La contre-offensive ukrainienne s’avère difficile alors que la Russie monte en résistance

Un militaire ukrainien utilise une mitrailleuse alors qu’il roule sur un MaxxPro MRAP dans le village récemment libéré de Blagodatne, dans la région de Donetsk, le 16 juin 2023, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Anatolii Stepanov | AFP | Getty Images

Il devient de plus en plus clair que l’Ukraine pourrait avoir un long et sanglant travail devant elle en ce qui concerne sa contre-offensive visant à reprendre le territoire occupé par la Russie dans le sud et l’est du pays. Bien qu’encore à ses balbutiements, la contre-offensive de l’Ukraine n’a produit que des gains limités jusqu’à présent, avec huit colonies récupérées au cours des deux dernières semaines. Les responsables ukrainiens sont les premiers à admettre que les forces armées du pays feront face à un « dur duel » avec la Russie dans les semaines et les mois à venir. « Nous savions avant de commencer [the counteroffensive] que cela n’allait pas être une promenade dans le parc », a déclaré mardi à CNBC Yuriy Sak, conseiller principal au ministère ukrainien de la Défense. « Nous savions que les Russes avaient des mois pour s’y préparer, nous savions qu’ils avaient construit des lignes de défense très, très fortement fortifiées, qu’ils avaient posé des millions de mines le long de la ligne de front. Ils sont creusés si profondément que nous avons déjà avait une très bonne idée que ce ne serait pas une tâche facile », a-t-il ajouté. Les combats entre les forces russes et ukrainiennes se sont intensifiés ces dernières semaines alors que Kiev a lancé des opérations de contre-offensive dans au moins trois zones de la ligne de front allant du sud à l’est de l’Ukraine.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a annoncé lundi qu’au cours de la semaine dernière, les troupes ukrainiennes en direction de Zaporijia, dans le sud de l’Ukraine, avaient avancé jusqu’à sept kilomètres (4,3 miles) et libéré 113 kilomètres carrés (43,6 miles carrés) de territoire, dont huit colonies. Mais dans des commentaires ultérieurs hier soir, Maliar a concédé qu’il « est assez difficile pour nos défenseurs d’avancer, car l’ennemi a jeté toutes ses forces pour arrêter l’offensive », ajoutant que les combats « sont chauds à la fois à l’est et au sud ». du pays. « Malgré le fait que nos troupes avancent dans plusieurs directions du sud, l’ennemi concentre une grande partie de ses efforts à l’est et continue d’y avancer », a-t-elle noté dans des commentaires traduits par Google. « L’ennemi n’abandonnera pas facilement ses positions et nous devons nous préparer au fait que ce sera un duel difficile. [that’s] exactement ce qui se passe maintenant. »

Les Russes « ne s’enfuient pas » cette fois

Les analystes de la défense ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’Ukraine lance des contre-attaques plus importantes contre les forces russes dans les mois à venir et suggèrent que sa première phase a été utilisée pour rechercher les faiblesses des lignes défensives russes. Maliar a semblé approuver ce point de vue, déclarant: « L’opération en cours a plusieurs tâches et l’armée exécute ces tâches. Ils se déplacent comme ils étaient censés se déplacer. Et le plus gros coup reste à venir. » Elle n’a pas précisé davantage.

Néanmoins, une pression croissante s’exerce sur l’Ukraine pour qu’elle produise des résultats solides – et les analystes ont déclaré à CNBC que les attentes pourraient être beaucoup trop élevées. Ils ont dit que l’Ukraine était, d’une certaine manière, devenue victime de son propre succès après que des contre-offensives « éclairantes » l’aient vue l’année dernière. reprendre une partie de la région de Kharkiv au nord-est de l’Ukraine et une bonne partie de Kherson au sud. Oleksiy Goncharenko, un législateur ukrainien, a déclaré mardi à CNBC qu’il était trop tôt dans la contre-offensive pour rendre un jugement. « L’année dernière, l’Ukraine a montré une sorte d’effet de foudre et les Russes se sont enfuis. Cette fois, les Russes ne s’enfuient pas, ils se battent, mais nous avançons. » Exhortant à la patience, le conseiller à la défense ukrainien Yuriy Sak a déclaré à CNBC: « Nous comprenons que tout le monde – et nous plus que quiconque – veut [the counteroffensive] progresser plus vite. » « Mais lors de la planification des prochaines étapes militaires chaque jour, notre commandement militaire prend en compte la priorité numéro un, qui progresse davantage avec un minimum de pertes de notre côté. C’est pourquoi la prise de décision est très, très prudente, nous sommes toujours en sondant et en faisant des reconnaissances dans différentes parties de la ligne de front à certains endroits, nous avançons mieux ou plus vite », a-t-il ajouté, faisant allusion aux gains jusqu’à présent dans le sud.

Besoin de plus d’armes

Un cri souvent entendu de Kiev a été pour plus d’armes de ses alliés internationaux et, plus important encore, la livraison rapide de ces armes à l’Ukraine. En effet, pendant le temps que l’Ukraine a attendu pour lancer sa contre-offensive – face aux intempéries et aux conditions de terrain boueuses, et en attendant une décision tant attendue sur la fourniture de chars de combat tels que les Leopard 2 – la Russie a été en mesure de construire des défenses profondes en territoire occupé . En tant que tel, Sak a déclaré que les progrès relativement lents de la contre-offensive jusqu’à présent étaient prévisibles, mais il a répété l’appel de l’Ukraine pour plus de matériel militaire de la part de ses alliés internationaux.

« Beaucoup dépendra de notre capacité à recevoir plus rapidement et plus d’armes parce que la domination aérienne le long de la ligne de front est entièrement entre les mains des Russes… nous devons donc être patients tous et nous assurer que nous progressons sans exposer nos troupes. à des risques inutiles », a déclaré Sak. On a beaucoup critiqué les alliés de l’OTAN de Kiev pour leur lenteur à s’entendre et à fournir du matériel à l’Ukraine. Anders Fogh Rasmussen, président de Rasmussen Global et ancien secrétaire général de l’OTAN, a déclaré mardi à CNBC que « nous sommes beaucoup trop lents ». « La discussion embarrassante sur la livraison des chars Leopard 2 est un très triste exemple de la façon dont nous avons permis à Poutine d’exploiter notre hésitation pour renforcer ses défenses », a déclaré Fogh Rasmussen, ajoutant que cela avait rendu beaucoup plus difficile pour l’Ukraine de mener à bien sa mission. contre-offensive. Le législateur Oleksiy Goncharenko a convenu qu’il avait été frustrant de voir la procrastination de l’Occident sur les fournitures d’armes

Des militaires ukrainiens reçoivent un entraînement aux manœuvres blindées sur des chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande au centre d’entraînement de l’armée espagnole de San Gregorio à Saragosse le 13 mars 2023. Oscar Del Pozo | AFP | Getty Images