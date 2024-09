La controverse autour du documentaire d’Oprah Winfrey dévoilée

Oprah Winfrey a déboursé une fortune pour empêcher la sortie d’un nouveau documentaire sur Apple TV Plus.

Selon Page Sixle projet a été annoncé pour la première fois en janvier 2021, avec Kevin Macdonald (Whitney) à la réalisation et L’émission d’Oprah Winfrey avec la productrice Lisa Erspamer produit.

Selon le média, rien n’a été révélé à propos du documentaire depuis lors, ce rapport affirmant que Winfrey, qui a récemment révélé sa nouvelle interview à succès, et Macdonald se sont « affrontés » à propos du film.

Selon les rapports de Courrier quotidien« Kevin a fait le film, mais Oprah ne l’a pas aimé et il a refusé de le modifier, et Oprah a remboursé ses honoraires à Apple. »

De plus, un porte-parole d’Oprah Winfrey a confirmé qu’elle avait racheté les droits et avait décidé de mettre le projet de côté.

À ce propos, la publication a affirmé : « Alors que l’accord avec Apple TV+ touchait à sa fin, Mme Winfrey a racheté les droits de sa série documentaire et a depuis décidé de mettre le documentaire en suspens. »

De plus, le contrat de contenu de Winfrey avec Apple TV Plus a pris fin en septembre 2022, et elle a alors décidé de racheter les droits, comme l’a déclaré un représentant : « Mme Winfrey pense que Lisa Erspamer et Kevin MacDonald sont des cinéastes incroyablement talentueux et est reconnaissante du temps et de l’énergie qu’ils ont consacrés au projet. »

Il convient de mentionner que les sources de l’industrie ont affirmé que Winfrey aurait dû débourser des millions pour récupérer les droits, bien que d’autres aient nié qu’elle ait payé plus de sept chiffres pour les droits.