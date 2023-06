La contre-offensive ukrainienne est en cours. Voici ce qui est en jeu.

Avant cette nouvelle poussée, alors même qu’elle accueillait des livraisons massives d’armes de plus en plus sophistiquées de la part de bailleurs de fonds occidentaux, Kiev a cherché à gérer les attentes, minimisant la possibilité de gains considérables. Néanmoins, la contre-attaque entame une nouvelle phase de la guerre.

L’invasion en cours de l’Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022, avec une attaque russe rapide sur Kiev et dans l’est. Au printemps, les troupes russes s’étaient retirées de la capitale et avaient recentré leurs efforts sur le sud et l’est. Une première contre-offensive ukrainienne à l’automne a regagné le territoire autour de Kherson et Kupiansk. Depuis lors, les parties ont mené une guerre acharnée pour des gains supplémentaires autour de la ville décimée de Bakhmut et ailleurs. Aucune des deux parties n’a fait de progrès territorial majeur.