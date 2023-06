La contre-offensive tant attendue de l’Ukraine gagne du terrain, selon la vice-ministre de la Défense de Kiev, Hanna Maliar, qui a déclaré lundi que l’Ukraine avait repris huit villages au cours des deux dernières semaines.

Un responsable russe installé a d’abord reconnu que les troupes ukrainiennes avançaient dans la région sud de Zaporizhzhia et a confirmé que la ville de Piatykhatky avait été reprise par les forces ukrainiennes malgré les tirs nourris des troupes russes.

« Les offensives » en forme de vague « de l’ennemi ont donné des résultats, malgré des pertes énormes », a déclaré dimanche sur Telegram Vladimir Rogov, un responsable russe positionné à Zaporizhzhia.

L’UKRAINE AFFIRME AVOIR CAPTURÉ UN AUTRE VILLAGE COMME CONTRE-OFFENSIVE TRÈS ANTICIPÉE EN COURS

Mais selon Maliar, les troupes ukrainiennes avaient non seulement repris la colonie, mais avaient avancé de près de 4,5 miles dans les lignes russes au cours des deux dernières semaines et « libéré » une zone de près de 44 miles carrés.

Sept autres villes ont également été reprises par les troupes ukrainiennes, dont deux dans la région de Zaporizhzhia et quatre villes à l’est juste de l’autre côté de la frontière dans la région de Donetsk.

La poussée réussie vers le sud par les forces ukrainiennes est significative car elle suggère que la contre-offensive de l’Ukraine vise une zone triangulaire vitale dans la région de Zaporizhzhia.

La région est définie par des voies de transport entre les villes de Melitopol, Tokmak et Vasilyevka – qui se trouve à seulement 10 miles au sud de la colonie reconquise de Piatykhatky.

Selon les analystes occidentaux de la défense, la prise de cette zone sera non seulement cruciale pour la capacité de l’Ukraine à expulser les troupes russes des zones à l’ouest, comme Kherson, mais elle permettra également aux troupes ukrainiennes de pousser vers le sud en direction de la mer d’Azov et de la Crimée.

LE PRÉSIDENT ZELENSKYY CONFIRME LE DÉBUT DE LA CONTRE-OFFENSIVE CONTRE LA RUSSIE

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti dimanche que malgré les avancées, la zone de Zaporizhzhia – qu’il a qualifiée de secteur de Tavria – reste « le front le plus dur » de la guerre.

Lundi, Maliar a également regardé vers l’est l’endroit où certains des combats les plus brutaux se sont produits au cours des six derniers mois en Ukraine et a déclaré que cela restait « compliqué ».

« Les Russes y ont déployé leurs forces, menant une offensive active sur le front de Lyman et de Koupiansk, essayant de prendre l’initiative », a-t-elle déclaré en référence à l’est de Donetsk et à l’est de Kharkiv, respectivement. « Ils lancent aussi fréquemment des attaques. Des combats intenses se poursuivent.

« Nos troupes agissent avec courage dans les conditions des forces et des moyens russes dominants, et ne les laissent pas avancer », a-t-elle ajouté.

Le ministère russe de la Défense a également affirmé lundi avoir déjoué une tentative ukrainienne de reprendre le village de Novodonetske, dans l’ouest de Donetsk, près de la frontière avec Kharkiv, bien que Fox News Digital n’ait pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.