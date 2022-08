La controverse sur la “conduite entièrement autonome” de Tesla propose désormais des mannequins faits maison et des tests sur de vrais enfants

Le résident de Caroline du Nord a entrepris de réfuter une vidéo largement diffusée d’une Tesla avec le logiciel bêta “complètement autonome” de l’entreprise – qui permet à la voiture de diriger, de freiner et d’accélérer, mais nécessite un conducteur humain attentif prêt à prendre le volant — labourant dans des mannequins de taille enfant.

Dan O’Dowd, PDG d’une société de logiciels qui a publié la vidéo plus tôt ce mois-ci, pense la National Highway Traffic Safety Administration devrait interdire “l’auto-conduite complète” jusqu’à ce que le PDG de Tesla, Elon Musk, “prouve qu’il ne fauchera pas les enfants”.

C’est alors que Cupani, qui dirige un magasin automobile axé sur les importations et Teslas, s’est impliqué et a recruté son fils. Alors qu’il se décrit lui-même comme un “type BMW”, Cupani dit que le logiciel ne peut pas être comparé à ce que propose Tesla. Ce n’était pas non plus la première fois qu’il enrôlait son fils, qui, selon Cupani, a 11 ans, dans une entreprise automobile potentiellement virale: plus tôt cette année, il a publié une vidéo de son fils au volant de sa Model S Plaid – qui peut atteindre 0 -60 en 1,99 seconde — dans un parking privé. Il a été visionné plus de 250 000 fois.

“Certaines personnes le regardent et disent:” Oh ce papa fou, qu’est-ce qu’il fait? “”, A déclaré Cupani à CNN Business. “Eh bien, je fais beaucoup de choses comme ça, mais je vais m’assurer que mon enfant ne se fasse pas frapper.”