La controverse Andrea Riseborough des Oscars, expliquée

La Britannique de 41 ans est une véritable comédienne, le genre de comédienne engagée qui est très respectée par ses pairs mais qui a surtout échappé au radar de la culture pop. Sans même pointer qu’il s’agissait de la même actrice, vous auriez peut-être vu Riseborough jouer la femme de Nicolas Cage dans l’hallucinogène « Mandy » ; séduire Emma Stone dans “Battle of the Sexes”; couvrir une mort accidentelle dans un épisode de “Black Mirror” ; ou explorer une Terre en ruine avec Tom Cruise dans “Oblivion”.

La gifle sismique de Will Smith ? L’époustouflant mélange “La La Land”-“Moonlight” ? Vous pouvez les avoir. J’aime mes controverses aux Oscars comme j’aime mes intrigues “Curb Your Enthusiasm”: petites, mesquines et un peu dérangées.

Repérez le caméléon Riseborough : dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche, dans “Oblivion”, “Mandy”, “Black Mirror” et “Battle of the Sexes”.

Qu’est-ce que “À Leslie” ?

Réalisé par Michael Morris, “To Leslie” met en vedette Riseborough dans le rôle principal, une Texane de l’Ouest alcoolique qui a gagné à la loterie il y a des années, mais qui a fait exploser son argent et torpillé ses relations depuis. Alors que sa famille et ses amis frustrés se demandent quoi faire avec la belligérante Leslie, de grandes questions se posent : vaut-il mieux laisser un toxicomane toucher le fond ou lui tendre la main ? Arrive-t-il un moment où rompre les liens familiaux devrait être fait pour votre propre bien ? Et hé, est-ce que Stephen Root, le nerd de l’agrafeuse de “Office Space”, joue un motard en cuir? (Aux côtés d’une Allison Janney lancinante, rien de moins !)

Le film a fait ses débuts à South by Southwest en mars dernier aux côtés d’un candidat aux Oscars beaucoup plus en vue, “Everything Everywhere All at Once”, et bien que “To Leslie” ait reçu des critiques majoritairement positives, il a rapporté moins de 30 000 $ lors de sa sortie en octobre. Au cours d’une année où de nombreux films spécialisés ont eu du mal à trouver un public dans les salles, ce total au box-office était encore si bas que la co-vedette de Riseborough, le podcasteur Marc Maron, accusé le distributeur “To Leslie”, Momentum Pictures, d ‘«incompétence flagrante» sur Twitter, a ensuite critiqué le studio pour ne pas avoir soumis le film pour examen par la plupart des guildes de l’industrie. Ce genre de négligence pourrait donner envie aux gens de prendre les choses en main… mais nous y reviendrons.