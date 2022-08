La controverse sur la fraude fiscale de Shakira fait surgir Twitter avec des mèmes

La chanteuse Shakira, impliquée dans une controverse sur la fraude fiscale, avait rejeté l’accord de plaidoyer de l’Agence fiscale espagnole. En conséquence, l’un des procureurs espagnols a requis plus de huit ans de prison pour la superstar colombienne Shakira et une amende de plus de 23 millions d’euros (23,51 millions de dollars). Le journal espagnol El Pais a rapporté vendredi qu’un procureur espagnol avait requis huit ans de prison pour la pop star. Cependant, ni un représentant de l’agence fiscale ni les représentants du chanteur n’étaient disponibles pour des commentaires.

Il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux après l’annonce de la nouvelle. Ces allégations ont suscité une réponse massive. Il y avait aussi des gens qui plaisantaient en disant qu’ils entreraient par effraction dans la prison espagnole pour libérer la pop star si elle était incarcérée. De plus, les allégations ont engendré des mèmes et des sketches vidéo sur le chanteur. Regardez par vous-même :

Où est Wanda quand tu as besoin d’elle #shakira pic.twitter.com/gxTdksf0si – Lanna (@lizziediariess) 1 août 2022

Ces hanches ne mentent pas mais elles ne paient pas non plus d’impôts #Shakira pic.twitter.com/WHcJtaJyr9 – garçon du lancashire ️‍️‍⚧️♿️ (@punkbunny8) 1 août 2022

Juge : Vous allez devoir purger… Shakira : pic.twitter.com/D9Cbp5Qg11 — Saint Hoax (@SaintHoax) 29 juillet 2022

moi par effraction dans la prison espagnole pour libérer shakira pic.twitter.com/ijcNDNVfUq — beysmelanin (@beysmeIanin) 29 juillet 2022

le juge : tu vas devoir purger…

Shakira :pic.twitter.com/dOf4eYSoYt – retours en arrière de la culture pop (@notgwendalupe) 30 juillet 2022

JLo parle à l’IRS de Shakira pic.twitter.com/pYxMQKNN3M — Ichigo Niggasake (@SomaKazima) 30 juillet 2022

Plus tôt, les procureurs espagnols avaient proposé un accord pour régler la fraude fiscale présumée. Cependant, le chanteur a rejeté l’accord. Le cabinet de relations publiques Llorente y Cuenca a déclaré dans un communiqué que la femme de 45 ans “fait confiance à son innocence et choisit de laisser la question entre les mains de la loi”. La société a ajouté que Shakira avait réglé le montant qu’elle aurait dû auprès de l’Agence fiscale espagnole et n’avait aucune dette fiscale en attente.

Les procureurs espagnols ont inculpé la chanteuse en 2018 et affirmé qu’elle n’avait pas payé 14,5 millions d’euros d’impôts sur les revenus perçus entre 2012 et 2014. Ils ont déclaré que Shakira avait résidé en Espagne entre 2012 et 2014, même si la résidence officielle de Shakira était aux Bahamas.

