La controverse de The View sur la nouvelle animatrice potentielle Alyssa Farah Griffin s’approfondit après que le comédien vedette a annulé son apparition

LE drame sur un nouvel hôte potentiel de The View s'est épaissi après qu'un comédien vedette aurait annulé son apparition dans la série.

Wanda Sykes devait apparaître sur The View vendredi dernier, mais l’aurait annulé après avoir découvert qui co-animait.

D'autres drames ont éclaté autour de la possible nouvelle animatrice de The View, Alyssa Farah Griffin

Wanda Sykes aurait refusé de participer à The View avec Alyssa co-animant l'épisode de vendredi

Alyssa Farah Griffin, l’ancienne directrice des communications de l’ex-président Donald Trump, a récemment co-animé The View.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles Alyssa deviendrait une co-animatrice conservatrice permanente de l’émission, remplaçant l’ex-panéliste Meghan McCain.

Selon le Daily Beast, lorsque le publiciste de Wanda a été informé qu’Alyssa allait co-animer l’épisode de vendredi, Wanda a voulu sortir.

Un initié de View a déclaré au Daily Beast : “Elle ne voulait pas aider un Trumper à blanchir sa réputation.”

La demande de commentaires du Sun de The View et d’un porte-parole de Wanda Sykes n’a pas été immédiatement renvoyée mardi.

Wanda a été une critique virulente de l’ancien président Trump dans le passé.

Dans une interview avec NPR faisant la promotion de l’émission spéciale Netflix de Wanda Not Normal, elle a expliqué à quel point il était difficile de se moquer de Trump, mais pour toutes les mauvaises raisons.

Wanda a déclaré: “Vous penseriez:” Oh mon garçon, il y a tellement de choses à se moquer “, mais je ne peux vraiment rien écrire de plus drôle ou de plus ridicule que ce que Trump dit réellement.”





Bien qu’Alyssa se soit retournée contre Trump, les fans critiquent toujours le co-animateur.

Un fan a déclaré: “Nous n’avons pas besoin de rejets toxiques de Trump pour que cette émission soit intéressante!”

Un autre téléspectateur en colère a déclaré : « Si elle est embauchée, je suis à nouveau dehors !

« Les producteurs ne voient-ils pas à quel point nous étions tous excités quand Meghan est partie ? !! Je ne l’ai pas manquée une seconde !

Un troisième fan a ajouté : « Je ne l’aime pas du tout. J’espérais qu’ils examineraient de plus près Tara Setmayer.

“Je ne peux tolérer aucun de ces Trumpers qui devraient être évités, pas embauchés.”

The View nommera très probablement son nouveau co-animateur permanent avant la fin de la saison en cours le 5 août, a rapporté le New York Post.