L’investissement dans les ESG a pris une tournure controversée ces dernières semaines, certains États ayant visé les fonds durables.

Ce mois-ci, la Floride a interdit à son fonds de pension de 186 milliards de dollars d’investir selon des facteurs ESG. Et au Texas, le contrôleur de l’État a accusé dix sociétés financières de boycotter des sociétés énergétiques. Cette décision pourrait forcer certains fonds du gouvernement du Texas à vendre des actions de ces sociétés.

BlackRock faisait partie des personnes citées dans l’accusation, bien que dans un communiqué, la société ait affirmé qu’elle ne boycottait pas le pétrole. Mais le changement de sentiment a conduit à une surveillance accrue de la composition des fonds ESG.

“C’est en fait relativement simple, nous ne boycottons pas les sociétés énergétiques”, a déclaré Arne Noack, responsable des solutions d’investissement systémiques pour les Amériques pour DWS, à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC mercredi.

DWS est un important fournisseur d’ETF ESG, notamment l’ETF MSCI USA ESG Leaders Equity (USSG) et l’ETF S&P 500 ESG (SNPE).

“[USSG and SNPE] détiennent entre 4% et 5% d’une participation dans des sociétés énergétiques, ce qui est en ligne avec le S&P 500”, a-t-il ajouté.

Noack a déclaré que l’USSG, par exemple, est largement neutre par rapport au secteur par rapport à l’indice de référence MSCI USA, mais n’investit que dans des entreprises qui performent mieux que la moyenne sous l’angle ESG.

La politisation des fonds durables découle notamment de la question de savoir sur quoi les produits se concentrent et promeuvent, et les facteurs pris en compte lors de leur construction.

“ESG signifie Environnemental, Social et Gouvernance, et l’accent a été mis sur la partie “E” de celui-ci”, a déclaré Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi, dans une interview à “ETF Edge” mercredi. “Si les entreprises sont trop concentrées sur le changement climatique, et ce qui se passe à ce sujet.”

Rosenbluth a expliqué que les stratégies sont largement diversifiées et évaluées en fonction de 30 sous-facteurs différents. Le changement climatique en fait partie, mais aussi des questions telles que les pratiques salariales équitables et la diversité des genres.

Certains des plus grands fonds ESG ont des participations importantes dans le secteur de l’énergie. Selon VettaFi, les ETF de BlackRock ESGU et SUSA détiennent respectivement 4,8 % et 3,8 % dans des sociétés comme Baker Hughes, Chevron, Exxon Mobil, Halliburton et Valero Energy. La pondération des valeurs énergétiques dans ces fonds est en ligne avec le S&P.

“Alors, comment pouvez-vous privilégier l’ESG tout en restant exposé à ces multinationales de l’énergie à grande capitalisation ?” dit Rosenbluth. “Vous pouvez avoir les deux. Il s’agit de produits largement diversifiés.”

L’industrie ESG est composée de 186 ETF durables, selon VettaFi, représentant 6 % de l’ensemble des fonds négociés en bourse d’une valeur d’environ 100 milliards de dollars. Cela représente environ 1,5 % de la valeur en dollars de l’activité ETF dans son ensemble.

Bien qu’il y ait eu des efforts pour normaliser et codifier ce que signifie ESG, le défi reste de savoir comment définir exactement les produits.

“Nous parlons de fonds qui ont des objectifs différents qui sont tous valables”, a déclaré mercredi Mona Naqvi, responsable mondiale de la stratégie des marchés de capitaux ESG chez S&P Global Sustainable1, sur “ETF Edge” de CNBC. Cela dépend simplement de l’investisseur individuel : certains veulent se désinvestir complètement, c’est bien. Certains veulent engager les entreprises à travailler avec eux pour s’améliorer, c’est bien aussi. Mais je pense que peindre tous les fonds durables avec le même pinceau et s’attendre aux mêmes résultats… c’est en fait rendre un mauvais service aux nombreuses perspectives individuelles différentes des investisseurs et au choix que nous devrions donner aux investisseurs dans un marché libre.”

Le processus de greenwashing est un autre problème brûlant qui affecte l’industrie ESG. Le terme fait référence au moment où une entreprise promeut un programme vert douteux en donnant des impressions déformées ou des informations trompeuses sur la façon dont ses produits sont plus respectueux de l’environnement.

“Je ne dirais pas [greenwashing] est un gros problème”, a déclaré Noack. “Ils décrivent très clairement la méthodologie sous-jacente, et rendent donc très transparent dans quelle mesure les scores ESG sont utilisés et non utilisés.”

En tant que gestionnaire de fonds d’ETF, Noack a déclaré qu’ils n’avaient pas le pouvoir discrétionnaire de s’écarter de la méthodologie et s’en tenaient pleinement aux règles publiées dans leur prospectus.

“En tant que concept, il est très facile pour nous de nous mettre tous d’accord sur la définition [of greenwashing]”, a ajouté Naqvi. “Mais en termes pratiques, qu’est-ce que cela signifie et comment savez-vous quand vous le voyez?”

Naqvi a évoqué l’exemple des majors pétrolières incluses dans les ESG à faible émission de carbone. Que se passe-t-il si l’entreprise se diversifie et se déplace plus renouvelable chaque année, a-t-elle demandé, ou si elle a plus de revenus verts à bruns ou gris ?

“Nous avons des problèmes pour définir l’ESG”, a-t-elle déclaré. “Définir l’écoblanchiment est encore plus difficile à bien des égards.”

Le président de la SEC, Gary Gensler, a demandé plus de clarté et des règles spécifiques concernant l’étiquetage des produits. Ses mesures proposées empêcheraient les déclarations trompeuses ou trompeuses des fonds américains sur leurs qualifications ESG et augmenteraient les exigences de divulgation.

“C’est une demande très raisonnable”, a expliqué Noack. “Il est tout à fait dans notre intérêt que nos investisseurs comprennent très clairement dans quoi ils investissent. Avoir des normes auxquelles tout le monde doit adhérer, de mon point de vue, est tout à fait logique.”

Strive a récemment lancé son US Energy ETF (DRLL) dans le but de repousser ce que la société prétendait être le capitalisme des parties prenantes par les gestionnaires d’actifs. Le fonds affiche une performance proche de l’indice S&P Energy à un coût plus élevé.

Selon Strive, le fonds a l’intention d’utiliser son engagement des actionnaires et son pouvoir de vote par procuration pour libérer le potentiel du secteur énergétique américain en rejetant les programmes politiques à courte vue qui, selon eux, ont poussé les entreprises à sous-investir dans le pétrole, le gaz naturel et d’autres formes d’énergie américaines. .

“Les investisseurs ont le choix”, a déclaré Rosenblum. “S’ils se soucient du fait que leur entreprise énergétique va trop loin dans leur esprit vers l’énergie propre et qu’ils veulent pouvoir faire partie d’une stratégie.”

Mais Rosenblum a ajouté que la plupart des investisseurs ne se soucient pas de la façon dont les grandes entreprises comme BlackRock votent sur ce qu’il faut inclure dans ses fonds, et que Strive donne une orientation plus politique à la question.

“Ils appellent cela le capitalisme d’une manière différente”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’un investissement dans un ETF et il devrait fonctionner comme vous le souhaitez en fin de compte.

Le débat sur la question de savoir si le succès d’un fonds ESG se résume aux bénéfices ou à l’objectif demeure, même s’ils ne doivent pas nécessairement s’annuler. Alors que les récentes mesures défensives des entités gouvernementales et de l’industrie ont présenté un défi unique pour l’avenir des fonds durables, Naqvi a souligné que l’horizon temporel est essentiel.

“Si vous envisagez un délai très court, certaines choses semblent peut-être plus rentables”, a-t-elle déclaré. “Mais une fois que vous adoptez cette vision à plus long terme, des choses comme les considérations de réputation, les taxes sur le carbone potentiellement imminentes et la tarification qui rendent l’investissement moins rentable, ces choses comptent.”