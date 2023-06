La contre-offensive tant attendue de l’Ukraine est en cours. Voici ce que nous savons jusqu’à présent

L’Ukraine a déclaré lundi que ses troupes avaient repris sept villages aux forces russes le long d’un front d’environ 100 kilomètres dans le sud-est depuis le lancement de sa contre-offensive tant attendue la semaine dernière.

La tâche de mettre fin à l’occupation par Moscou du sud et de l’est de l’Ukraine est ardue, étant donné la supériorité numérique de la Russie en hommes, en munitions et en puissance aérienne, et les nombreux mois qu’elle a dû construire de profondes fortifications défensives.

Lundi, des soldats ont été vus dans une vidéo tenant le drapeau ukrainien dans le village de Storozheve, le long de la rivière Mokri Yaly qui coule vers le nord hors du territoire sous contrôle russe. Reuters a confirmé l’emplacement.

Un jour plus tôt, Kiev avait déclaré que ses forces se dirigeant vers le sud avaient libéré trois autres villages voisins le long du Mokri Yaly : Blahodatne, Neskuchne et Makarivka.

La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré lundi soir dans un article de Telegram que les forces ukrainiennes avaient également repris Levadne et Novodarivka, à environ 10 kilomètres à l’ouest de Mokri Yaly, ainsi que Lobkove, au sud-est de la ville de Zaporizhzhia.

Mme Maliar a déclaré que les troupes avaient avancé de 6,5 kilomètres au total. « La superficie du territoire pris sous contrôle était de 90 kilomètres carrés », a-t-elle déclaré. Mme Maliar a ajouté que les sept colonies avaient été prises au cours de la semaine dernière, sans donner de détails sur la date précise.

Il n’a pas été possible de vérifier toutes les revendications du champ de bataille.

Quelle est l’importance du territoire repris par l’Ukraine ?

La poussée est déjà l’avancée la plus rapide de l’Ukraine depuis sept mois, bien qu’elle soit encore en deçà d’une percée majeure, la Russie étant censée disposer d’une solide ligne de fortifications plus au sud.

L’avancée la plus éloignée revendiquée par Kiev laisse encore ses forces à quelque 90 kilomètres de la côte de la mer d’Azov et le prix de couper le « pont terrestre » de la Russie vers la Crimée, la péninsule que Moscou a saisie à l’Ukraine en 2014.

Un porte-parole de la défense ukrainienne a déclaré que la Russie avait fait sauter un barrage sur le Mokri Yaly pour empêcher les forces ukrainiennes de pousser plus au sud. Cela s’est produit moins d’une semaine après la destruction d’un énorme barrage sur le fleuve Dnipro, beaucoup plus grand, provoquant une catastrophe humanitaire dans une partie du sud.

Kiev a également lancé des assauts à d’autres endroits le long de la longue ligne de front, sondant les faiblesses russes, bien qu’il ait donné peu de détails jusqu’à présent.

Des secouristes aident les habitants à rentrer chez eux dans le village d’Afanasiivka, région de Mykolaïv, Ukraine, le 12 juin 2023, au milieu des inondations qui ont suivi l’effondrement du barrage de Nova Khakovka. Source: PAA / Stas Kozliuk

Quelle a été l’intensité des combats jusqu’à présent ?

L’Ukraine mise sur les dizaines de milliards de dollars d’armes, d’entraînement et de renseignements qu’elle a reçus de l’Occident, combinés à sa propre détermination sur le champ de bataille, à son sens tactique et à la motivation de chasser un envahisseur de son propre territoire, pour lui donner le bord.

Il sait également qu’il devra peut-être montrer des progrès significatifs au cours de l’été pour maintenir le même niveau de soutien militaire, financier et politique occidental, et avoir un jour une chance de se remettre de la perte et de la dévastation infligées par Moscou.

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré qu’elles s’étaient livrées à deux douzaines de violentes batailles au cours des dernières 24 heures sur le front oriental, près de la ville de Bakhmut, plus au sud près d’Avdiivka et de Maryinka, et plus au nord près de Bilohorivka.

Ils n’ont pas fourni de détails similaires sur les combats sur le front sud, où la principale contre-offensive est attendue.

Moscou n’a pas encore officiellement reconnu les avancées ukrainiennes. Lundi, le ministère russe de la Défense a répété les affirmations régulières de la semaine dernière selon lesquelles il avait repoussé les tentatives d’offensive dans les régions de Donetsk et de Zaporizhzhia, et a déclaré qu’il avait frappé des emplacements de réserve de l’armée ukrainienne avec des missiles à longue portée.

Mais d’éminents blogueurs militaires russes ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient en fait pris Blahodatne, Neskuchne et Makarivka, et poussaient vers le sud.

Un jeune enfant passe en trottinette devant la gerbe déposée par le Premier ministre canadien Justin Trudeau devant le mur commémoratif de la cathédrale Saint-Michel de Kiev, en Ukraine, le dimanche 11 juin. Le mur commémoratif est couvert des portraits de milliers de soldats ukrainiens décédés. Source: PAA / Franck Gunn

Contre-offensive principale « pas encore commencée »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il était trop tôt pour dire exactement où allait la contre-offensive de l’Ukraine, mais que Washington était convaincu que Kiev continuerait à avoir du succès.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Washington, M. Blinken a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à maximiser leur soutien à l’Ukraine. Un ensemble « solide » de soutien politique et pratique à l’Ukraine, a ajouté M. Blinken, pourrait être attendu lors du prochain sommet de l’OTAN à Vilnius.

Certains analystes militaires occidentaux ont déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur la contre-offensive, et les escarmouches jusqu’à présent pourraient montrer que l’Ukraine ne fait que tester les défenses russes.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé aux États-Unis, a déclaré que l’Ukraine tentait « une opération tactique extrêmement difficile, un assaut frontal contre des positions défensives préparées, encore compliquée par un manque de supériorité aérienne », et que les assauts initiaux ne doivent pas être surinterprétés.

Ben Hodges, un ancien commandant des forces américaines en Europe, a déclaré que l’attaque principale, lorsqu’elle se produirait, comporterait plusieurs centaines de chars et de véhicules de combat d’infanterie.

« L’offensive a clairement commencé, mais je ne pense pas que l’attaque principale », qui impliquerait de grandes formations blindées, a-t-il écrit. pour le Center for European Policy Analysis, basé à Washington.

La Russie n’a pas encore fait face à ce genre d’assaut, mais ses performances peu convaincantes sur le champ de bataille au cours des 15 mois qui ont suivi son invasion à grande échelle ont conduit à de fréquents changements de commandement et à des disputes publiques avec les milices privées appelées à combattre aux côtés de l’armée.

Le président Vladimir Poutine a marqué la fête nationale de la Russie avec une cérémonie de remise de prix au Kremlin, mais n’a fait qu’une mention dans son discours de la guerre qu’il avait déclenchée, au prix énorme pour ses propres citoyens en vies perdues, en argent et en relations internationales.

« Aujourd’hui, à un moment difficile pour la Russie, (les sentiments de patriotisme et de fierté) unissent encore plus fortement notre société … (et) servent de soutien fiable à nos héros participant à l’opération militaire spéciale », a-t-il déclaré.