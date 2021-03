Le président Biden s’exprime sur l’actualité des vaccins le 10 mars | Jabin Botsford / The Washington Post via Getty Images

Il y a des critiques légitimes de Biden. Qu’il n’ait pas encore tenu de conférence de presse n’en fait pas vraiment partie.

Alors que le président Joe Biden a signé un projet de loi de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars qui est soutenu par une solide majorité d’Américains et qui finance la distribution de vaccins contre le coronavirus, entre autres choses, Fox News se concentre sur quelque chose qu’il ne fait pas: organiser des conférences de presse formelles.

Alors qu’il a répondu à de nombreuses reprises aux questions des journalistes dans des cadres informels et a tenu une mairie sur CNN, Biden a maintenant passé 50 jours sans tenir de conférence de presse officielle. Ce serait idéal pour lui d’en faire un, mais il y a de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles il ne l’a pas encore fait – les crises sanitaires et économiques urgentes dont il a hérité, une pandémie qui complique la logistique et l’héritage que l’ancien président Donald Trump lui a laissé de la présidentielle. conférences de presse doublées de spectacles de haine.

Pourtant, cela commence à aggraver les membres du corps de presse, le président de l’Association des correspondants de la Maison Blanche disant à Vanity Fair que des conférences de presse complètes sont «essentielles pour informer le peuple américain et responsabiliser l’administration». Et le comité de rédaction du Washington Post a écrit que «il est plus que temps pour Biden de tenir une conférence de presse» – tout en reconnaissant qu’une plus grande disponibilité de la presse n’équivaut pas à plus de vérité ou de transparence avec le président précédent.

La formulation prudente du comité de rédaction du Post illustre la façon dont les journalistes doivent réévaluer les relations avec le pouvoir et ce que cela signifie de faire du journalisme contradictoire maintenant que la Maison Blanche n’est pas la maison d’un menteur habituel qui a régulièrement fait des journalistes des objets de haine, même si il leur était accessible avec des disponibilités presse hélicoptère et les points de presse sur les coronavirus dont on se souvient le mieux pour Trump qui a lancé l’idée du désinfectant comme remède contre Covid-19.

Mais sur le réseau câblé qui a le plus profité de la présidence Trump, toute cette nuance est perdue.

Fox News a fait de son mieux ces derniers jours pour faire exploser le fait que Biden n’a pas encore eu de conférence de presse officielle en un scandale majeur, avec graphismes spéciaux et la couverture à travers les émissions suggérant que Biden cache quelque chose.

le plus grand scandale politique de l’histoire pic.twitter.com/SZy9g8xK7G – Aaron Rupar (@atrupar) 10 mars 2021

Jeudi matin seulement, Fox News anime mentionné des choses comme «le président Biden souffle les questions des journalistes alors qu’il passe 50 jours sans conférence de presse officielle», et «Nous voici, jour 50 – 50 jours dans la présidence de Biden – et nous avons un discours aux heures de grande écoute, mais toujours pas de conférence de presse officielle.»

S’il est vrai que Biden a rompu avec le précédent moderne en ne tenant pas de conférence de presse au cours de son premier mois en fonction, l’attachée de presse Jen Psaki répond aux questions des journalistes tous les jours de la semaine lors de briefings qui illustrent l’une des raisons pour lesquelles Biden n’est peut-être pas pressé de le faire. faites-en un lui-même.

Peter Doocy de Fox News s’est distingué lors des briefings de Psaki en posant régulièrement des questions chargées de style gotcha sur des sujets allant du Hymne national à la Jeux olympiques à politique énergétique à la réouverture des écoles.

Jen Psaki n’avait pas l’étrange interrogatoire de Peter Doocy sur la réouverture des écoles et les migrants à la frontière pic.twitter.com/jlOmj4QsIJ – Aaron Rupar (@atrupar) 10 mars 2021

On peut comprendre pourquoi Biden, qui a jeté à plusieurs reprises avec Doocy lors des disponibilités de presse ces derniers mois, voudra peut-être passer son temps à autre chose que d’aider Fox News à créer des clips prêts à l’emploi pour qu’Hannity le possède. Mais sa décision de ne pas s’engager a alimenté le récit que Fox pousse depuis la campagne selon laquelle il aurait caché quelque chose et était moins énergique que l’ancien président Donald Trump.

« Vos spectateurs se souviennent quand [Trump] sortait pour monter à bord de Marine One, il faisait simplement ces conférences de presse impromptues et il répondait à toutes les questions, toutes les questions, parfois il y restait 30, 40 minutes », a déclaré le représentant Jim Jordan (R-OH ) lors de l’édition de mardi de l’émission de Sean Hannity. «C’est ce que le peuple américain mérite.»

ce serait un peu trop pour la télévision nord-coréenne pic.twitter.com/DX9wNxm3BD – Aaron Rupar (@atrupar) 10 mars 2021

Ce que Jordan et Hannity ne mentionneront pas, bien sûr, c’est que si Trump était peut-être plus disposé à s’engager avec les journalistes que Biden lui-même jusqu’à présent, les interactions de l’ancien président avec les journalistes étaient à l’opposé de constructives.

Les conférences de presse de Trump n’ont pas de raison d’être nostalgiques

Aucune discussion sur la controverse entourant Biden et les conférences de presse (comme elle l’est) ne serait complète sans rappeler que pendant les années Trump, l’engagement présidentiel avec les journalistes était plus WrestleMania qu’un partage d’informations de bonne foi – quelque chose que Psaki a essayé et a surtout réussi. à faire lors de ses points de presse.

Pour être clair, le journalisme politique qui ne demande pas de comptes aux puissants n’est rien de plus que des relations publiques. Une certaine tension entre la presse et les élus est une bonne et naturelle chose. Mais pendant les années Trump, la relation entre l’exécutif et les journalistes qui les couvraient s’est transformée en une relation abusive.

Par exemple, lors de la première conférence de presse officielle de Trump – qui s’est tenue le 16 février 2017 – il a fustigé la presse pour avoir couvert avec précision les circonstances entourant la démission du conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn au milieu des révélations, il a menti au FBI au sujet de ses contacts avec la Russie, disant des choses. comme «le reportage est faux» et qualifiant les journalistes de «malhonnêtes».

Cette conférence de presse a été un tel désastre que Trump est allé plus d’un an avant d’en tenir une autre. Pourtant, certains observateurs comparent le match en cage de Trump en février 2017 avec le fait que Biden n’a pas encore eu de conférence de presse, ce qui prouve que Biden est en quelque sorte en train de ne pas réussir.

Classer sous des choses dont nous deviendrions tous fous si Trump le faisait. Biden a passé 50 jours consécutifs sans tenir une véritable conférence de presse en solo. « Le précédent record a été établi par le président George W. Bush, qui a attendu 33 jours. » https://t.co/RMkL5ew5AP – Thomas Chatterton Williams (@thomaschattwill) 11 mars 2021

Alors que Fox News utiliserait probablement une conférence de presse Biden pour créer des moments difficiles, il y a des questions légitimes auxquelles le président devrait répondre. Quelle est sa stratégie pour augmenter le salaire minimum, étant donné qu’il n’a pas été inclus dans le projet de loi Covid-19? Quel est son plan à long terme pour faire face à la récente flambée d’immigrants sans papiers à la frontière sud? Quelle est sa réponse aux démocrates qui ont critiqué sa décision de lancer des frappes aériennes en Syrie?

Psaki a récemment déclaré à CNN que Biden prévoyait de répondre aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse officielle prochainement.

«Nous sommes impatients de tenir une conférence de presse officielle complète, mais en attendant, le président répond aux questions des journalistes couvrant régulièrement la Maison Blanche, y compris ce matin. [on March 3], » elle a dit. «Et son objectif jour après jour est de maîtriser la pandémie et de remettre les gens au travail. C’est pour cela que les gens l’ont élu.

En effet, lors de la signature du projet de loi Covid-19 jeudi, Biden a laissé entendre qu’il tiendrait bientôt une conférence de presse, récit journalistes, il «répondra à leurs questions» «dans les prochains jours».

Fox a du mal à porter des coups sur Biden

Il est juste de souligner que Biden est resté relativement longtemps sans conférence de presse. Mais la tendance la plus prononcée de Fox à faire exploser la question en un scandale majeur illustre la difficulté à faire couler du sang sur l’administration Biden.

Avant que le presser-gate ne devienne un sujet important, Fox News a passé la majeure partie de la semaine à blâmer Biden pour la (fausse) annulation du Dr Seuss. Hannity a poussé sans relâche théories du complot sur la santé de Biden, tandis que le «côté des nouvelles» du réseau a été lourd pour attiser les griefs de la droite avec des discussions sans fin sur «l’annulation de la culture».

Dans ce cas comme dans tant d’autres, la couverture de Fox fait écho à ce que disent d’éminents républicains comme la présidente du RNC Ronna McDaniel:

C’est le jour 51, et nous attendons toujours que Joe Biden programme sa première conférence de presse. Une question pour lui: votre attaché de presse a dit que vous n’êtes «pas pressé» de contrer la Chine. Pourquoi? Combien de temps devons-nous attendre que vous résistiez à la Chine? – Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 11 mars 2021

Il est difficile pour les républicains d’attaquer Biden sur le fond en ce moment, étant donné que même une majorité d’électeurs républicains soutiennent la loi de signature qu’il vient de signer. Mais il convient également de noter que ce n’est pas seulement Fox.

Jeudi, par exemple, ABC a publié un article intitulé: «Biden ne pas encore tenir de conférence de presse soulève des questions de responsabilité.» Et CNN a publié le 3 mars un article dans ce sens: «Il existe de nombreuses façons de mesurer l’accessibilité d’un président américain. Une solution consiste à compter les conférences de presse. À l’heure actuelle, d’après ce calcul, le président Biden semble invisible.

Mais si l’ère Trump nous a appris quelque chose, c’est que ce n’est pas le volume de communications qu’une administration présidentielle a avec la presse qui est important – c’est leur caractère et leur qualité. Biden lui-même est peut-être jusqu’à présent moins accessible à la presse que Trump, mais compte tenu de ce que le pays a enduré à l’époque de Trump et du désordre dont Biden a hérité, le peuple américain ne semble pas gêné que jusqu’à présent, il se soit concentré sur des choses plus urgentes. .