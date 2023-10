La controverse Cait Sith de Final Fantasy VII Rebirth expliquée

Le fait de déjà refaire un jeu comme aimé et influent comme Final Fantasy VII a toujours été une perspective intimidante, même avant les années 2020 Remake de FFVII a fait un geste audacieux pour se recadrer comme une exploration métatextuelle de l’idée même de refaire FFVII. Mais quand cette perspective doit alors peser générations de fans nostalgiques des influences culturelles du monde réel, les choses deviennent encore plus compliquées.

Ce fut le cas cette semaine lorsque les réseaux sociaux officiels de la Refaire trilogie – et son prochain chapitre intermédiairedont la sortie est prévue en février 2024, Renaissance de FFVII– a confirmé comment le jeu prononcera le nom de l’un des nombreux nouveaux membres du groupe que Cloud Strife et ses amis rencontreront au cours de leur voyage : le félin robotique Cait Sith. Un membre du parti introduit au deuxième acte de la original Final Fantasy VIICait Sith est un petit chat robot noir et blanc qui, après avoir fait une brève apparition lors des événements de Refairedeviendra un membre à part entière du parti en Renaissance.

Lorsque Cait Sith a été présenté, les joueurs ne connaissaient le nom qu’en le lisant. Il n’y avait pas de doublage dans l’original FFVII, ses dialogues se déroulant sur des tonnes de texte au lieu des cinématiques entièrement doublées attendues dans de nombreux jeux modernes. Il y a eu de nombreuses continuations et ajouts à l’histoire plus large de Final Fantasy VII au cours des décennies qui ont suivi ses débuts, grâce à des films comme Les enfants de l’Avent à des jeux dérivés comme Chant funèbre de Cerberus– qui ont depuis prêté des voix aux personnages et clarifié les prononciations des éléments du jeu original, y compris le nom de Cait Sith. Mais il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Final Fantasy VII ceux qui en ont fait l’expérience uniquement à travers le jeu original que ceux qui connaissent une grande partie de son matériel auxiliaire. C’est alors que – peut-être encore plus lorsque vous êtes une personne relativement jeune jouant à quelque chose comme FFVII pour la première fois, comme l’étaient nombre de ses fans les plus inconditionnels, la question de savoir comment prononcer un nom comme « Cait Sith » devient une question nécessaire pour Renaissance répondre. Et donc, nous avons le simple message de Square Enix : Renaissance prononcera le nom de Cait Sith comme « Kate Sihth ».

« Nous avons vu que vous étiez nombreux à poser la question, nous espérons donc que cela vous aidera ! » l’officiel Final Fantasy VII compte sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter, publié inoffensivement, ignorant totalement qu’il était sur le point de déclencher hier une tempête de disputes et de confusion. Certaines personnes se réjouissaient, enhardies par le fait que la façon dont elles avaient lu le nom dans leur tête pendant des années était désormais « canon », d’autres étaient confuses quant à la façon dont on pouvait prononcer Cait Sith d’une autre manière. Mais même si beaucoup de ces joueurs peuvent s’attendre à la réponse de Square Enix, il s’agit d’une prononciation largement phonétique qui a du sens pour quiconque n’a fait l’expérience de « Cait Sith » qu’en le lisant dans la version originale. FFVII– pour quiconque est familier avec les influences culturelles du monde réel qui ont inspiré le nom de Cait Sith, les problèmes commencent à se former.

Comme de nombreux éléments de Final FantasyC’est, eh bien, fantastique, la série de jeux s’appuie depuis longtemps sur des éléments et des êtres folkloriques de à travers le monde réel et les mythologies. Des classiques de la fantasy comme les gobelins, les goules, les diablotins et bien d’autres créatures, aux êtres divins qui inspirent les divinités invocables de la franchise, comme Odin, Shiva, Ifrit, Léviathan, Quetzalcoatl et bien d’autres, l’influence des croyances et des mythes du monde réel sur Final Fantasy en général depuis ses tout débuts est indéniable. Cait Sith ne fait pas exception, partageant un nom et une identité visuelle générale avec le Chat-sìth, un chat noir spectral issu des contes populaires de l’ancienne Écosse et de l’Irlande. Aussi appelé le Chat-sidhe, dans la mythologie celte, on croyait qu’il était capable de voler les âmes des personnes récemment disparues ; les amis et la famille surveillaient les corps de leurs proches pour empêcher la créature de traverser le cadavre et de réclamer l’âme de la personne décédée avant les dieux. En gaélique et en irlandais, la prononciation de Cait Sith est plus proche de « Khaet Shee », avec l’accent mis sur un son « ae » plus long, une prononciation qui est également largement approchée dans Final Fantasy VIIl’écriture japonaise de Cait Sith, où le nom de Cait Sith est prononcé en katakana Ketto Shi.

C’est dans cette disparité entre la prononciation gaélique et la prononciation phonétique Final Fantasy VII a popularisé, et maintenant codifié dans Renaissance, où des inquiétudes ont surgi. La langue gaélique est en déclin depuis des siècles et depuis l’adoption de la loi sur la langue gaélique de 2005 par le parlement écossais, l’Écosse a pris des mesures pour garantir l’histoire et la survie future du gaélique en tant que langue nationale du pays. D’après un recensement de 2011, seulement 1,7 % de la population écossaise de plus de trois ans savait parler, lire, écrire ou comprendre le gaélique – soit environ 87 000 personnes – et seulement 0,6 % de ce chiffre possédait une connaissance multidisciplinaire de la langue. Même si le fort déclin de la langue avant le 21e siècle a largement stagné en partie à cause des initiatives éducatives, le gaélique est toujours une langue mourante, avec peu de ressources, qui se retrouvent désormais submergées par les ressources dédiées à des séries comme Final Fantasy qui prennent leur propre interprétation de la langue et la codifient pour les locuteurs non gaéliques.

Si vous recherchez sur Google «Prononciation de Cait Sith« , vous avez désormais beaucoup plus de chances de trouver des résultats liés au Final Fantasy VII personnage, et l’actualité du choix de prononciation phonétique de Square Enix pour Renaissance, avant de vous intéresser au folklore celte qui l’a inspiré, ou aux ressources en langue gaélique. Le débat sur la manière de prononcer le nom de Cait Sith est très différent de celui de Final Fantasy VIIL’autre discours de nomination tout aussi passionné, celui de la traduction de Nom d’Aerith Gainsboroughappelé Aeris dans la traduction anglaise originale (en s’inspirant du japonais prononciation, Earisu). Bien qu’il s’agisse tous deux d’arguments ancrés dans la nostalgie, que vous appeliez ou non Aerith ainsi ou Aeris telle qu’elle a été présentée au public anglophone en 1997, n’a pas d’implications réelles, aussi légères soient-elles pour beaucoup. Final Fantasy fans, comme le fait le nom de Cait Sith. Même si Square Enix n’a pas pour mission de sauvegarder la langue gaélique, il devrait au moins être plus conscient de son influence. Final Fantasy a dû, au fil des générations, adapter un mélange de références mythologiques dans son propre canon, et les ramifications culturelles qui découlent du folklore et de la mythologie du monde réel pour ses histoires et ses personnages.

