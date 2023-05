La contre-offensive ukrainienne a COMMENCÉ, selon un haut responsable de Zelensky, alors que la frontière russe est menacée et que les troupes pincent Bakhmut tombé

La contre-offensive de l’UKRAINE contre la Russie a commencé, a révélé l’un des plus hauts conseillers du président Zelensky.

Mikhail Podolyak, chef du bureau présidentiel, a déclaré aujourd’hui que les opérations visant à repousser la Russie aux frontières de l’Ukraine étaient déjà en cours « depuis des jours ».

6 Les forces armées préparent leur contre-offensive Crédit : Getty

6 Des escarmouches se produisent toujours près de Bakhmut Crédit : AP

S’adressant à la station de radio italienne Rai1, M. Podolyak a déclaré : « C’est une guerre intense sur 1 500 km de frontière, mais les actions ont déjà commencé ».

On ne sait pas à quelles actions il faisait référence, mais les troupes ukrainiennes sont connues pour attaquer autour des flancs de Bakhmut dans une tentative d’encercler la ville.

Bakhmut a récemment été saisi par les voyous du groupe Wagner d’Evgueni Prigojine, après une bataille qui a vu de nombreux membres de Wagner courir comme des « rats dans un piège ».

M. Podolyak a ajouté: «Ce n’est pas un« événement unique »qui commencera à une heure précise d’un jour précis par une coupe solennelle du ruban rouge.

« Ce sont des dizaines d’actions différentes visant à détruire les forces d’occupation russes dans différentes directions, qui ont déjà eu lieu hier, ont lieu aujourd’hui et se poursuivront demain.

« La destruction intensive de la logistique ennemie est aussi une contre-offensive. »

Cela s’est produit alors que Prigozhin, commandant du groupe Wagner, a déclaré que ses hommes quitteraient Bakhmut d’ici le 1er juin après une bataille d’un an pour prendre la ville.

La défense sera laissée à des éléments de l’armée régulière russe, a déclaré M. Prigozhin, qu’il a précédemment critiqué pour avoir abandonné leurs postes face aux attaques ukrainiennes.

Bakhmut, une ville carrefour dans le Donbass, n’a que peu d’importance tactique mais est devenue politiquement importante pour les deux parties alors qu’elles tentent de se présenter comme étant sur la voie de la victoire.

L’Ukraine nie que la Russie contrôle totalement la ville, le général Oleksandr Syrskyi – chef des forces terrestres ukrainiennes – affirmant que ses hommes tentent d’encercler les troupes qui y sont stationnées.

Il y a seulement quelques jours, des chars ont pris d’assaut les frontières russes dans la région de Belgorod.

Des drones auraient également été utilisés lors de «l’invasion» alors que des explosions retentissaient le long de la frontière dans la région de Belgorod – où le gouverneur local a lancé un message désespéré «ne paniquez pas» aux habitants.

Les autorités russes ont déclaré qu’un « groupe de sabotage de l’armée ukrainienne » avait traversé la frontière et que les forces « prenaient des mesures pour éliminer l’ennemi ».

Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré que les personnes impliquées dans l’incursion étaient « uniquement des ressortissants russes ».

Les paroles de Podolyak viennent également dans un contexte de frappes accrues sur les positions russes, y compris avec les missiles de croisière britanniques à longue portée Storm Shadow.

L’Ukraine affirme que les dépôts de munitions, les concentrations de troupes, les postes de commandement et les positions d’artillerie sont régulièrement touchés dans ce que les experts militaires appellent des « opérations de mise en forme » avant l’offensive.

Les alliés de Kiev continuent également d’intensifier leur soutien à l’Ukraine, notamment une coalition de pays visant à fournir des avions de combat F-16 recherchés à ses forces aériennes.

Le Royaume-Uni a accepté de former des pilotes ukrainiens à l’utilisation des jets, ce que le président Zelensky demande depuis les premières semaines de la guerre.

M. Podolyak a ajouté : « Aujourd’hui, nous avons les missiles à longue portée ‘Storm Shadow’, les Léopards, les systèmes anti-missiles que la France et l’Italie nous ont donnés. Les F-16 vont enfin nous permettre de fermer l’espace aérien.

« Le paradoxe est que si nous les avions eus il y a un an, la guerre serait déjà terminée. »

L’Ukraine promet depuis des mois de déclencher une offensive printanière, les experts mettant en garde contre les dangers d’aller trop tôt.

On s’attend à ce qu’ils utilisent de nouveaux chars occidentaux pour percer les lignes défensives russes lors d’un assaut de style Desert Storm.

Ils se lanceront dans la bataille avec de nouveaux équipements clés, tels que les chars de combat principaux Challenger 2 et Leopard 2, les véhicules blindés Stryker et Bradley et de nouveaux systèmes d’artillerie.

Les analystes de la guerre au Équipe de renseignement sur les conflits a déclaré que l’objectif principal de la nouvelle contre-offensive sera de « débloquer » Bakhmut.

« Les véhicules sont déjà sur le territoire de l’Ukraine à la disposition de son armée et pourraient être utilisés au combat dans un avenir proche », a écrit l’équipe dans son rapport de situation du 28 mars.

« Nous nous attendons à ce que l’objectif principal de la contre-offensive ukrainienne soit de débloquer Bakhmut. »

D’autres analystes disent que l’Ukraine pourrait tenter de percer à Zaporizhzhia, coupant le pont terrestre crucial de la Russie vers la Crimée.

Cela ouvrirait la porte à un assaut à grande échelle pour reprendre la péninsule, que Poutine a annexée en 2014.

6 Bakhmut continue de brûler alors que les forces ont commencé leur retraite Crédit : Reuters

6 Les lignes de front ont été semées d’embûches Crédit : AP

6 De nouvelles armes occidentales aideront les forces armées ukrainiennes Crédit : AP