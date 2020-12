Timnit Gebru, ancien co-chef de l’équipe Ethical AI de Google, est un chercheur de premier plan sur les préjugés cuits dans les systèmes d’IA | Kimberly White / Getty Images pour TechCrunch

Timnit Gebru dit qu’elle a été expulsée de l’entreprise; maintenant, certains craignent que cela ait un effet dissuasif sur les universitaires en technologie.

La culture d’entreprise de Google est encore une fois mêlée à la controverse.

La chercheuse en éthique de l’IA Timnit Gebru – une pionnière très respectée dans son domaine et l’une des rares femmes noires dirigeantes de l’industrie – a déclaré plus tôt cette semaine que Google l’a virée après avoir bloqué la publication de ses recherches sur les biais dans les systèmes d’IA. Quelques jours avant le départ de Gebru, elle a envoyé une note interne cinglante à ses collègues détaillant comment les hauts dirigeants de Google ont tenté d’écraser ses recherches. Elle a également critiqué son département pour ce qu’elle a décrit comme un manque continu de diversité au sein de son personnel.

Dans son e-mail interne largement lu, publié par Platformer, Gebru a déclaré que l’entreprise «réduisait au silence de la manière la plus fondamentale possible» et a affirmé que «votre vie empire lorsque vous commencez à plaider pour les personnes sous-représentées» chez Google.

Après le départ de Gebru, le responsable de la recherche sur l’intelligence artificielle de Google, Jeff Dean, a envoyé jeudi matin une note au département de Gebru disant que son document de recherche ne répondait pas aux normes de publication de l’entreprise après un examen interne. Selon Gebru, la société lui a également dit que sa note critique à ses collègues était «incompatible avec les attentes d’un responsable de Google».

Un représentant de Google a refusé de commenter. Gebru n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’allégation de Gebru d’avoir été expulsée de la puissante société de technologie dans des circonstances douteuses fait sensation dans les communautés technologiques et universitaires, de nombreux chercheurs de premier plan, des leaders des droits civiques et des collègues de Gebru sur l’IA de Google s’exprimant publiquement sur Twitter pour sa défense. Une pétition pour la soutenir a déjà reçu les signatures de plus de 740 employés de Google et de plus de 1000 universitaires, dirigeants d’organisations à but non lucratif et pairs du secteur. Son départ est significatif car il touche des tensions plus larges autour de la diversité raciale dans la Silicon Valley ainsi que la question de savoir si les universitaires ont ou non suffisamment de liberté pour publier des recherches, même si elles sont controversées, tout en travaillant dans de grandes entreprises qui contrôlent le développement de technologies puissantes et ont leur intérêts propres à prendre en considération.

Qu’est-il arrivé

Les gens essaient toujours de découvrir exactement ce qui a conduit au départ de Gebru de Google.

Ce que nous savons, c’est que Gebru et plusieurs de ses collègues prévoyaient de présenter un document de recherche lors d’une prochaine conférence universitaire sur les conséquences imprévues dans les systèmes de traitement du langage naturel, qui sont les outils utilisés dans le domaine de l’informatique pour comprendre et automatiser la création d’écritures. mots et audio. Les recherches de Gebru et de ses collègues, selon le New York Times, «ont mis en évidence des failles dans une nouvelle génération de technologies linguistiques, y compris un système construit par Google qui sous-tend le moteur de recherche de l’entreprise». Il aurait également discuté des conséquences environnementales des systèmes informatiques à grande échelle utilisés pour alimenter les programmes de traitement du langage naturel.

Dans le cadre du processus de Google, Gebru a soumis le document à Google pour examen interne avant qu’il ne soit publié plus largement. Google a déterminé que le document n’était pas à la hauteur de ses normes parce qu’il «ignorait trop de recherches pertinentes», selon la note que Dean a envoyée jeudi.

Dean a également déclaré dans sa note que Google avait rejeté l’article de Gebru pour publication parce qu’elle l’avait soumis un jour avant la date limite de publication au lieu des deux semaines requises.

Gebru a demandé une discussion plus approfondie avec Google avant de retirer le document, selon le Times. Si Google ne pouvait pas répondre à ses préoccupations, Gebru a déclaré qu’elle démissionnerait de l’entreprise.

Google a dit à Gebru qu’il ne pouvait pas remplir ses conditions et que l’entreprise acceptait sa démission immédiatement.

C’est un processus standard pour une entreprise comme Google d’examiner les recherches de ses employés avant qu’elles ne soient publiées en dehors d’elle. Mais d’anciens collègues et des chercheurs externes du secteur défendant Gebru se sont demandé si Google appliquait arbitrairement ses règles plus strictement dans ce scénario.

« Il semble juste étrange qu’une personne qui a fait écrire des livres sur elle, qui est citée et citée quotidiennement, soit renvoyée parce qu’un article n’a pas été correctement révisé », a déclaré Rumman Chowdhury, un data scientist. responsable de l’IA responsable chez Accenture Applied Intelligence et a maintenant lancé sa propre société appelée Parity. Chowdhury n’a aucune affiliation avec Google.

Le conflit et le licenciement de Gebru reflètent une tension croissante entre les chercheurs qui étudient l’éthique de l’IA et les grandes entreprises technologiques qui les emploient.

C’est également un autre exemple de problèmes profonds et persistants qui divisent une partie de la main-d’œuvre de Google – mercredi seulement, le Conseil national des relations du travail a déposé une plainte selon laquelle Google avait espionné ses employés et violé probablement le droit du travail en licenciant deux employés militants l’année dernière.

Après plusieurs années de troubles internes chez Google au sein de son personnel sur des questions allant de ses projets controversés de travailler avec l’armée américaine au harcèlement sexuel de ses employés, les derniers mois ont été relativement calmes. La plus grande pression publique de l’entreprise est venue plutôt d’un examen juridique antitrust et des accusations non prouvées des législateurs républicains selon lesquelles les produits de Google affichent un parti pris anti-conservateur. Mais le cas de Gebru et la récente plainte du NLRB montrent que l’entreprise mène toujours des batailles internes.

«Ce que Timnit a fait, c’est présenter des évaluations rigoureuses mais importantes de la façon dont les efforts de l’entreprise vont avec les initiatives de diversité et d’inclusion et comment corriger cela», a déclaré Laurence Berland, une ancienne ingénieure de Google qui a été licenciée après avoir organisé ses collègues autour d’un travailleur. problèmes et est l’un des employés contestant son licenciement auprès du NLRB. «C’était passionné, mais ce n’était pas simplement non constructif», a-t-il déclaré.

Pourquoi le départ de Gebru est important

Dans le domaine relativement nouveau et en développement de l’IA éthique, Gebru n’est pas seulement un chercheur fondamental, mais un modèle pour de nombreux jeunes universitaires. Elle est également à la tête de groupes clés comme Black in AI, qui favorisent une plus grande diversité dans le domaine de l’IA largement dominé par les hommes aux États-Unis.

(Bien que Google n’indique pas ses données démographiques spécifiquement pour son département de recherche sur l’intelligence artificielle, il partage chaque année ses chiffres sur la diversité. Seulement 24,7% de ses effectifs techniques sont des femmes et 2,4% sont des Noirs, selon son rapport 2020 sur la diversité et l’inclusion. .)

«Timnit est un pionnier. Elle est l’une des fondatrices d’une intelligence artificielle responsable et éthique », a déclaré Chowdhury. «Les informaticiens et les ingénieurs entrent dans le domaine grâce à elle.»

En 2018, Gebru et un autre chercheur, Joy Buolamwini, ont publié une recherche révolutionnaire montrant qu’un logiciel de reconnaissance faciale identifiait incorrectement les personnes et les femmes à la peau plus foncée à des taux beaucoup plus élevés que les personnes et les hommes à la peau plus claire.

Son travail a contribué à une plus large prise en compte dans l’industrie de la technologie des conséquences involontaires de l’IA qui est formée sur des ensembles de données qui peuvent marginaliser les minorités et les femmes, renforçant les inégalités sociétales existantes.

En dehors de Google, les universitaires dans le domaine de l’IA craignent que le licenciement de Gebru ne fasse peur à d’autres chercheurs de publier des recherches importantes qui pourraient marcher sur les orteils de leurs employeurs.

«Les chercheurs ne savent pas comment ils vont continuer à faire ce travail dans l’industrie», a déclaré Moritz Hardt, professeur d’informatique à l’UC Berkeley, qui se spécialise dans l’apprentissage automatique et a étudié l’équité en IA. «C’est un moment effrayant je dirais.