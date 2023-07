La controverse de Boris Johnson remet en question tout le système des distinctions honorifiques, avertissent les meilleurs pairs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La controverse sur la liste des honneurs de démission de Boris Johnson a remis en question l’ensemble du système de nomination des personnes à la Chambre des lords, a averti un groupe de pairs multipartite.

Le comité du Lord Speaker a déclaré que le système de nomination des pairs doit être révisé afin de restaurer la confiance du public dans la politique et de réduire la taille de la chambre haute du Parlement.

La liste des honneurs de démission de M. Johnson a été embourbée dans le scandale et l’a vu accusé de « copinage » – notamment dans la tentative de faire passer une pairie pour la fidèle alliée Nadine Dorries.

L’ancienne secrétaire à la culture a promis de quitter son siège furieuse de son incapacité à obtenir une pairie, alléguant que le « garçon chic » Rishi Sunak avait bloqué l’honneur, une affirmation rejetée par le n ° 10.

M. Johnson a également haussé les sourcils en remettant une pairie à l’ancienne conseillère Charlotte Owen, âgée de 29 ans. Il a été affirmé que son rôle au n ° 10 avait été exagéré car elle était décrite comme « extraordinairement junior ».

Un comité spécial nommé par le Lord Speaker John McFall a averti que des épisodes tels que la controverse sur la liste de M. Johnson ont « remis le système de nomination en question ».

Les pairs supérieurs ont déclaré qu’un système de nominations « équitable et durable » doit être mis en place – soit par voie législative, soit par un accord entre les parties – avant qu’une réduction permanente de la taille des Lords puisse être obtenue.

Un système réformé est nécessaire pour mettre fin à «l’effet de cliquet» des nouveaux premiers ministres nommant un grand nombre de pairs pour s’assurer qu’ils peuvent faire passer leurs affaires par la chambre haute, a déclaré le comité.

Ils ont déclaré que les réformes devraient également s’attaquer au déséquilibre de la représentation des partis – la chambre est actuellement dominée par les conservateurs – ainsi qu’à l’abaissement de l’âge moyen des membres, et qu’il fallait mettre fin aux pairies héréditaires, qui faussent la politique et le genre. équilibre de la Chambre.

Boris Johnson a tenté de donner à son plus fort soutien une pairie (PENNSYLVANIE)

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a promis de supprimer l’actuelle Chambre des lords et de la remplacer par une chambre élue des « nations et régions ». Mais Sir Keir serait en train d’élaborer des plans pour nommer des dizaines de pairs travaillistes afin d’empêcher que son programme législatif ne soit frustré.

On s’inquiète de plus en plus de la taille de la chambre haute, avec ses 779 membres qui devraient être gonflés par la liste des honneurs de démission de M. Johnson. Il y a 174 personnalités travaillistes dans les Lords, contre 263 pairs conservateurs.

Le comité du Lord Speaker a élaboré un plan en 2017 pour réduire le nombre de bancs rouges des Lords d’environ 800 à 600 au cours de la décennie suivante grâce à un système « deux sorties, une entrée ».

Mais le dernier rapport indique que l’absence de progrès depuis lors signifie que la taille de la Chambre est désormais un « problème de second ordre », à résoudre uniquement après l’introduction d’un système de nomination durable.

Le comité a déclaré que le système devrait inclure un plafond sur le nombre maximum de pairs, qui est actuellement illimité ; une limite de durée déterminée – qui pourrait être de 15 ans – pour le service dans les Lords ; et une répartition équitable des nouvelles nominations sur la base des résultats des élections récentes.

Charlotte Owen, ancienne conseillère n ° 10, a reçu la pairie à l’âge de 29 ans (Getty)

Le cinquième rapport du comité a également proposé de nouvelles réformes pour renforcer l’indépendance du processus de nomination des pairs non politiques, décrivant le système actuel comme « une confusion ».

Le rapport indique que la présence de membres non politiques – tels que des scientifiques, des médecins, des militants caritatifs et des artistes – sur les bancs transversaux était «l’un des éléments les plus distincts et les plus précieux de la Chambre».

Depuis 2012, la Commission des nominations de la Chambre des lords (Holac) est limitée à deux ou trois nominations de pairs non partisans par an, de sorte qu’une grande majorité des non-inscrits sont désormais nommés par le Premier ministre.

Le comité a recommandé que les premiers ministres soient limités à un maximum de 10 de leurs propres nominations croisées par parlement et qu’ils augmentent le nombre de membres qu’ils autorisent Holac à nommer.

Notant que le système actuel avait conduit à une « prépondérance » des conservateurs et à une sous-représentation « significative » de l’opposition, le rapport conclut : « Faire face à cette situation est important ».

Lord Burns, le président du comité, a déclaré: «Les dirigeants politiques devraient se concentrer initialement sur la mise en place d’une méthode durable et équitable d’attribution des nominations. Cela jettera les bases d’un plafond et d’une réduction durable de la taille de la Maison.

Lord McFall, le président des Lords, a déclaré que le rapport « fournit des recommandations qui renforceraient la réputation et l’efficacité des Lords », ajoutant: « J’espère qu’elles seront examinées sérieusement et attentivement ».