le monde parle de gressins.