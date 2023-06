La controverse sur Bud Light rejetée par l’artiste country Tyler Farr au milieu du contrecoup de Garth Brooks: « Un peu idiot »

Le monde de la musique country est actuellement embourbé dans la controverse, Garth Brooks et John Rich pesant sur la décision controversée de Bud Light de s’associer à Dylan Mulvaney, un activiste transgenre et star de TikTok.

Les fans et les artistes ont pris parti pour et contre la société, mais pour la star de la country Tyler Farr, tout cela a été un peu démesuré.

« Je veux dire, cela ne m’offense pas du tout », a déclaré Farr à Fox News Digital lorsqu’il a été interrogé sur les récents commentaires de Brooks. « Je vis à la campagne. Je m’occupe en quelque sorte de mes affaires. Je pense que plus de gens devraient s’occuper de leurs propres affaires, pour être tout à fait honnête, le monde serait un bien meilleur endroit. »

« Si les gens veulent boire de la Bud Light, allez-y. Je ne bois pas de bière de toute façon, donc ça ne m’affecte vraiment pas », a-t-il dit en riant. « Mais c’est un peu comme si les deux dernières années dans notre société avaient été juste pleines de bêtises —, juste un tas de trucs idiots. Juste des bêtises. »

Il a poursuivi : « Pourquoi utilisons-nous des canettes de bière pour faire une déclaration ? Je me fiche que tu sois un mec et que tu veuilles être une fille. Si tu es une fille et que tu veux être un mec. Si tu es homosexuel… Je m’en fiche. Je fais ce que je fais, et les gens font ce qu’ils font. Et tant qu’ils n’essaient pas de le pousser sur ma famille, mon enfant, et d’affecter leur propre décision donnée par Dieu, alors je ne Je n’ai aucun problème avec ça. »

Pour Farr, les réactions des gens à tous les niveaux ont été un peu trop.

« Je pense juste que ça devient un peu idiot quand les gens essaient de faire d’énormes déclarations… sur une canette de bière, et je pense que les gens s’impliquent un peu trop aussi. Comme [on] les médias sociaux deviennent un peu comme, d’accord, les gars, allez. Si vous ne voulez pas en boire, n’en buvez pas. Buvez Miller Lite. Si vous le faites, tant mieux, ne vous en souciez pas. »

Comme Farr l’a noté, il a de solides racines country qu’il n’a jamais hésité à célébrer.

Dans son nouveau single, « Rednecks Like Me », également la chanson titre de son dernier EP, qui sortira le 14 juillet, Farr déclare qu’il est « Country to the bone/From my hat down to my boots ».

« La chanson aussi vraiment, si vous écoutez toutes les paroles, il s’agit de qui je suis en tant que personne, de ce en quoi je crois, et aussi, vous savez, il y a des ploucs partout », a déclaré Farr.

Tout au long de sa carrière, Farr a adopté le label « redneck ». L’un de ses premiers singles s’intitulait « Redneck Crazy » et il a eu d’autres tubes comme « Better in Boots », « Only Truck in Town » et « Soundtrack to a Small Town Sundown » qui célèbrent la vie à la campagne.

« Pour moi, Redneck signifie si vous êtes un col bleu, un travailleur », a déclaré Farr. « Et c’est je pense que ça vient probablement. Si vous y réfléchissez, du rouge sur le cou. Donc, je pense que cela définit l’homme d’un homme qui, vous savez, ne prenez pas de s— et ne vous souciez pas de quoi la nouvelle mode est. Il va faire ce qu’il veut faire et ne se soucie pas de ce que les gens pensent d’eux. Et c’est un peu ce que redneck signifie pour moi.

Il a poursuivi: « Ce sont les gens avec qui je traîne maintenant là où je vis, vous savez, ils ne sont pas dans l’industrie de la musique. Ce sont juste de bons vieux garçons et, et vous savez, parfois nous faisons des ploucs — . Je veux dire… ça arrive parfois. Il va y avoir de la tannerite qui va exploser ou, vous savez, parfois vous pourriez boire une bière de trop ou dix et décider que nous voulons aller chercher du poisson-chat. C’est à peu près le style de vie pour moi.

Le chanteur et compositeur né dans le Missouri a également collaboré avec l’icône country Jason Aldean sur l’album, qui comprend la chanson « Country as S— » avec le rappeur country Jelly Roll.

« C’était amusant pour moi et Jason, parce que nous n’avions jamais travaillé avec Jelly Roll, et il nous a juste… époustouflés par son talent, et c’est juste une personne formidable », a déclaré Farr. « Je suis devenu ami avec Jelly il y a quelques années. Il est juste super talentueux, donc c’était cool. Et je pense que c’était une chanson parfaite pour lui juste parce qu’il est un peu comme moi, il n’a pas beaucoup de filtre. Donc ça ne l’a pas dérangé que j’aie dit s— dedans, ce que je ne pensais pas qu’il ferait, mais je savais qu’il avait beaucoup impressionné Jason. »

L’EP « Rednecks Like Me » est l’un des projets les plus personnels de Farr, celui où il pourrait être clair sur qui il est en tant que musicien et personne.

« C’est mon premier projet sur lequel j’ai écrit toutes les chansons qui étaient dessus, [which is a] un gros problème assez important pour moi à cause de cela », a-t-il déclaré.

La chanson « Rednecks Like Me » ne parle pas seulement de qui il est, mais a « une sorte de petit cri à nos militaires », a déclaré l’homme de 39 ans.

Dans la chanson, Farr chante « Je suis rouge, blanc et bleu / Et toi? » et chante « C’est dans mes racines de prendre position / Parce que la liberté n’est pas gratuite. » Il doit se produire dans les semaines à venir dans plusieurs bases militaires à travers le monde, dont l’Allemagne, et en a joué d’autres dans le passé au Japon, en Italie et en Espagne.

L’album comprend également des chansons qui lui sont plus personnelles, comme celle dédiée à sa fille, Hollis.

« J’espère qu’ils m’auront juste », a-t-il déclaré à propos de l’album. « Ça fait vraiment qui je suis. »

Une partie du parcours de Farr qui peut surprendre les fans est sa formation classique en tant que chanteur d’opéra, qu’il a commencé en septième année, et qui lui a valu une bourse d’interprétation vocale à l’université.

Farr a déclaré que c’était sa mère qui l’avait fait suivre des cours de chant, même s’il n’était pas enthousiasmé par la nature classique au départ.

« J’aimais chanter du R&B et du rap et de la country et du rock et tout ça », se souvient-il. « Mais je l’ai fait et une fois que j’ai commencé à le faire, j’ai aimé ça et chanter est la seule chose qui m’a toujours été facile. Donc, une fois que j’ai réalisé que j’étais bon dans ce domaine et que c’était amusant, ça a juste grandi sur moi. «

Farr a découvert que la formation l’avait aidé à maintenir sa voix pendant les tournées et qu’elle restait dans son esprit lorsqu’il se produisait.

« C’est juste que c’est un type de chant complètement différent de ce que je fais sur scène maintenant. Je l’ai fait pendant si longtemps que je peux probablement… me lancer dans une chanson classique. Ça aide vraiment[s] ma gamme vocale, mon contrôle vocal et des trucs comme ça parce que c’est juste très complexe. »

Il a plaisanté en disant que sa voix remarquablement rocailleuse pourrait ne pas indiquer toute la formation qu’il a eue.

« Je sais que vous ne pouvez pas le dire à cause de cette voix, mais cette voix est le produit du chant honky tonks des 15 dernières années », a-t-il déclaré en riant.

L’interprète de « A Guy Walks into a Bar » est heureuse de continuer à divertir les fans et à célébrer le style de vie country.

« La bonne chose à propos des fans de country, que j’aime, ce qui en fait des fans de country, c’est qu’ils sont juste de bonnes personnes », a déclaré Farr. « Je veux dire, ce sont des gens terre-à-terre pour la plupart, et ils sont extrêmement loyaux. Et je fais les mêmes choses qu’eux. C’est pourquoi j’écris des chansons comme j’écris, et je pense que c’est ce qui vous rend bon. fans de country, fans de country. »