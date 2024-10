La contribution des femmes au modernisme du milieu du siècle « n’est plus autant remise en question aujourd’hui »

De nombreuses créatrices du mouvement moderne du milieu du siècle sont plus célèbres aujourd’hui qu’à l’époque où elles produisaient des œuvres, déclare l’historienne du design Pat Kirkham dans cette interview pour notre série Mid-Century Modern.

Le designer américain Ray Eames, la designer française Charlotte Perriand et l’architecte Lina Bo Bardi font partie des femmes aujourd’hui reconnues pour leur contribution au mouvement moderne du milieu du siècle, qui s’est étendu du milieu des années 1940 au début des années 1970.

Kirkham, professeur d’histoire du design à l’Université de Kingston et auteur livres sur les designers Charles et Ray Eames et Les créatrices du XXe siècle aux États-Unisa fait valoir qu’un regain d’intérêt pour le modernisme du milieu du siècle a ramené certaines de ces femmes au premier plan du design.

« Il y a encore des architectes qui n’y voient pas de valeur »

Elle a expliqué que même si leurs créations ont connu un succès commercial dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, de nombreux designers ont été confrontés à l’adversité dans l’industrie.

« Ces femmes ont emprunté de nombreux chemins pour devenir ce qu’elles sont, et elles ne sont pas venues sans sacrifices et frustrations – je pense qu’elles sont très autonomes », a déclaré Kirkham à Dezeen.

« La possibilité que ces femmes étaient vraiment douées et ont réalisé un travail important n’est plus autant remise en question aujourd’hui, mais il y a encore des architectes qui ne leur voient pas de valeur et qui considèrent également les domaines qu’ils considèrent comme un travail de femme, comme l’intérieur. design, mais pas aussi valable que d’autres domaines du design.

Selon Kirkham, il était courant que les femmes ne soient pas reconnues pour leurs créations au milieu du XXe siècle. Il s’agit notamment de Ray Eames, connue pour le travail qu’elle a créé avec son mari Charles Eames.

Les Eames étaient des figures marquantes du mouvement de design du milieu du siècle. Ils se sont rencontrés en 1940 à la Cranbrook Academy of Art dans le Michigan, où Ray avait rejoint en tant que peintre abstrait cherchant à élargir sa pratique artistique et où Charles était architecte bénéficiant d’une bourse de design industriel.

Ray et Charles se sont mariés en 1941 et ont fondé la Bureau d’Eames à Los Angeles. Ensemble, ils sont devenus des designers influents dans les domaines de l’architecture, du mobilier, du graphisme et du cinéma, mais Ray a souvent reçu moins de crédit que son mari.

Meubles Herman Miller vendus sous le nom de Charles Eames

Ils ont conçu de nombreuses pièces pour la marque de mobilier Herman Miller, dont l’emblématique Eames Lounge Chair en 1956.

« Sans aucun doute, beaucoup de choses ont été publiées au nom de Charles », a déclaré Kirkham, « les meubles Herman Miller ont été vendus pendant des années comme ‘par Charles Eames’. »

« Maintenant, Ray semble être presque aussi connu que Charles Eames l’était. »

Kirkham a également déclaré que Ray, qu’elle avait interviewé avant le décès du créateur en 1988, avait des talents en dehors de son partenariat avec Charles. Ceux-ci ont souvent été négligés, mais sont maintenant découverts à titre posthume alors que le modernisme du milieu du siècle et le travail des Eames continuent d’inspirer.

Le design moderne du milieu du siècle « a adopté une esthétique plus humaine tout en restant résolument tourné vers l’avenir »

« Vous obtenez une image très différente si vous vous concentrez du point de vue de la femme », a déclaré Kirkham. » Rien qu’en faisant des recherches sur Ray, il y a une tonne de choses dont personne ne s’était soucié. «

« L’influence de Ray a été très forte sur les intérieurs – son importance dans leur esthétique était vraiment cruciale. »

« C’était un architecte assez artistique, mais il était aussi extrêmement intéressé par la technologie », a poursuivi Kirkham. « Ray disait souvent qu’elle pensait que l’un des problèmes de l’éducation américaine lorsqu’elle était jeune était que les femmes n’apprenaient pas la technologie – elle pensait que cela aurait été utile pour elle. »

Perriand est un autre designer dont les créations ont été mal créditées. Entre 1927 et 1937, elle collabore avec les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret sur la conception de meubles, notamment la chaise LC2 Grand Confort et la Chaise Lounge, mais en tant que femme, elle n’a pas reçu autant de reconnaissance que ses homologues masculins.

Après 10 ans de travail pour Le Corbusier, Perriand « est sortie de son ombre pour se lancer dans sa propre carrière réussie ». Le New York Times a déclaré.

Perriand a continué à concevoir jusqu’au milieu du siècle et a développé un intérêt particulier pour la création d’étagères. L’une de ses créations les plus remarquables est le système de rangement modulaire Bibliothèques, produit par l’atelier éponyme de l’architecte français Jean Prouvé.

Les meubles Perriand auraient été faussement crédités comme co-conçus avec Prouvé

Elle a créé d’autres itérations des étagères sous le titre Nuage, qui ont été produites par la Galerie Steph Simon jusqu’en 1970.

La famille de Perriand s’est retrouvée plus tard impliquée dans un long différend juridique concernant la paternité de Nuage, qui, selon eux, avait été faussement crédité en partie à Prouvé après sa mort.

Bien que ses collaborations avec des créateurs masculins l’aient, dans certains cas, laissée dans l’ombre et mal créditée, Kirkham pense que ses liens avec Le Corbusier signifient que Perriand est désormais plus facilement découverte que les autres créatrices modernes du milieu du siècle.

« Dans le mouvement moderne européen, il arrive souvent que des designers ne soient pas reconnus à leur juste valeur », a déclaré Kirkham.

« Avec les créations de Charlotte Perriand pour le Corbusier dans les années 1930, elle s’est retirée de l’histoire parce qu’elle travaillait avec un architecte très célèbre. »

Une attention particulière devrait être accordée à la découverte des femmes créatrices qui ont travaillé en Amérique centrale et en Amérique du Sud, a déclaré Kirkham.

Elle a expliqué que l’intérêt des gens pour le modernisme les conduit souvent aux créations d’hommes prolifiques européens et nord-américains issus du mouvement, mais que cela pourrait être orienté ailleurs.

« L’intérêt pour le modernisme est encore souvent ce qui motive le plus l’intérêt porté aux créateurs masculins, donc j’ai le sentiment qu’il y a encore une tonne de femmes à découvrir », a-t-elle déclaré.

« Le travail de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud mérite beaucoup plus d’intérêt, mais l’intérêt du modernisme passe avant tout. »

Lina Bo Bardi remporte le Lion d’or spécial de la Biennale d’architecture de Venise

Bo Bardi est l’un des designers sud-américains les plus connus du milieu du siècle. Née en Italie, elle s’installe au Brésil avec son mari après un voyage à Rio de Janeiro en 1946.

Basée à São Paolo, Bo Bardi est devenue citoyenne brésilienne en 1951. La même année, elle réalise son premier projet d’architecture avec sa propre maison, Glass House, et conçoit l’emblématique Chaise Bowl de Bardi.

Kirkham a nommé Clara Porset, d’origine cubaine, comme une autre créatrice particulièrement intéressante. Porset a étudié à Paris et aux États-Unis et, même si elle est revenue à Cuba, elle a été contraint de quitter le pays en 1935 en raison de son implication dans la grève générale cubaine.

Ayant trouvé refuge au Mexique, la culture du pays et le mobilier vernaculaire ont influencé nombre de ses créations, notamment le bois et l’osier tressé. Chaise Butaque.

Le Museum of Modern Art (MoMA) a décrit Porset comme un « pionnier du design ». et a affirmé qu’elle était la seule femme connue à avoir travaillé avec les architectes modernistes mexicains les plus en vue, notamment Luis Barragán, Max Cetto, Juan Sordo Madaleno et Mario Pani.

« De nouveaux noms sont découverts chaque jour »

Kirkham estime qu’il est important de corriger les erreurs du passé qui ont permis de négliger les créations modernes de certaines femmes du milieu du siècle.

Avec un intérêt généralisé pour le modernisme du milieu du siècle aujourd’hui, elle a expliqué que certaines personnes revisitent d’anciens documents et découvrent davantage de créatrices du mouvement.

« L’une des choses intéressantes est que le style moderne du milieu du siècle n’était pas populaire dans les années 1980 », a déclaré Kirkham. « Il y a actuellement un énorme regain d’intérêt. »

« C’est un héritage important et de nouveaux noms sont découverts chaque jour », a-t-elle poursuivi. « Ils sont très responsabilisants, et je pense qu’ils sont très responsabilisants parmi les jeunes étudiants en design. »

La photo du haut de Kirkham est de Casey Kelbaugh gracieuseté du Centre d’études supérieures Bard.

Cet article fait partie de la série de Dezeen sur le design moderne du milieu du siècle, qui examine la présence durable du design moderne du milieu du siècle, présente ses architectes et designers les plus emblématiques et explore la façon dont le style se développe au 21e siècle.

