La contre-offensive de l’Ukraine pourrait dicter le sort de la guerre

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Peu de campagnes militaires ont été aussi attendues dans la mémoire récente que la contre-offensive ukrainienne actuelle qui semble être en cours. Pendant des mois, les spéculations se sont accumulées sur le moment et la manière dont les forces ukrainiennes riposteraient à travers les lignes de front dans le sud et l’est de leur pays. Kiev a peu partagé publiquement ses plans pour reprendre le territoire saisi lors de l’invasion russe, bien qu’elle ait réclamé des chars occidentaux, des véhicules d’infanterie et d’autres aides militaires sophistiquées pendant ses préparatifs.

Le printemps a commencé à se fondre dans l’été. Les combats brutaux sur la ville orientale de Bakhmut ont attiré l’attention; il en va de même pour le barrage incessant de missiles et de drones russes sur les zones civiles de l’Ukraine, y compris les villes éloignées des principaux champs de bataille de la guerre. Le spectre d’une escalade nucléaire planait sombrement sur le conflit. Et la semaine dernière, nous avons assisté à une nouvelle horreur : une dévastation écologique provoquée par l’homme, alors qu’une attaque russe présumée contre le barrage-réservoir de Kakhovka, le long du Dniepr, a provoqué des inondations généralisées et l’évacuation de milliers de civils.

Mais maintenant, il semble que l’Ukraine soit en marche. Bien que timide sur les détails, le président ukrainien Volodymyr Zelensky l’a confirmé lors d’une conférence de presse samedi aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Les analystes ont conclu que des opérations importantes sont en cours sur au moins trois fronts clés : vers l’est sur le terrain ensanglanté entourant Bakhmut et vers Lougansk occupé ; au sud-est dans la région de Donetsk ; et vers le sud dans des parties de la région de Zaporizhzhia contrôlées par les troupes russes et vers la mer d’Azov.

La Russie a fortement renforcé cette dernière approche, car un succès ukrainien là-bas serait synonyme de désastre stratégique pour le Kremlin. « Les plaines de Zaporizhzhia ont longtemps été considérées comme un point focal probable et avantageux pour la contre-attaque », ont expliqué mes collègues. « En coupant par ici, Kiev pourrait couper le ‘pont terrestre’ entre la Russie continentale et la Crimée. Cela couperait les lignes d’approvisionnement est-ouest de la Russie.

La « position de la région au cœur de la ligne de front signifie que toute attaque là-bas pourrait piéger un grand nombre de troupes russes dans une poche à l’ouest, dans la province de Kherson », a noté The Economist. « Beaucoup pourraient également être pris au piège en Crimée même, si l’Ukraine réussissait à frapper à nouveau le pont sur le détroit de Kertch. » Le magazine britannique a ajouté que le simple fait que l’Ukraine se trouve à portée d’artillerie de certaines de ces liaisons ferroviaires et routières vers la péninsule annexée serait déjà suffisamment problématique pour la Russie.

Les risques politiques augmentent pour Poutine alors que la contre-offensive ukrainienne commence

L’Ukraine et ses alliés espèrent que la puissance de feu supérieure et l’entraînement des nouvelles brigades blindées soutenues par l’Occident franchiront les lignes renforcées de la Russie. Les experts, cependant, estiment que les combats ressembleront davantage à la corvée d’attrition qui a précédé la libération de Kherson par l’Ukraine qu’à la campagne éclair qui a mis en déroute les forces russes à Kharkiv.

« Ce n’est pas quelque chose que vous jugez sur la base de quelques jours de combat », a tweeté Michael Kofman, directeur des études sur la Russie au Centre d’analyses navales, minimisant l’importance des médias sociaux sur les images russes publiées d’une poignée de chars ukrainiens en feu. « Les images des pertes au combat, qui sont prévisibles, peuvent avoir un effet d’ancrage. L’offensive se déroulera sur des semaines, voire des mois.

L’objectif final pour Kiev est une position dominante à partir de laquelle se tourner et faire face au Kremlin : « Si cette contre-offensive est effectivement couronnée de succès, les Ukrainiens non seulement libéreront davantage de leurs terres d’une occupation brutale, mais pourraient également amener davantage de Russes à accepter que cette est une guerre qu’ils ne peuvent pas gagner et persuader l’Occident de continuer à fournir le soutien dont l’Ukraine a besoin à long terme », a écrit le chroniqueur du Post Max Boot.

Un autre chroniqueur du Post, David Ignatius, a comparé les opérations au jour J de la Seconde Guerre mondiale et à d’autres offensives de l’histoire qui servent de « rappel qu’une armée doit parfois prendre d’énormes risques pour se positionner en vue d’une éventuelle victoire ».

Le puissant arsenal américain pour la contre-offensive ukrainienne

Le dirigeant ukrainien est pleinement conscient des enjeux. Au milieu des craintes de fatigue occidentale et, en particulier, de la diminution du soutien américain à l’approche des élections, Kiev veut montrer que les importantes dépenses américaines et européennes pour renforcer son effort de guerre en valaient la peine – et valent également la peine d’être soutenues.

« Regardez, personne n’en attend autant [from this counteroffensive] comme nous le faisons », a déclaré Zelensky à mes collègues lors d’une interview le mois dernier. « Je vais vous dire franchement, je ne suis pas sûr qu’absolument tous nos partenaires croient que nous sommes capables de briser la Fédération de Russie. »

L’avenir politique et sécuritaire de l’Ukraine sera au cœur des discussions le mois prochain lors d’un sommet de l’OTAN dans la capitale lituanienne, Vilnius – où des mois de querelles compliquées sur l’adhésion potentielle de Kiev à l’alliance militaire et d’autres garanties de sécurité pouvant être étendues aux Ukrainiens assiégés peut arriver à un point critique. Au sein de l’Europe, les points de vue divergent également sur la mesure dans laquelle l’Ukraine devrait être encouragée à mener ses campagnes avant d’entamer des négociations avec la Russie.

« Je sais que certains partenaires sont sceptiques quant au fait que ce serait effrayant si l’Ukraine libérait absolument tous ses territoires », a déclaré Zelensky au Post. «Mais moi, par exemple, je peux vivre avec ce scepticisme. Et je crois que plus nous aurons de victoires sur le champ de bataille, franchement, plus les gens croiront en nous, ce qui signifie que nous aurons plus d’aide.

La contre-offensive ukrainienne est en cours. Voici ce qui est en jeu.

La contre-offensive ukrainienne a également ajoute aux pressions sur le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a vu « l’opération militaire spéciale » qu’il a lancée l’année dernière se transformer en une guerre ruineuse qui a approfondi l’isolement géopolitique de la Russie et gravement appauvri sa capacité militaire. Les partisans d’autrefois contestent maintenant ouvertement la logique et la stratégie qui ont poussé à l’invasion, tout en se préparant à de pires nouvelles à venir.

« Si la Russie perd le corridor vers la Crimée, ce sera un coup très dur », a déclaré à mes collègues Tatyana Stanovaya, fondatrice de R-Politik, une société d’analyse politique connaissant les coulisses du pouvoir russe. « Tout le monde comprend à quel point c’est important pour Poutine et cela signifiera que Poutine n’a pas encore calculé la situation correctement et encore une fois pas géré la situation. Cela signifiera un échec très grave.