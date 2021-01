Les intentions de Vogue étaient de souligner la «nature authentique et accessible» du vice-président élu, mais le produit final semble superficiel.

En plaçant la première femme vice-présidente du pays au centre de sa couverture de février, Vogue a cherché à inaugurer la prochaine administration.

Au lieu de cela, la photo de couverture finale de Kamala Harris pour l’édition imprimée du magazine a été jugée décevante et, pour certains, irrespectueuse. Beaucoup disent que c’est un faux pas typique du magazine sous l’œil d’Anna Wintour, qui a longtemps fait face à des accusations d’insensibilité raciale. La réponse des médias sociaux à la séance photo Harris – qui a été divulguée avant l’annonce officielle du magazine – a viré à l’incrédulité.

La vice-présidente élue a été photographiée en plan de tout le corps, où elle se tient, les mains jointes devant sa taille, sur fond de drapés de soie rose et vert, une allusion aux couleurs de sa sororité Alpha Kappa Alpha. Elle est vêtue d’un style similaire à ses tenues sur la campagne électorale: blazer sombre, pantalon slim noir, t-shirt blanc et baskets Converse noires.

Mais beaucoup soulignent que le sourire de Harris semble artificiel et presque forcé – le genre de sourire maladroit qu’un sujet clignote lorsqu’il ne sait pas comment poser autrement – et que son langage corporel semble tout aussi inconfortable.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Vogue (@voguemagazine)

Il n’y a rien clairement offensant ou erroné sur l’image. Robin Givhan du Washington Post l’a même décrit comme «une manière audacieuse de dépeindre cette nouvelle ère politique et sa rupture avec le passé». Le problème est qu’il sera publié en couverture – apparemment contre la volonté de l’équipe de Harris. Par rapport à la deuxième couverture numérique que Vogue a publiée parallèlement à sa sélection d’imprimés, le déséquilibre stylistique entre les photos est explicite. Dans l’image secondaire, Harris est vêtu d’un tailleur-pantalon Michael Kors bleu poudre; ses bras sont croisés sur sa poitrine et elle sourit avec confiance à la caméra devant un fond de drap doré.

Cette dernière est clairement une photo plus appropriée pour représenter un vice-président. La photo communique l’autorité, le pouvoir et une sorte de glamour politique que l’on voit couramment dans les images de politiciens de haut niveau. C’est aussi pourquoi tant d’utilisateurs de médias sociaux ont supposé que la couverture imprimée était une blague. « Je pensais que c’était faux – c’est à quel point c’est mauvais, » un utilisateur de Twitter a écrit. Les stars de la couverture de Vogue sont généralement aérographiées à la perfection, sans cheveux errants ou pores dilatés en vue. Au-delà de la sélection de photos, certains affirment que le travail d’édition de la couverture d’impression est compliqué, ce qui conduit le vice-président à regarder « Délavé » et plus léger que son teint d’origine.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Vogue (@voguemagazine)

Les photographies ont été prises par Tyler Mitchell, qui est entré dans l’histoire en 2018 en tant que premier photographe noir à réaliser une couverture de Vogue. L’éditeur qui a supervisé le tournage, Gabriella Karefa-Johnson, et l’écrivain de la couverture, Alexis Okeowo, sont également noirs. Pourtant, la décision éditoriale finale a été prise par l’équipe de Vogue, dont les opinions reflètent – ou sont fortement influencées par – Wintour, son éditeur de longue date controversé.

Plusieurs organes de presse, y compris l’Associated Press et CNN, ont rapporté que l’équipe de Harris se sentait «aveugle» par la sélection de Vogue et ignorait que le magazine avait changé la photo de couverture de ce sur quoi l’équipe avait initialement convenu. Les intentions de Vogue avec sa couverture, telles que clarifiées dans un communiqué de relations publiques, étaient de mettre en évidence la «nature authentique et accessible» du vice-président élu, ajoutant qu’il a publié les deux images pour «répondre à la gravité de ce moment de l’histoire et au rôle [Harris] doit jouer pour faire avancer notre pays.

Malgré les meilleures intentions déclarées de la publication, la longue histoire de racisme de Vogue (dont Wintour s’est précédemment excusé) est impossible à ignorer. Pendant des décennies, le magazine a exclu et sous-payé les talents noirs et a publié des images et des histoires insensibles au racisme. Cette image désinvolte de la femme qui sera la première femme vice-présidente des États-Unis semble ajouter au récit du manque de respect de Vogue pour les femmes de couleur, même celle qui s’est élevée plus haut dans la structure du pouvoir américaine que toute autre femme de l’histoire des États-Unis. Il y a eu beaucoup de travail et de prévoyance dans l’élaboration de la photo de couverture du vice-président élu, mais le produit final – à travers le processus éditorial traditionnel de Vogue – est apparu superficiel.

«La couverture n’a pas respecté Kamala Harris. C’était trop familier », a écrit Givhan. «C’était une image de couverture qui, en fait, appelait Harris par son prénom sans invitation.»