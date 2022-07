La contre-attaque ukrainienne rend les troupes russes “vulnérables” à Kherson, selon des responsables britanniques de la défense

Une contre-offensive ukrainienne a pratiquement isolé la ville méridionale de Kherson occupée par la Russie et laissé des milliers de soldats russes stationnés près du fleuve Dnipro “très vulnérables”, ont déclaré jeudi des responsables britanniques de la défense et du renseignement.

L’Ukraine a clairement indiqué son intention de reprendre Kherson, qui est tombée aux mains de la Russie au début de l’invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient probablement établi une tête de pont au sud de la rivière Ingoulets et avaient utilisé une nouvelle artillerie à longue portée pour endommager au moins trois des ponts traversant le Dnipro.

“La 49e armée russe, stationnée sur la rive ouest du fleuve Dnipro, semble désormais très vulnérable”, a-t-elle déclaré dans un bulletin de renseignement régulier sur Twitter, ajoutant que Kherson était pratiquement coupée des autres territoires occupés par la Russie.

“Sa perte saperait gravement les tentatives de la Russie de présenter l’occupation comme un succès.”

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense, a tweeté plus tôt que la Russie concentrait “le nombre maximum de troupes” en direction de Kherson mais n’a donné aucun détail.

Oleksiy Arestovych, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que la Russie procédait à un “redéploiement massif” de forces de l’est vers le sud dans ce qui équivalait à un passage stratégique de l’attaque à la défense.

Des séquences vidéo de samedi dernier ont montré l’étendue des dégâts causés au pont clé Antonivskyi dans la région de Kherson à la suite des bombardements ukrainiens du 20 juillet.

Le pont Antonivskyi dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, sous contrôle russe, a été endommagé après le bombardement ukrainien du 20 juillet. Le pont est considéré comme essentiel pour que Moscou puisse approvisionner ses forces occupant le sud du pays. (Reuters)

Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine reconstruirait le pont sur le Dnipro et d’autres points de passage dans la région.

“Nous faisons tout pour que les forces d’occupation n’aient aucune opportunité logistique dans notre pays”, a-t-il déclaré mercredi soir.

Les responsables russes avaient déclaré plus tôt qu’ils se tourneraient plutôt vers les ponts flottants et les ferries pour faire traverser le fleuve aux forces.

Les forces soutenues par la Russie ont déclaré mercredi qu’elles avaient capturé la centrale électrique au charbon de l’ère soviétique de Vuhlehirsk, la deuxième plus grande d’Ukraine, dans ce qui était le premier gain significatif de Moscou en plus de trois semaines.

Effort diplomatique américain

La Russie a envahi l’Ukraine fin février dans ce que Moscou appelle une “opération militaire spéciale” pour démilitariser et “dénazifier” son voisin. L’Ukraine et ses alliés qualifient l’invasion de guerre d’agression non provoquée.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’il prévoyait une conversation téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, la première entre les deux responsables gouvernementaux depuis avant le début de la guerre.

L’appel dans les prochains jours ne serait pas “une négociation sur l’Ukraine”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse mercredi, réaffirmant la position de Washington selon laquelle toute discussion sur la fin de la guerre doit avoir lieu entre Kyiv et Moscou.

Mercredi, une artillerie automotrice ukrainienne est tirée vers les forces russes sur une ligne de front dans la région de Kharkiv, en Ukraine. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

La Russie n’a reçu aucune demande officielle de Washington concernant un appel téléphonique entre Blinken et Lavrov, a rapporté l’agence de presse TASS.

Les États-Unis ont fait “une offre substantielle” à la Russie pour qu’elle libère les citoyens américains, la star de la WNBA, Brittney Griner, et l’ancien marine américain Paul Whelan, a déclaré Blinken, sans donner de détails sur ce que les États-Unis offraient en retour.

Blinken a déclaré qu’il ferait pression sur Lavrov pour qu’il réponde à l’offre.

Une source proche de la situation a confirmé un reportage de CNN selon lequel Washington était disposé à échanger le trafiquant d’armes russe Viktor Bout, qui purge une peine de 25 ans de prison aux États-Unis, dans le cadre d’un accord.

En plus de discuter des Américains détenus par la Russie, Blinken a déclaré qu’il discuterait avec Lavrov de l’accord de principe sur les exportations de céréales conclu la semaine dernière entre la Russie, les États-Unis, la Turquie et l’Ukraine.

La Russie a réduit les flux de gaz vers l’Europe mercredi dans une impasse énergétique avec l’Union européenne. Il a bloqué les exportations de céréales de l’Ukraine depuis son invasion, mais vendredi, il a accepté d’autoriser les livraisons via la mer Noire vers le détroit du Bosphore en Turquie et vers les marchés mondiaux.

REGARDER | De lourds dégâts causés par une frappe de missile russe près d’Odessa, en Ukraine: De lourds dégâts causés par une frappe de missile russe près d’Odessa, en Ukraine Le gouvernement ukrainien a publié mardi une vidéo qui, selon lui, montre des dégâts considérables causés par un missile russe qui a frappé Zatoka, une ville côtière clé, au sud d’Odessa.

L’accord a été presque immédiatement mis en doute lorsque la Russie a tiré des missiles de croisière sur Odessa, le plus grand port d’Ukraine, samedi, 12 heures seulement après la signature de l’accord.

Avant l’invasion et les sanctions qui ont suivi, la Russie et l’Ukraine représentaient près d’un tiers des exportations mondiales de blé.