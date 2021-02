Harrison était interviewé par Rachel Lindsay, une présentatrice Extra actuelle et ancienne star de « The Bachelorette » de 2017, quand il a défendu un candidat actuel qui aurait été photographié lors d’une fraternité formelle sur le thème de la plantation avant la guerre en 2018.

Harrison a depuis présenté des excuses, écrivant sur son Instagram qu’il avait «profondément remords» pour la douleur et les dommages que son «ignorance» avait apportés à ses «amis, collègues et étrangers», avant d’annoncer qu’il prendrait une «période de temps». de ses fonctions d’accueil pendant cette «saison historique» de «The Bachelor», qui présente le premier plomb noir de l’émission, Matt James.

La franchise, qui a débuté en 2002, n’a pas choisi une personne de couleur comme chef de file avant Lindsay, qui est Black. Maintenant, elle a dit qu’elle ne voulait plus être associée à la série.

«Je suis épuisée. J’en ai vraiment assez», a déclaré Lindsay dans le dernier épisode de son podcast Higher Learning après son entretien avec Harrison. «À quel point est-ce que je veux être affilié à ça? J’ai dit que j’allais partir s’ils n’avaient pas de pistes de couleur. D’accord, ils l’ont fait, et ils ont fait d’autres changements. Ils ont embauché un consultant en diversité. Qui n’a pas N’assiste pas au cours? Chris Harrison n’a-t-il pas assisté à ça? Je n’en peux plus. Je suis lié contractuellement d’une certaine façon. Mais quand c’est fini, je le suis aussi. «

Lorsque James a été choisi pour « The Bachelor » l’été dernier, le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, a déclaré dans un communiqué: « Nous savons que nous avons la responsabilité de nous assurer que les histoires d’amour que nous voyons à l’écran sont représentatives du monde dans lequel nous vivons, et nous sommes fièrement au service de notre public. «

Son casting fait suite à une pétition de Change.org appelant ABC et Warner Bros., qui produit « The Bachelor », à améliorer la diversité de la série et de ses émissions dérivées.

« La franchise, et tous ceux qui la représentent, devraient refléter et honorer la diversité raciale de notre pays – à la fois devant et derrière la caméra », indique la pétition. (Comme CNN, Warner Bros. fait partie de WarnerMedia.)

À la suite de l’interview de Harrison avec Lindsay, les candidats de la saison en cours de « The Bachelor » ont publié une déclaration commune sur Instagram, écrivant en partie: « Nous sommes les femmes de Bachelor Season 25. Vingt-cinq femmes qui s’identifient comme BIPOC [Black, Indigenous, People of Color] ont été jetés sur cette saison historique qui était censée représenter le changement. Nous sommes profondément déçus et tenons à préciser que nous dénonçons toute défense du racisme. Toute défense de comportement raciste nie les expériences vécues et continues des individus du BIPOC. Ces expériences ne doivent pas être exploitées ou symbolisées. «

Malgré l’ajout de plus de concurrents de couleur ces dernières saisons – et le casting de Juan Pablo Galavis, qui est Latino, en tant que « Bachelor » de la saison 18 – les critiques et les fans de la franchise ont déclaré que le travail vers le progrès reste.

Harrison, pour sa part, a suggéré qu’il accepte.

«Je suis déterminé à être éduqué à un niveau plus profond et plus productif que jamais», a déclaré Harrison dans sa déclaration. « Je veux assurer nos acteurs et membres de l’équipe, à mes amis, collègues et fans: ce n’est pas juste un moment, mais un engagement pour une bien meilleure compréhension que je ferai activement chaque jour. »