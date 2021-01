La rébellion boursière GameStop se déroule comme un test de Rorschach révélateur, attirant des personnalités politiques aussi divergentes que Donald Trump Jr. et Alexandria Ocasio-Cortez ensemble, et incitant les médias traditionnels à diaboliser le soulèvement.

Le fils de l’ancien président a répondu aux efforts de la classe dirigeante pour écraser le rassemblement, y compris la décision de jeudi en échangeant l’application Robinhood pour interdire à ses utilisateurs d’acheter des actions de GameStop et d’autres actions ciblées par les investisseurs locaux, en disant: «Voici à quoi ressemble un système truqué.» Trump Jr. a tweeté: « Il a fallu moins d’une journée pour que Big Tech, Big Government et les médias d’entreprise se mettent à l’action et commencent à s’entendre pour protéger leurs copains de fonds spéculatifs à Wall Street. »

Il a fallu moins d’une journée pour que les grandes technologies, les grands gouvernements et les médias d’entreprise se mettent à l’action et commencent à s’entendre pour protéger leurs copains de fonds spéculatifs à Wall Street. Voilà à quoi ressemble un système truqué, les gars! #Robin des Bois #RedditArmy #GME #GMEtothemoon https://t.co/UhrwGHCjng – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 28 janvier 2021

De l’autre côté du spectre politique, le représentant américain Ocasio-Cortez (D-New York) a applaudi le rallye qui a fait grimper les actions de GameStop, enregistrant plus de 14 milliards de dollars de pertes pour le fonds spéculatif Melvin Capital et d’autres grands investisseurs. qui avait essayé de faire baisser le titre grâce à des ventes à découvert. « Je dois admettre que c’est vraiment quelque chose de voir des Wall Streeters qui ont longtemps traité notre économie comme un casino se plaindre d’un babillard d’affiches traitant également le marché comme un casino, » Dit Ocasio-Cortez.

Des observateurs tels que le fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, ont noté l’ironie d’une réponse de Wall Street si anti-américaine qu’elle a uni les populistes de droite et d’extrême gauche politiques. « Quand AOC et Donald Trump Jr. sont du même côté, vous savez que vous avez f ** ked up, Robinhood, » Dit Portnoy.

Quand @AOC et @DonaldJTrumpJr sont du même côté tu sais que tu as foiré @RobinhoodApp pic.twitter.com/y15FBqrUu9 – Dave Portnoy (@stoolpresidente) 28 janvier 2021

L’épisode GameStop a également suscité une réponse révélatrice de la part des médias grand public, qui ont sonné l’alarme sur le bain de sang des fonds spéculatifs et dépeint les utilisateurs du forum Reddit qui ont provoqué la frénésie d’achat comme dangereux et même sectaires.

Par exemple, CNN a blâmé la campagne d’achat coordonnée par « amateur » investisseurs sur «Trumpisme», un terme désormais synonyme de «Terrorisme intérieur» dans le discours médiatique alors que la presse travaille également à diaboliser les électeurs de Donald Trump en général. Le point de vente a réprimandé les petites personnes qui ont osé se révolter: «Le coller à l’homme ne vous mènera que si loin. Ce n’est une solution à aucun problème. »

@CNN il y avait des prétendants vraiment dignes sur #GME aujourd’hui, mais cela doit être le pire à emporter sur le marché http://t.co/VQTT7Gk108 – KC🗽 (@the__misfit) 28 janvier 2021

Le Financial Times a vilipendé jeudi les membres du babillard de Reddit qui a largement conduit le soulèvement, appelé WallStreetBets, comme «alt-right» – en d’autres termes, des monstres racistes. Une réaction violente a contraint le journal élitiste à modifier son article, affirmant qu’il avait supprimé « Une référence spéculative » à alt-droite. Un membre du subReddit a donné une traduction irrévérencieuse de la clarification du FT: «Nous sommes désolés pour nos normes de journalisme trash, qui sont inférieures à celles d’une foule de joueurs dégénérés.»

GameStop: flash mob contre Wall Street https://t.co/UV7qN6Gj53 | opinion – Financial Times (@FT) 28 janvier 2021

Le Wall Street Journal a également publié un article à succès jeudi, citant un homme qu’il a identifié comme le fondateur du groupe sous-redit, disant que certains de ses modérateurs sont «Suprémacistes blancs purs et durs» parce qu’il a trouvé un langage raciste et anti-gay dans un « Salle de chat hors Reddit associée à WallStreetBets. »

Le fondateur de WallStreetBets estime son héritage – Le Wall Street Journal https://t.co/63xbhz40Sn – 🎭🎭🎭🎭🎭🎭 (@JaidanMaries) 28 janvier 2021

Une telle couverture médiatique a été utilisée comme prétexte par une autre application de chat, Discord, pour interdire WallStreetBets d’avoir autorisé « Contenu haineux et discriminatoire. »

Des sociétés de courtage telles que TD Ameritrade, Interactive Brokers Group et Charles Schwab ont également restreint la négociation de GameStop et d’autres actions favorisées par les rebelles, y compris AMC Entertainment Holdings.

Ces tactiques ont apparemment contribué à interrompre le rassemblement, du moins temporairement. GameStop est passé de sa clôture du 28 décembre de 20,99 $ à 483 $ mercredi, mais il a chuté à 112,25 $ jeudi. À 15 heures, heure de New York, l’action se négociait autour de 250 $, en baisse de 28% par rapport au cours de clôture de mercredi.

Mais la rébellion financière n’est probablement pas terminée. « Robinhood a bloqué la négociation de GameStop et d’AMC, de sorte que les gens se tournent maintenant vers Webull, une plate-forme de négociation appartenant à des Chinois, » A déclaré le présentateur de Yahoo Finance, Zack Guzman. «Le marché libre est tellement libre que nous nous tournons vers la Chine.»

Robinhood a bloqué le trading sur GameStop et AMC, de sorte que les gens se tournent maintenant vers Webull, une plateforme de trading appartenant à des Chinois le "marché libre" est ainsi "libre" nous nous tournons vers la Chine – Zack Guzman (@zGuz) 28 janvier 2021

Cependant, même Webull a été contraint d’interrompre la négociation de GameStop et de deux autres actions jeudi matin, affirmant que l’extrême volatilité des cours des actions était au-delà de la capacité de son service de compensation à gérer. Mais en début d’après-midi, la firme a annoncé que les échanges n’étaient plus limités.

Le pouvoir unificateur des actions GameStop a apparemment ses limites. Ocasio-Cortez a appelé l’arrêt du commerce de Robinhood « inacceptable » et a suggéré qu’une audition au Congrès soit tenue pour enquêter sur les raisons pour lesquelles les investisseurs de détail ont été empêchés de négocier, alors que les hedge funds étaient libres d’investir comme ils l’entendaient. Après que le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a répondu en disant « complètement d’accord, » Ocasio-Cortez a exclu de coopérer avec lui parce qu’il a contesté la victoire électorale du président Biden, qu’elle a imputée à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Je suis heureux de travailler avec les républicains sur cette question sur laquelle il y a un terrain d’entente, mais vous m’avez presque fait assassiner il y a 3 semaines pour que vous puissiez vous en passer. Heureux de travailler avec presque tous les autres GOP qui n’essaient pas de me faire tuer. En attendant, si vous voulez aider, vous pouvez démissionner. https://t.co/4mVREbaqqm – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 janvier 2021

