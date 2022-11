La contrôleure Susana Mendoza cherche à être réélue contre la républicaine Shannon Teresi – Shaw Local

La contrôleure d’État Susana Mendoza était en tête par une large marge dans sa candidature pour un autre mandat en tant que directrice financière de l’Illinois.

Mendoza, un démocrate de Chicago, affrontait le républicain Shannon Teresi et le libertaire Deirdre McCloskey.

Avec 75% du total des votes comptés, Mendoza a obtenu 2038375 voix, soit 57,7% contre les 1430515 voix de Teresi ou 40,5% et les 65095 voix de McCloskey, soit 1,8% des voix, selon des totaux non officiels.

Mendoza, une ancienne greffière de la ville de Chicago, avait déjà été élue pour un mandat partiel en décembre 2016 avant de remporter un mandat complet en 2018. Elle avait auparavant servi six mandats à l’Illinois House et s’était présentée sans succès à la mairie de Chicago.

La contrôleure de l’Illinois, Susana Mendoza, prend la parole lors de la journée d’action du comté de Will Latinx, un effort pour parler et dialoguer avec les électeurs de Latinx, au El Camaleon Bar et Grlll à Joliet dans cette photo d’archive d’octobre 2022. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Et donc je me suis probablement inscrite pour le poste le plus difficile du gouvernement à l’époque”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en podcast avec Capitol News Illinois. “Vous vous souviendrez, nous avions essentiellement, je ne dirais pas un gouverneur absent, mais nous avions un gouverneur qui détruisait activement les finances de l’État et décimait le réseau de sécurité sociale de l’État.”

Teresi, de Crystal Lake, est expert-comptable agréé et auditeur du comté de McHenry.

Shannon Teresi, candidate au poste de contrôleur, prend la parole lors du rassemblement du GOP au 115 Bourbon Street à Merrionette Park lundi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Je me présente parce que l’Illinois est le pays le plus corrompu, le plus mal géré fiscalement, le plus taxé et le taux de saisie le plus élevé”, a déclaré Teresi dans une interview séparée. “Et je me présente parce que je suis (expert-comptable agréé), je suis un examinateur agréé en matière de fraude, je suis un auditeur interne certifié avec une expérience éprouvée et une expérience de leadership financier que l’État n’a jamais eue auparavant dans son histoire du contrôleur position.”

En tant que contrôleur, Mendoza s’attribue le mérite d’avoir réduit l’arriéré de 16,7 milliards de dollars de factures impayées de l’État à moins de 4 milliards de dollars et d’avoir ramené le cycle de facturation de l’État pour les paiements des fournisseurs à 30 jours.

“Ce n’est rien de moins que remarquable”, a déclaré Mendoza à CNI. “Et je suis très fier que les habitants de l’Illinois m’aient fait confiance non pas une fois, mais deux fois en m’élisant deux fois à ce poste.”

Teresi rétorque que la réduction de la dette, ainsi que la mise à niveau du crédit de l’Illinois, sont attribuables à l’argent fédéral reçu par le gouvernement de l’État pour aider pendant la pandémie de coronavirus.

“L’État a reçu plus de 185 milliards collectivement non seulement pour l’État, mais pour toutes les agences au sein de l’État”, a déclaré Teresi à CNI. « Et cela a soutenu l’économie. Et ils essaient de s’en attribuer le mérite.

“Selon registres d’étatl’État lui-même a reçu environ 8,1 milliards de dollars, qui, selon Mendoza et l’administration Pritzker, ont tous été utilisés pour des dépenses ponctuelles liées à la pandémie », a rapporté CNI.

Capitol News Illinois a contribué.