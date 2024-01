La controverse fait rage en Coupe d’Asie alors que le carton rouge pour avoir simulé une célébration entraîne une riposte spectaculaire de la Jordanie et l’élimination de l’Irak.

Le football donnera toujours lieu à des décisions discutables, mais étant donné qu’il s’agit de la première Coupe d’Asie de l’AFC où VAR a été utilisé pendant toute la durée du tournoi, les choses se sont relativement bien déroulées jusqu’à présent.

Tout cela a maintenant changé après qu’un énorme moment de controverse ait changé le visage des huitièmes de finale de lundi entre l’Irak et la Jordanie – qui s’est finalement soldé par une victoire 3-2 contre cette dernière alors qu’ils ont produit un retour miraculeux avec deux buts profondément blessés. temps.

Le drame et l’excitation qui ont été suscités seront cependant certainement éclipsés, et il ne serait pas surprenant que l’Irak crie au scandale dans les jours et les semaines à venir.

Dans ce qui s’est avéré être une rencontre meurtrière, les choses étaient à l’origine aussi justes qu’elles pouvaient l’être et c’est Jordan qui a pris l’avantage juste avant la mi-temps grâce à un match nul. Yazan Al-Naimat effort.

Ce qui a suivi semblait initialement être considéré comme l’une des célébrations de buts les plus mémorables de la Coupe d’Asie, alors qu’Al-Naimat a quitté le terrain de jeu avant de se retrouver avec quatre autres coéquipiers – s’asseyant les jambes croisées derrière les bancs des remplaçants. tout en imitant l’action de manger avec les mains, comme c’est une pratique courante dans de nombreuses régions d’Asie.

Saad Natiq égaliserait pour l’Irak à la 68e minute, puis le sujet de controverse fréquent ressortirait sa vilaine tête huit minutes plus tard.

Après avoir marqué son 6e but du tournoi pour donner à l’Irak une avance de 2-1 sur la Jordanie, Aymen Hussein n’a pu qu’afficher un air perplexe lorsqu’on lui a montré un deuxième jaune et qu’il a été expulsé pour sa célébration. KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Avec une finition clinique, Aymen Hussein trouverait le coin inférieur pour donner l’avantage aux Irakiens avant de se diriger vers le drapeau du coin – où il effectuerait exactement la même célébration que l’opposition avait faite en première mi-temps.

Il est facile de supposer qu’il l’a fait comme une riposte à Jordan, mais c’est purement une question d’interprétation.

Hussein n’a pas retiré son maillot – l’acte le plus courant qui entraîne un carton jaune pour « célébration excessive » – et il n’a pas non plus quitté le terrain de jeu, ce qui est en fait ce qu’ont fait les joueurs jordaniens.

Il se trouvait également face à la ligne de touche, mais dans une position du terrain où il n’aurait eu aucun adversaire dans son champ de vision. Il est donc également difficile de voir en quoi il aurait pu s’agir d’une “conduite antisportive” – ​​qui aurait également justifié une réservation.

On comprend donc pourquoi Hussein et le reste du camp irakien ont semblé incrédules lorsque l’arbitre Alireza Faghani lui a lancé un jaune, ce qui, étant donné qu’il avait déjà reçu un avertissement, signifiait qu’il avait été expulsé.

Il convient également de noter qu’aucun membre de l’équipe jordanienne n’a été particulièrement offensé par la reproduction par Hussein de leur célébration.

Après avoir ouvert le score lundi, plusieurs joueurs jordaniens ont quitté le terrain de jeu et ont exécuté une chorégraphie – une célébration qui sera ensuite copiée par Aymen Hussein, mais l’attaquant irakien recevra un deuxième avertissement. KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Faghani est un officiel très respecté largement considéré comme l’un des meilleurs arbitres d’Asie, avec plus de deux décennies d’expérience, notamment dans les éditions 2018 et 2022 de l’UEFA Champions League. Coupe du monde Fifa.

Il aurait fait l’objet d’une réflexion approfondie avant de prendre sa décision, mais celle-ci sera discutable car elle semble relever d’une question d’interprétation, d’où la controverse.

Étant donné qu’il s’agissait également d’un deuxième carton jaune et non d’un carton rouge direct, cela signifiait que VAR n’était pas en mesure d’intervenir et de lui recommander un réexamen s’il avait considéré sa décision comme une erreur potentielle claire et évidente.

Cela a ouvert la voie à une arrivée en tribune, la Jordanie détenant désormais un avantage numérique.

Malgré les vaillants efforts de l’Irak, ils concéderont l’égalisation à Yazan Al-Arab à la cinquième minute du temps additionnel et, juste au moment où ils semblaient vraiment avoir du mal dans la prolongation, les 30 minutes supplémentaires n’étaient même pas nécessaires car ils seraient stupéfaits par Nizar Al-Rashdan‘s vainqueur à la 97e minute.

Jordan mérite des éloges pour l’esprit dont il a fait preuve une fois qu’il a pris l’ascendant, mais le match aurait certainement été bien différent s’il avait été à 11 contre 11, surtout compte tenu de la façon dont Hussein jouait même dans l’aspect défensif du match.

Tandis que les Jordaniens se dirigent vers un quart de finale contre le Tadjikistan, l’Irak rentre chez lui.

Et ils le feront en proie à un sentiment d’injustice alors que l’actuelle édition de la Coupe d’Asie a connu son premier grand moment de polémique.

Quel énorme événement cela s’est avéré.