Une contre-offensive surprise au cours du week-end a vu les troupes ukrainiennes pénétrer dans les zones autour de Kharkiv dans le nord-est, libérant des villages et des villes et prenant les troupes russes au dépourvu. Les manœuvres rapides ont menacé d’encercler une partie de l’armée russe et les ont amenées à abandonner rapidement leurs positions et leur matériel militaire alors que les troupes ukrainiennes se rapprochaient.

La contre-offensive a repris environ 1 160 miles carrés de territoire depuis qu’elle a commencé sérieusement au début du mois, a déclaré dimanche à l’Associated Press le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyy. La poussée vers l’est a pris les forces russes au dépourvu et a forcé plusieurs unités à abandonner leurs postes alors que les troupes ukrainiennes prenaient le contrôle des villes stratégiques d’Izyum, Balakliia et Kupiansk – des zones critiques pour la ligne d’approvisionnement et de logistique russe dans la région du Donbass.

C’est le coup le plus important porté à l’armée russe depuis que l’Ukraine a chassé ses troupes de Kyiv en mars et libéré la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, que les forces russes ont dévastée par des bombardements quasi constants pendant des mois.

La Russie, pour sa part, a reconnu les pertes, le ministère russe de la Défense déclarant que les troupes se “regrouperaient” et se dirigeraient vers Donetsk, une zone sous contrôle russe à la frontière sud-est de l’Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine n’a pas reconnu la percée samedi, optant plutôt pour l’inauguration d’une grande roue à Moscou.

L’offensive éclair intervient alors que les troupes ukrainiennes tentent également de libérer du territoire dans le sud, y compris la ville de Kherson et la zone entourant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été reconnectée au réseau électrique ukrainien afin de fermer son dernier réacteur en état de marche. . L’usine est occupée par les troupes russes depuis mars, des travailleurs ukrainiens exploitant l’installation. Les combats à Zaporizhzhia, qui se sont intensifiés le mois dernier, ont augmenté la possibilité d’une crise nucléaire dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, les experts ayant appelé à la fermeture de l’installation.

Alors que la Russie détient toujours une vaste partie du territoire ukrainien dans le sud et l’est du pays, la poussée de samedi montre une armée ukrainienne à l’offensive plutôt qu’à la défensive. Cela modifie également le paysage du champ de bataille, perturbant la dynamique de broyage qui a caractérisé la guerre au cours des dernières semaines. Il est important de noter que la poussée bien planifiée et organisée de l’Ukraine révèle de nouvelles faiblesses dans la formation russe et offre une victoire morale cruciale alors que la guerre s’étend dans son septième mois.

Les armes occidentales, combinées au renseignement et à l’organisation, fonctionnent

Bien que le blitz de cette semaine ait pris la Russie et une grande partie du reste du monde par surprise, il s’agit d’une opération qui se prépare depuis des mois. Les forces ukrainiennes ont avancé sur la ville méridionale de Kherson ces dernières semaines, travaillant à la libération de la région et y dirigeant les forces russes. Alors que les troupes russes étaient ligotées près de Kherson, les forces ukrainiennes ont lancé une attaque époustouflante sur Kharkiv, menaçant d’encercler les troupes russes et les forçant à battre en retraite à la hâte.

“Ce sont des mois de planification, mais aussi des semaines et des semaines d’opérations de façonnage par les forces ukrainiennes”, a déclaré John Spencer, directeur des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute de West Point, à Vox dans une interview dimanche. “De toute évidence, il y avait d’autres forces dans la campagne ukrainienne pour libérer leurs terres, prêtes à profiter de toute ouverture.”

Même avant les offensives de Kherson et de Kharkiv, les troupes ukrainiennes avaient lancé des attaques contre les dépôts d’armes et les centres de commandement russes, ce qui, selon Spencer, a contribué à modifier la dynamique et à préparer le terrain – distrayant les troupes russes et affaiblissant leurs chaînes de commandement et d’approvisionnement – ​​pour que les troupes ukrainiennes puissent reprendre les villes et cités proches de Kharkiv.

“L’armée ukrainienne a profité de la relocalisation de l’essentiel des forces russes vers le sud et tente de diriger le cours de la guerre, excellant dans la manœuvre et faisant preuve d’une grande ingéniosité”, a déclaré Mykola Sunhurovskyi, experte au sein de l’armée basée à Kyiv. Razumkov Center, a déclaré à l’Associated Press.

L’autre force majeure de l’armée ukrainienne est son accès à l’information et son utilisation, a déclaré Spencer. “Rien de tout cela n’est fait sans que les Ukrainiens surpassent les Russes en matière de renseignement, qu’il s’agisse de renseignement satellitaire, de renseignement humain, pour savoir où se trouvaient les faiblesses.”

Ces avantages en matière de renseignement, d’organisation et de pure volonté de poursuivre le combat ont, bien sûr, été augmentés par les armes, le financement et l’entraînement occidentaux. Le 8 septembre, le département américain de la Défense a engagé 675 millions de dollars supplémentaires en armes à l’Ukraine, dont quatre obusiers et pièces d’artillerie, ainsi que des munitions pour les 16 systèmes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) en Ukraine, et des véhicules blindés supplémentaires.

“Nous constatons des gains réels et mesurables de l’Ukraine dans l’utilisation de ces systèmes”, a déclaré jeudi le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, aux journalistes à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. “Par exemple, les Ukrainiens ont frappé plus de 400 cibles avec le HIMARS et ils ont eu un effet dévastateur.”

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du conflit ?

La capacité de l’armée ukrainienne à planifier, élaborer des stratégies et exécuter une offensive aussi étonnante témoigne également du manque de préparation et de stratégie des forces russes, a déclaré Spencer à Vox, qualifiant les troupes russes dans la région de “non dirigées”. “Sur le plan organisationnel, cela signifie qu’ils n’ont même pas la capacité de faire un retrait mesuré”, a-t-il déclaré, comparant le retrait ordonné de la Russie de Kyiv en mars à la retraite de ce week-end, où les troupes se sont simplement levées et sont parties, abandonnant les fournitures, les armes et Véhicules.

“[In Kyiv], c’était très délibéré, ils ont utilisé l’artillerie pour tenir la position pendant qu’ils se retiraient. Ce que nous voyons maintenant est fondamentalement le contraire de cela, littéralement juste quelqu’un qui découvre qu’une grande formation se dirige vers lui, et tout le monde court, laissant tout en place », a déclaré Spencer. “Cela signifie, dans mon esprit, en tant que vétéran militaire, qu’ils n’avaient pas les commandants ou les chefs subalternes au niveau inférieur pour faire un plan rapide pour se retirer de leurs positions.”

Alors que la retraite chaotique des troupes russes de Kharkiv ne se reflète pas – et ne peut pas – se refléter sur toutes les unités russes, elle offre un aperçu derrière le rideau de ce que sont réellement les capacités des troupes russes à ce stade de la guerre. Et bien que la Russie détienne encore des pans de territoire dans le sud et l’est, le défi de tenir ce territoire sera important ; Selon un rapport de situation de l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW).

C’est aussi une victoire morale pour l’armée ukrainienne ; après des mois de cession progressive de villages et de villes du sud et de l’est au contrôle russe, c’est la première fois que les forces armées ont pu prendre l’initiative et mener une forte offensive. C’est aussi la preuve pour les donateurs occidentaux qu’avec les fournitures et la formation appropriées, les forces armées peuvent être incroyablement efficaces, même contre un adversaire avec plus d’armes et plus de troupes.

Les forces ukrainiennes auront également désormais accès aux armes et fournitures russes laissées pour compte, car dans leur hâte, “les Russes n’ont pas exploité les zones d’où ils se sont retirés comme ils l’ont fait lorsqu’ils se sont retirés des environs de Kyiv”, selon l’ISW. “Ils laissent derrière eux de grandes quantités d’équipements et de fournitures que les forces ukrainiennes peuvent utiliser.” Ces fournitures sont les bienvenues alors que l’Ukraine s’efforce de convaincre certains pays occidentaux, comme l’Allemagne, de remettre les fournitures nécessaires et certains stocks américains, comme les munitions de 155 mm utilisées dans les obusiers, proches de l’épuisement.

“C’est une bataille sur les villes et les centres logistiques” plus qu’un simple territoire, a déclaré Spencer à Vox, et “change en fait tout le calcul du champ de bataille des lignes de communication russes ou de leurs lignes de soutien”. Kupiansk, au nord d’Izyum, était le seul nœud ferroviaire approvisionnant les troupes russes de première ligne dans la région. Samedi, les troupes ukrainiennes ont accroché le drapeau devant l’hôtel de ville de Koupiansk, a rapporté Reuters.

Izyum était une plaque tournante logistique essentielle pour la campagne russe du Donbass. Sans ce territoire, il sera impossible de s’approvisionner juste de l’autre côté de la frontière à Belgorod, ce qui rendra plus difficile pour la Russie de détenir un territoire.

Malgré les gains stratégiques majeurs de l’Ukraine cette semaine, la Russie contrôle toujours le Donbass, la région composée des oblasts de Donetsk et de Louhansk et de la Crimée, une base de rassemblement cruciale et un centre d’approvisionnement pour la marine russe et le territoire du sud. “La Crimée est le seul moyen de soutenir le regroupement des troupes dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia”, a déclaré l’analyste militaire russe indépendant Pavel Luzin au New York Times. “Sinon, ce groupement de troupes n’existe pas.”

Dimanche soir, heure locale, la Russie aurait également commencé à riposter, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ayant tweeté qu’une attaque contre la centrale électrique de Kharkiv avait laissé la ville sans électricité. “Les régions de Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk et Soumy ont également été complètement coupées”, selon Zelensky. « Les terroristes russes restent des terroristes et attaquent des infrastructures critiques. Pas d’installations militaires, seulement le but de laisser les gens sans lumière ni chauffage.

Lors d’une visite à Kyiv le 8 septembre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a promis un soutien continu à l’Ukraine et une aide militaire supplémentaire de 2,2 milliards de dollars à l’Ukraine et à 18 autres pays considérés comme menacés d’invasion russe. Bien que les États-Unis aient été en mesure de mettre un réel muscle derrière leurs paroles de soutien, la question de savoir si l’Occident peut maintenir sa solidarité avec l’Ukraine face aux prix de l’énergie paralysants dus aux sanctions russes et au potentiel de graves difficultés dans les pays pauvres en raison de l’arrêt les exportations de céréales demeurent.

Zelenskyy, cependant, n’a laissé aucun doute sur la profondeur de la détermination ukrainienne dans un discours publié sur sa chaîne Telegram dimanche soir. Alors que l’obscurité s’installait à Kharkiv et dans les environs en raison d’attaques contre des infrastructures critiques, Zelensky s’est adressé à Poutine avec défi, demandant : « Pensez-vous toujours que vous pouvez nous effrayer, nous briser, nous faire faire des concessions ? Lis sur mes lèvres : Sans essence ou sans toi ? Sans toi. Sans lumière ou sans vous ? Sans toi. Sans eau ou sans vous ? Sans toi.”