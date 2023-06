La contre-offensive ukrainienne reprend trois villages

« Nous expulsons l’ennemi de nos terres natales. C’est la sensation la plus chaleureuse qui soit. L’Ukraine va gagner, l’Ukraine au-dessus de tout », a déclaré un soldat non identifié dans la vidéo sur Facebook.

Avec si peu d’informations en provenance de Kiev et peu de rapports indépendants en provenance des lignes de front, il a été presque impossible d’évaluer la situation sur le champ de bataille.

La Russie a construit de vastes fortifications à travers le territoire occupé pour se préparer à une contre-attaque ukrainienne en utilisant des milliers de soldats entraînés et équipés par l’Occident.

Makarikva se trouve à environ 90 kilomètres au nord-ouest de la ville de Marioupol, qui se trouve sur la mer d’Azov sur le bord sud du pont terrestre. La Russie a capturé la grande ville l’année dernière après l’avoir assiégée et bombardée pendant plusieurs semaines.

Le sud-est occupé est considéré comme une priorité probable pour les forces de Kiev qui pourraient viser à couper le pont terrestre de la Russie vers la péninsule annexée de Crimée et à diviser les forces russes en deux.

Dans sa déclaration, Maliar a également déclaré que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs opérations d’assaut dans l’est près de la ville dévastée de Bakhmut et avaient avancé de 250 mètres près du réservoir de Berkhivka.

La Russie a déclaré avoir capturé la ville de Bakhmut le mois dernier après la bataille la plus sanglante et la plus longue de l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, mais Kiev a déclaré qu’elle avait regagné du terrain sur les flancs de la ville.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré séparément qu’une brigade d’infanterie motorisée avait avancé sur la ligne de front autour de la ville orientale d’Avdiivka ces derniers jours et capturé une position russe, mais il n’a fourni aucun autre détail.

