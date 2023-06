Le Premier ministre hongrois a mis en garde contre l’opération très médiatisée des forces de Kiev

Tout doit être fait pour éviter une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes car elle aurait des conséquences dévastatrices pour Kiev, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Lors d’une interview avec Kossuth Radio vendredi, Orban a déclaré que « même quelqu’un comme moi avec un an et demi d’expérience dans le service militaire sait parfaitement… que si j’attaque, je perdrai trois fois plus que celui qui est en défense. »

L’Ukraine a probablement une population de « quelque part entre 20 et 30 millions » pour le moment, ce qui est « une fraction » de ce que la Russie a, dit-il. La population russe dépasse les 146 millions d’habitants, selon les données du Service fédéral des statistiques.

Le lancement d’une contre-offensive majeure par Kiev dans de telles conditions « serait un bain de sang » a averti le dirigeant hongrois.

« Même dans le meilleur des cas [for Kiev]aucun meilleur résultat n’a pu être obtenu… sur le champ de bataille, que ce qui aurait pu être obtenu par des négociations avant même le conflit », il a dit.

« Nous devons faire tout notre possible avant le lancement d’une contre-offensive pour convaincre les parties qu’un cessez-le-feu et des pourparlers de paix sont nécessaires », Orban a insisté.

L’Ukraine planifie depuis des mois une contre-offensive à grande échelle contre les forces russes, affirmant que cela permettrait à Kiev de reprendre tous les territoires perdus au profit de la Russie, y compris la Crimée. L’opération devait commencer au printemps, mais avait été retardée à de nombreuses reprises, les responsables ukrainiens se plaignant du mauvais temps, du manque de munitions et de la réticence de l’Occident à fournir des avions de combat.

La Hongrie a adopté une approche équilibrée depuis le déclenchement du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022. Budapest a fourni une aide humanitaire à l’Ukraine, mais a refusé d’envoyer des armes au gouvernement du président Vladimir Zelensky, contrairement à de nombreux autres États membres de l’UE. La Hongrie a également constamment appelé à un règlement pacifique de la crise et critiqué les sanctions imposées par Bruxelles à Moscou, affirmant qu’elles n’avaient pas atteint leur objectif et nuisaient davantage à l’UE qu’à la Russie.