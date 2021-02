Ainsi, lorsque les Golden Globes seront diffusés dimanche, ce film américain écrit et réalisé par un Américain sur les luttes d’une famille sur leur ferme américaine sera en compétition dans une catégorie surprenante: le meilleur film en langue étrangère.

« Cela me semble personnel. … C’est comme si tu viens d’où? » question que les Américains d’origine asiatique reçoivent toujours », déclare Nancy Wang Yuen, sociologue et auteur de« Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism ». « L’hypothèse est que si vous avez un visage asiatique, vous ne devez pas être d’ici. »

‘Minari’ est une histoire américaine à plus d’un titre

Lee Isaac Chung, l’écrivain né au Colorado et réalisateur de «Minari», dit qu’il a basé de nombreux détails dans le scénario sur ses propres expériences en grandissant en tant qu’enfant d’immigrants coréens dans une ferme de l’Arkansas.

Le film tire son titre du nom coréen d’une herbe résistante. Mais il ne fait aucun doute que les scènes vives et richement texturées du film racontent une histoire résolument américaine – des paysages pastoraux d’Ozark aux bancs d’églises de campagne en passant par la maison de la famille Yi.

« Minari » a remporté les premiers prix à Sundance l’année dernière. Il remporte également des critiques élogieuses de la part de personnes dont il représente les communautés – immigrants et non-immigrants. Un journaliste de l’Arkansas Times l’a récemment qualifiée de «l’histoire la plus authentique de passage à l’âge adulte que j’ai vue reflétée à l’écran sur notre partie du monde».

Chung dit qu’il attribue à la romancière lauréate du Pulitzer Willa Cather – qui a raconté la vie dans les plaines américaines il y a plus d’un siècle – pour l’avoir inspiré à le raconter.

À propos de ses livres « O Pioneers! » et « Mon Antonia », Cather a dit un jour qu’elle avait écrit des histoires inspirées de sa propre éducation après des années d’imitation d’auteurs cosmopolites à New York.

« Elle a écrit que son travail a vraiment pris son envol lorsqu’elle a cessé d’admirer et qu’elle a commencé à se souvenir », a déclaré Chung à CNN. « Et c’est ce qui m’a amené à m’asseoir enfin et à écrire mes souvenirs. Et c’est devenu le noyau d’un film. »

Pourquoi la nomination au Golden Globe du film a frappé un nerf

Les souvenirs que Chung tisse ensemble dans «Minari» sont quelque chose à quoi de nombreux Américains qui ont grandi dans des familles d’immigrants peuvent s’identifier: la joie d’un membre de la famille en visite apportant des épices de la maison, les luttes de différentes générations pour se connecter, les émotions refoulées des parents tout risquer pour subvenir aux besoins de sa famille, des visages d’enfants qui essaient de s’intégrer.

Pour Yuen, cela semble capital.

«Nous sommes nombreux à voir nos histoires à l’écran pour la première fois», dit-elle.

Ainsi, quand la nouvelle a été annoncée pour la première fois que les règles d’éligibilité des Golden Globes forceraient « Minari » à concourir dans la catégorie « meilleur film en langue étrangère », cela a piqué.

L’acteur Daniel Dae Kim et d’autres célébrités asiatiques se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur consternation. Kim l’a décrit comme « l’équivalent cinématographique de se faire dire de retourner dans votre pays alors que ce pays est en fait l’Amérique. »

Pour certains, c’était déjà vu par rapport à l’année précédente, lorsque le film de Lulu Wang, « The Farewell », a été exclu de la course de la meilleure comédie de la cérémonie de remise des prix, car une grande partie du film était en chinois mandarin.

«C’est formidable que ces films soient réalisés, mais c’est terrible qu’ils soient classés dans les catégories des langues étrangères», dit Yuen. « Nous ne devrions pas être punis pour avoir raconté différentes histoires américaines qui n’ont jamais été racontées auparavant. »

Et c’est particulièrement troublant, dit Yuen, à un moment où les Américains d’origine asiatique sont de plus en plus confrontés à des attaques verbales et physiques.

«Lorsque vous appelez ‘Minari’ un film étranger, cela n’aide pas le genre de sentiment général anti-asiatique, le stéréotype perpétuel de l’étranger auquel les Américains d’origine asiatique ont affaire, non seulement de manière abstraite, mais dans une expérience vécue, attaqué par notre gouvernement et des individus. «

Ce que disent les règles des récompenses

Les règles de la Hollywood Foreign Press Association pour les Golden Globes stipulent que seuls les films avec 50% ou plus de leur dialogue en anglais sont éligibles pour concourir dans les meilleures catégories de films.

D’autres récompenses utilisent des critères différents. Les Oscars, par exemple, permettent aux films de n’importe quelle langue de se disputer la meilleure image. Et l’année dernière, « Parasite », un film en langue coréenne se déroulant à Séoul, est devenu le premier film non anglais à remporter le prix.

Les règles des Golden Globes ne sont pas nouvelles. Mais certains soutiennent qu’il est plus que temps que l’association réévalue les critères qu’elle utilise pour ses prix prestigieux.

Charlene Jimenez, directrice des partenariats de divertissement et du plaidoyer pour l’organisation à but non lucratif Define American, a décrit les nominations aux Golden Globes de cette année comme faisant partie d’un «modèle d’effacement» en appelant récemment à une révision des exigences linguistiques.

«Plus de 350 langues sont parlées dans les foyers américains aujourd’hui. Alors, que signifie une langue« étrangère »?» Jimenez a déclaré à CNN. « C’est un moment vraiment important pour nous, en tant que société américaine, d’enquêter sur nos propres préjugés sur des films comme celui-ci, sur des histoires comme celle-ci, sur des histoires d’immigrants – ce qui résonne et ne résonne pas comme » américain « pour les gens. »

Les États-Unis n’ont pas de langue officielle. Et plus de 20% de la population américaine âgée de 5 ans et plus parle une langue autre que l’anglais à la maison, selon les données du recensement.

Si les règles des Golden Globes ne changent pas avec le temps, il pourrait y avoir des conséquences au-delà du grand écran, dit William Yu, un scénariste et activiste qui a été un critique virulent du blanchiment à la chaux à Hollywood.

«Cela a des implications sur le changement de l’industrie sur qui est reconnu et qui ne l’est pas», dit-il. « Cela peut avoir un impact démesuré sur la trajectoire de leur carrière. »

Et les histoires importantes pourraient rester méconnues – et invisibles.

«Le HFPA efface probablement une bonne partie des histoires d’immigrants qui vont venir de communautés marginalisées. Au fur et à mesure que ces communautés mûrissent et cherchent à raconter leurs propres histoires, ce ne sera pas toujours en anglais», dit-il. « Et pour se faire dire que si votre film n’est pas à 50% en anglais pour être considéré comme la meilleure image, alors tu ne seras jamais assez – il y a une certaine sorte d’infériorité implicite quand on peut être considéré comme le meilleur film en langue étrangère mais pas le meilleur film. «

Le réalisateur craignait de devoir faire « Minari » en anglais

De son côté, l’écrivain et réalisateur de « Minari » dit ne pas penser que la compétition dans la catégorie des films en langue étrangère déshonore le film ou son travail. Mais Chung dit qu’il comprend les frustrations que beaucoup ont exprimées.

« Je me sens vraiment déchiré par tout ce qui s’est passé. Ce sont juste les règles qu’ils ont dans cette catégorie », dit-il. « Ces conversations sont bonnes. … Nous commençons à voir qu’être Américain, être quelqu’un dans ce pays – l’image de cela est plus complexe que nous pourrions souvent le supposer. Et j’ai l’impression que les films doivent refléter cela. Les règles et les institutions devraient refléter cela. Et c’est bien que nous puissions avoir cette conversation. »

Quand Chung pense à la langue et à son film, cependant, quelque chose lui vient à l’esprit.

«Ma grand-mère, si elle était encore en vie, elle serait très fière», dit-il, «que j’ai tenu bon et que j’ai fait un film en coréen et que je n’ai pas fait de compromis et que j’ai commencé à utiliser cette langue étrangère, l’anglais.

Bien avant que cette controverse ne commence à se développer, Chung savait qu’il aurait besoin de trouver un financement pour faire « Minari » – et il était inquiet.

Il voulait raconter l’histoire en coréen. Mais il craignait que ce ne soit une vente difficile – pas pour le public, qui, selon lui, se connecterait avec une bonne histoire quand ils en voyaient une – mais pour les futurs soutiens.

Il a donc également écrit une version du script avec plus d’anglais, juste au cas où.

Heureusement, dit Chung, la productrice Christina Oh, également coréenne américaine, a soutenu sa vision.

« Elle était très catégorique dès le début sur le fait que nous devions faire ça en coréen, la façon dont nous avons grandi. … Elle a dit en tant que productrice, elle va sortir et faire valoir ce cas, et faire ce combat. »

Cela signifiait que Chung était capable de montrer au monde une histoire qui reflète la façon dont vivent tant de familles américaines.