La contre-offensive ukrainienne a contrecarré les plans d’annexion de la Russie

KYIV, Ukraine – Alors que les forces ukrainiennes préparaient discrètement une contre-offensive qui expulserait de manière étonnante les soldats russes occupants de presque toute la région du nord-est de Kharkiv, Moscou était si sûre de son emprise sur le territoire qu’elle a commencé à imposer le programme russe dans les écoles locales. Avec ces terres et ces écoles de retour sous le contrôle de l’armée ukrainienne après les avancées fulgurantes de ces derniers jours, et avec les plans d’annexion de Moscou déjoués, du moins pour le moment, l’Ukraine a déclaré qu’elle avait arrêté des enseignants russes laissés par les soldats russes en retraite.

Moscou a reconnu que des éducateurs avaient été arrêtés, mais a affirmé qu’il s’agissait de collaborateurs ukrainiens et non de citoyens russes. Et en signe de la revendication d’autorité du Kremlin dans la région, le chef de la commission d’enquête russe, un haut organe chargé de l’application de la loi, a ordonné mardi sa propre enquête criminelle sur l’arrestation des enseignants par les Ukrainiens, selon la chaîne Telegram du département.

On ne savait pas combien d’enseignants l’Ukraine avait détenus, mais les arrestations n’étaient qu’une partie des répercussions continues de l’opération ukrainienne réussie et de la retraite rapide et humiliante de la Russie.

Alors que le Kremlin est sous pression pour expliquer les pertes et les rares affirmations publiques en Russie selon lesquelles l’effort militaire du pays s’est avéré insuffisant, le porte-parole du président Vladimir Poutine a réaffirmé mardi qu’il n’était pas prévu de mobilisation militaire générale.

“Pour le moment, non, c’est hors de question”, a déclaré le porte-parole, Dmitry Peskov, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Peskov a également lancé un avertissement aux détracteurs de Poutine, y compris les partisans de la guerre qui ont poussé à une mobilisation générale et à des frappes plus dures contre l’Ukraine. Le Kremlin a rendu illégale la critique de la guerre, qu’il appelle une « opération militaire spéciale », et a réprimé les dissidents.

« Quant aux autres points de vue critiques, tant qu’ils restent dans le cadre de la législation actuelle, c’est du pluralisme. Mais la ligne est très, très mince », a averti Peskov. « Il faut être très prudent ici. Il était clair, a-t-il ajouté, que « les Russes soutiennent le président. Cela est confirmé par l’état d’esprit des gens.

Au milieu des gains surprenants de l’Ukraine, des villages libérés décrivent les troupes russes lançant des fusils et fuyant

Cependant, l’ambiance en Russie est sombre, en contraste frappant avec la jubilation en Ukraine ces derniers jours, comme en témoignent les vidéos de résidents joyeux serrant dans leurs bras des soldats ukrainiens alors qu’ils envahissaient des villages, des villes et des villes stratégiques de la région de Kharkiv.

Alors que Kyiv a réaffirmé son autorité sur ces villes et villages libérés, les projets d’annexion du territoire du Kremlin sont devenus de plus en plus clairs, qu’il s’agisse de façonner ce que les jeunes Ukrainiens apprendraient en classe ou de préparer de faux référendums.

Il a également révélé à quel point la Russie n’était pas préparée à l’avancée de l’Ukraine, laissant derrière elle non seulement des éducateurs sympathiques, mais aussi tant d’armes et d’équipements que les experts militaires ont estimé que la Russie luttera désormais encore plus pour conquérir plus de terrain qu’elle n’en occupe actuellement.

Dans le sud de l’Ukraine occupée, au milieu d’une contre-offensive ukrainienne distincte plus lente, la Russie a retardé ses plans d’organisation de référendums, ce qui serait illégal et non reconnu par la communauté internationale, mais Moscou a prévu comme un précurseur de l’annexion.

Face aux pertes de guerre, les propagandistes russes se replient sur la colère et le patriotisme

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré lundi que les enseignants russes risquaient jusqu’à 12 ans de prison pour violation des lois et coutumes de la guerre, sans préciser combien avaient été arrêtés.

Ces derniers mois, la Russie a promis à des centaines d’enseignants d’importantes augmentations de salaire pour se rendre en Ukraine occupée et enseigner le programme russe – avec la vision russe de l’histoire de l’Ukraine – au cours de la prochaine année scolaire.

L’éducation ukrainienne « doit être corrigée », a déclaré le ministre russe de l’Éducation, Sergueï Kravtsov, lors d’une réunion du parti Russie unie de Poutine le 28 juin. Les enseignants de la région occupée du sud de l’Ukraine ont insisté pour utiliser exclusivement la langue russe pendant les cours.

Mais alors que certains des plans d’invasion et d’annexion trop pressés de la Russie se sont effondrés au cours du sixième mois de la guerre, Poutine fait face à une pression croissante chez lui.

Les objectifs initiaux de ce que le Kremlin appelle une « opération militaire spéciale » étaient de capturer Kyiv et de forcer un changement de régime. Cela a échoué après moins de deux mois de combats.

Les services de renseignement britanniques ont déclaré lundi que la 1ère armée de chars de la garde russe, l’une des unités les plus prestigieuses de l’armée russe, faisait partie des forces qui se sont retirées de la région de Kharkiv et a été “gravement rétrogradée” après avoir subi de “lourdes pertes” plus tôt dans la guerre. .

“La force conventionnelle russe conçue pour contrer l’OTAN est gravement affaiblie”, a déclaré l’agence de renseignement. dit sur Twitter. “Il faudra probablement des années à la Russie pour reconstruire cette capacité.”

Robyn Dixon et Mary Ilyushina à Riga, en Lettonie, ont contribué à ce rapport.