La controverse du conseil du comté de Will ne mènera à aucun vote sur la fierté LGBTQ, les proclamations du 19 juin – Shaw Local

Il n’y a pas eu de reconnaissance officielle du mois de la fierté LGBTQ ou du 19 juin lors de la réunion du conseil d’administration du comté de Will la semaine dernière à la suite d’une controverse sur la décision potentielle du conseil de reconnaître un groupe qualifié d’extrémiste par le Southern Poverty Law Center.

Contrairement à l’année dernière, le conseil du comté n’a pas voté de proclamation reconnaissant juin comme mois de la fierté LGBTQ lors de sa réunion ordinaire de jeudi. Il n’y a pas non plus eu de vote pour reconnaître le Juneteenth, une fête fédérale qui commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis.

Les deux proclamations ont été retirées de l’ordre du jour du conseil d’administration à la suite d’une vague de critiques concernant une troisième proclamation reconnaissant Moms For America. Cependant, ce point a également été retiré de l’ordre du jour.

Cette année, le Southern Poverty Law Center a répertorié Moms for America comme faisant partie du mouvement antigouvernemental dans son rapport annuel intitulé Année dans la haine et l’extrémisme.

L’inclusion de Moms For America dans le rapport annuel a été notée par de nombreuses personnes qui ont fustigé le conseil d’administration pour un vote potentiel sur la reconnaissance de l’organisation.

Je suis dégoûté que certains membres du conseil du comté de Will fassent l’éloge d’un groupe qui nuit à de nombreuses personnes dans nos communautés tout en refusant de célébrer ceux qui apportent leur soutien. — Laura Welch, présidente de la section de l’Illinois de l’Organisation nationale pour les femmes

Dans un message qui a été lu à haute voix au conseil d’administration jeudi, Laura Welch, présidente de la section de l’Illinois de l’Organisation nationale pour les femmes, a déclaré qu’elle était consternée que certains membres du conseil d’administration du comté aient l’intention de reconnaître Moms for America.

« Je suis dégoûté que certains membres du conseil du comté de Will fassent l’éloge d’un groupe qui nuit à de nombreuses personnes dans nos communautés tout en refusant de célébrer ceux qui apportent leur soutien », a déclaré Welch.

Reem Townsend, administratrice du canton de DuPage, a déclaré que Moms For America n’était « rien de plus qu’un autre groupe haineux de droite ».

« J’appelle chaque membre de ce conseil à ne pas les normaliser », a déclaré Townsend.

Welch et Townsend faisaient partie des plus de 20 personnes qui ont parlé ou écrit des messages contre Moms For America. Personne n’a parlé ou écrit en faveur de l’organisation.

Judy Ogalla, la présidente républicaine d’un conseil d’administration divisé également entre partisans, a déclaré que le problème avait commencé lorsque le chef républicain du conseil d’administration, Steve Balich, a voulu reconnaître juin comme le mois de la famille.

« Là-dedans, [Balich] voulait également reconnaître Moms for America parce que nous avons des membres qui siègent à notre caucus aujourd’hui et d’autres membres qui font partie de Moms for America. Il s’agit de promouvoir les valeurs familiales, de s’assurer que les mères ont une voix dans le système scolaire, que les écoles ne se déchaînent pas », a déclaré Ogalla.

Judy Ogalla lors de la réunion du conseil d’administration du comté de Will à l’immeuble de bureaux du comté de Will. Jeudi 17 mars 2022, à Joliet. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

En 2020, Ogalla et Balich ont voté contre la reconnaissance de juin comme mois de la fierté LGBTQ tandis que six autres républicains et un démocrate se sont abstenus.

Ogalla a déclaré avoir parlé avec la dirigeante démocrate du conseil, Jacqueline Traynere, qui a reçu des appels et des messages sur la question, et Traynere a recommandé de retirer les trois proclamations de l’ordre du jour.

Au cours de la réunion, Traynere a déclaré qu’elle avait été informée de la proclamation du mois de la famille et que Moms for America serait mentionnée.

« Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est un compromis.’ Si nous pouvons avoir la proclamation de la fierté, alors je peux vivre avec cette autre proclamation », a déclaré Traynere, ajoutant:« Je crois au compromis.

Après avoir reçu des appels et des messages sur le problème, Traynere a déclaré qu’il était « logique » de supprimer simplement les trois proclamations de l’ordre du jour « jusqu’à ce que nous puissions corriger nos règles » sur la façon dont elles sont inscrites à l’ordre du jour en premier lieu.

Jackie Traynere lors de la réunion du conseil d’administration du comté de Will à l’immeuble de bureaux du comté de Will. Jeudi 17 mars 2022, à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Lors de la réunion, Balich a déclaré que c’était lui qui avait présenté la proclamation du 19 juin. Il a dit qu’il ne « regardait pas les Noirs ou les LGBTQTRX, quel que soit le reste, je ne mets pas les gens dans des boîtes, nous ne devrions tous pas mettre les gens dans une boîte. »

« Nous regardons l’être humain », a déclaré Balich à propos des républicains. « Ce que sont vos actions, pas tellement ce que vous dites. »

Balich a contesté la désignation par le Southern Poverty Law Center de Moms for America comme un «groupe haineux». Il a dit que le groupe « défendait les enfants ».

Ogalla a déclaré: « Nous ne voulons haïr personne ni exclure personne. »

La membre démocrate du conseil d’administration du comté, Elnalyn Costa, a estimé qu’il était dommage qu’en 2023, le conseil ne puisse pas « proclamer, célébrer et reconnaître nos frères et sœurs homosexuels sans controverse ni compromis ».