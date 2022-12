La controverse fait rage après le combat pour le titre UFC de la star russe

Magomed Ankalaev était furieux après avoir raté la couronne des poids lourds légers

Le Russe Magomed Ankalaev s’est vu refuser le titre des poids lourds légers de l’UFC dans des circonstances controversées après que son concours principal contre le Polonais Jan Blachowicz à l’UFC 282 à Las Vegas s’est terminé par un tirage au sort par décision partagée.

Le combattant du Daghestan Ankalaev semblait avoir pris le dessus sur l’ancien champion Blachowicz alors que la paire s’affrontait pour le titre vacant de 205 livres.

Après le combat, le Polonais a déjà semblé concéder la défaite à Ankalaev en prévision que le Russe obtiendrait la décision des juges.

Mais les tableaux de bord ont provoqué un choc lorsque le juge Mike Bell a attribué le concours 48-47 à Blachowicz, tandis que son homologue Derek Cleary l’a jugé 48-46 pour Ankalaev.

Le juge Sal D’Amato a marqué 47-47 – ce qui signifie que le concours a été déclaré nul.

“Je ne sais pas quoi dire, j’ai gagné ce combat” dit Ankalaev.

« Pourquoi n’ai-je pas eu la ceinture ? De quoi s’agit-il ?

L’adversaire d’Ankalaev a accepté, Blachowicz interrompant l’interview du Russe avec le spécialiste de l’UFC Joe Rogan dans la cage pour dire : “Donnez la ceinture à Ankalaev.”

“Je suis d’accord,” dit Rogan en réponse.

“Donnez la ceinture à [Magomed]

Ankalaev.” Jan Blachowicz a déclaré qu’Ankalaev devrait avoir la ceinture des poids lourds légers après leur tirage au sort à #UFC282 pic.twitter.com/MRZJPxNERv – ESPN MMA (@espnmma) 11 décembre 2022

“Ils doivent vérifier les juges … Je ne sais pas ce qu’ils cherchaient à prendre une telle décision. Je ne sais pas quoi dire ” Ankalaev a ajouté plus tard.

Le joueur de 30 ans était tellement déçu de la décision qu’il a d’abord suggéré que le combat pourrait être son dernier avec l’UFC, avant de promettre de revenir et “Prends ce qui est à moi.”

Ankalaev a terminé le combat en contrôle.

© Sean M. Haffey / Getty Images



Blachowicz, 39 ans, a déclaré: «Je dois regarder le combat, mais c’est sûr que je n’ai pas gagné le combat. Je ne sais pas si j’ai perdu le combat… Je n’ai pas l’impression d’être le vainqueur, mais je ne suis pas le juge.

Ankalaev et Blachowicz avaient été plongés dans une compétition inattendue pour le titre des poids lourds légers à la T-Mobile Arena après que le champion Jiri Prochazka ait quitté la ceinture en novembre en raison d’une blessure à l’épaule à long terme.

Après un résultat inclusif à Las Vegas, le président de l’UFC, Dana White, a alimenté plus de ressentiment lorsqu’il a déclaré aux médias que la couronne vacante de 205 livres serait ensuite contestée par l’ancien champion vétéran Glover Teixeira et l’Américain Jamahal Hill à l’UFC 283 au Brésil le mois prochain.

White a affirmé que le combat principal entre Ankalaev et Blachowicz avait été “terrible.”

Blachowicz avait commencé le combat le plus fort, remportant le succès avec une série punitive de coups de pied dans les jambes qui compromettait Ankalaev.

Mais le Russe s’est adapté et a commencé à s’imposer de plus en plus, utilisant son jeu de grappling.

Ankalaev a dominé les manches du championnat et a tenté une arrivée tardive en battant Blachowicz de la première position alors que le temps s’écoulait, mais le Polonais a survécu pour voir la cloche.

Puis vint la controverse alors que les tableaux de bord n’ont pas réussi à couronner un nouveau champion.

Ce n’était pas le seul jugement controversé de la nuit à Las Vegas alors que le combattant britannique Paddy Pimblett a remporté une victoire décisive sur l’Américain Jared Gordon dans l’événement co-principal – un résultat que beaucoup ont qualifié de “vol.”

Ankalaev, qui espérait rejoindre son compatriote du Daghestan Islam Makhachev en tant que champion actuel de l’UFC, a vu son record professionnel glisser à 18 victoires, une défaite et un match nul.

Le registre de carrière de Blachowicz affiche désormais 29 victoires, neuf défaites et un match nul.

